США завалили Фалуджу трупами, там на сотни счет шел, никто экстренное совещание ООН не собирал. Да и Мосул, говорят, сейчас бомбардировками кроют не особо лучше. Саудиты в Йемене то ли тактическим ядерным, то ли вакуумной бомбой по городам фигачат - вообще тишина. Несчасных рохинджи в Бирме геноцидят уже который десяток лет - ну, геноцидят и геноцидят. На Филиппинах полоумный - и, надо заметить, вполне себе легитимно избранный - чувак начал резню наркоманов - всем плевать. Ту

рция курдов танками долбит уже полвека - стратегический партнер и член НАТО. В Афгане за эти годы кто куда только не промахивался и какие гуманитарные миссии только не накрывал - война, мы все понимаем.

Асадиты с какими-то непонятными иранскими наемниками в своей извечной резне шиитов-суннитов-алавитов расстреляли в Алеппо восемьдесят человек - Путина размазали с дерьмом. Причем все знают, что если бы товарищи в черном из Восточного Алеппо захватили бы Западное - трупов было бы больше.

А вот не ходил бы ты Ванек во солдаты до этого, не захватывал бы Грузию, не оккупировал бы Украину, не лез бы в Молдову и на Балканы - сейчас всем было бы плевать и на твое Алеппо. Ну, пожурили бы, конечно, высказали бы обеспокоенность, и проехали.

Это называется репутация, Вова. Мочить будут по всем фронтам - от чемпионата мира по скелетону до бессудных казней в Алеппо. И мочить, безусловно, заслуженно. Просто то, что прокатывало раньше, и временами прокатывает до сих пор у других - у тебя и теперь прокатывать больше не будет.

О чем не раз уже и было сказано.

Ну, предупреждали же...