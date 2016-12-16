США завалили Фалуджу трупами, там на сотни счет шел, никто экстренное совещание ООН не собирал. Да и Мосул, говорят, сейчас бомбардировками кроют не особо лучше. Саудиты в Йемене то ли тактическим ядерным, то ли вакуумной бомбой по городам фигачат - вообще тишина. Несчасных рохинджи в Бирме геноцидят уже который десяток лет - ну, геноцидят и геноцидят. На Филиппинах полоумный - и, надо заметить, вполне себе легитимно избранный - чувак начал резню наркоманов - всем плевать. Турция курдов танками долбит уже полвека - стратегический партнер и член НАТО. В Афгане за эти годы кто куда только не промахивался и какие гуманитарные миссии только не накрывал - война, мы все понимаем.
Асадиты с какими-то непонятными иранскими наемниками в своей извечной резне шиитов-суннитов-алавитов расстреляли в Алеппо восемьдесят человек - Путина размазали с дерьмом. Причем все знают, что если бы товарищи в черном из Восточного Алеппо захватили бы Западное - трупов было бы больше.
А вот не ходил бы ты Ванек во солдаты до этого, не захватывал бы Грузию, не оккупировал бы Украину, не лез бы в Молдову и на Балканы - сейчас всем было бы плевать и на твое Алеппо. Ну, пожурили бы, конечно, высказали бы обеспокоенность, и проехали.
Это называется репутация, Вова. Мочить будут по всем фронтам - от чемпионата мира по скелетону до бессудных казней в Алеппо. И мочить, безусловно, заслуженно. Просто то, что прокатывало раньше, и временами прокатывает до сих пор у других - у тебя и теперь прокатывать больше не будет.
О чем не раз уже и было сказано.
Ну, предупреждали же...
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
И это проглотят.
Им не привыкать.
Вы, кстати, Аркадий, забыли про агрессию России в Карабахе. Непременно осудите российскую оккупацию части Азербайджана.
Edited at 2016-12-16 10:10 am (UTC)
https://www.youtube.com/watch?v=SFbb9lR
Увидите: когда Украину будут делить, Польша прибежит первой.
Edited at 2016-12-16 09:58 am (UTC)
А все выше описанное, обычное двуличие. И все "озабоченности" это все дутое и бесполезное. Силён тот кто сильный. И право сильного - это и честность и репутация и все что угодно в одном флаконе. И РФ показала себя весьма сильной страной. И можно быть тысячу раз "войнами света" - но если ты слабый - тебя будут иметь и вертеть, и доить. Что и происходит с Украиной. Имеют со стороны ЕС, вертят со стороны РФ, доят внутренние силы.
Чужая подлость не оправдание своей подлости!!!!!!
Re: Чужая подлость не оправдание своей подлости!!!!!!
То, что все вокруг жрут допинг (к примеру) - не повод самому садиться на анаболики, конечно .
Но без этих самых анаболиков, которые жрут остальные - шансов прибыть на финиш хотя бы в середине таблицы - ноль.
Будешь вечно последним, инвалиды с астмой и тяжёлыми психическими расстройствами будут обгонять тебя, всего такого здорового и тренированного.
так что, насчёт "не повод" - не соглашусь.
Смотря какая у вас цель.
Если быть "кристально честным" - это и есть самоцель, тогда - не повод.
Если цель - победа, тогда - повод.
С такой вот "политикой" за неполное поколение могут потерять всё от Урала на Юг и Восток, причём - тихо так, незаметно. И "священные рубежи" трогать не будут, просто вдруг окажется, что всё это уже "не наше", продано и заселено.
Когда процесс этот раскочегарится - никакие Сирии и Афганы не помогут. Этих ребят соловьёвским ядерным пеплом не испужаешь, это не чистенькая мирная Европа. И главное, опереться не на кого будет, ООН и СБ (где успели изрядно нагадить) - тем более......
Ну как бы надо для приличия сначала доказательства предьявить, что трупами завалили и всё такое прочее, не?
Ох...
Аркадий, ну какое ТЯО у саудов??? Ладно Русвесна или Завтра или даже Звезда такое могут писать, но от военкора требуется все же иной уровень освещения. Даже ради красного словца :/
Вот сейчас все истово возмущаются допинговой травле несчастных российских спортсменов. И попробуй им скажи про "крымнаш". Изойдутся праведным гневом. А то, что путин своими "победами" превратил Россию в страну-изгоя и просто заставил Запад делать то, что он делает, ни до кого не доходит. Дескать, они нас прессуют потому что мы сильные! Ага-ага, сильные. Прессуют, не потому что сильные, а потому что глупые.
Edited at 2016-12-16 11:18 am (UTC)
Но против каждой хитрой жопы в конце концов все равно найдется болт с резьбой.
А вообще насрать, о чем скулят общечеловеки.
Edited at 2016-12-16 11:20 am (UTC)
Мясники
И когда их смотрите, вспоминайте слова Чуркина на Совбезе ООН, который заявил, что сотни фотографий погибших детей в Сирии являются постановочными: "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек".
А вот Чуркину, в отличие от вас, я верю. Вот ведь парадокс какой.
Только вот именно что "абы да кабы". И проверить это никак нельзя.
А международный вой во время войны в Чечне говорит о том, что любая движуха со стороны РФ подвергается пристрастной критике.