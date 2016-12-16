starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
662 comments :
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Евгений Мелик
2016-12-16 09:32 am (UTC)
Это просто говорит о ценности "международного сообщества".
И это проглотят.
Им не привыкать.

Вы, кстати, Аркадий, забыли про агрессию России в Карабахе. Непременно осудите российскую оккупацию части Азербайджана.

Edited at 2016-12-16 10:10 am (UTC)
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ranmod
2016-12-16 11:16 am (UTC)
Там история по-сложнее будет, началась еще в рамках СССР.
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ddnorth
2016-12-16 09:32 am (UTC)
Если не было бы Молдовы,Грузии,Украины он и в Сирию не поперся.
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paukoph
2016-12-16 09:38 am (UTC)
Осень Хуйла.
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zeev777
2016-12-16 10:33 am (UTC)
Не, для Вовы нынче весна наступает. Точнее конец весны.
https://www.youtube.com/watch?v=SFbb9lRd_KM
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rivvv
2016-12-16 09:57 am (UTC)
Ну размечтался! Была бы возможность - давно бы замочили, но... Чечню проглотить правозащитничков заставили (помните, тогда Россию тоже из ПАСЕ исключали?) Грузия прошла намного легче. Крым поболтают во рту и тоже проглотят со слюнями. И с Сирией будет так же.
Увидите: когда Украину будут делить, Польша прибежит первой.

Edited at 2016-12-16 09:58 am (UTC)
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ranmod
2016-12-16 11:17 am (UTC)
Поляки от империализма излечились, в отличии от русско-имперского говна
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arabskiy_pilot
2016-12-16 10:12 am (UTC)
Таки шож - и санкции не снимут?
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mikewaz0wski
2016-12-16 10:44 am (UTC)
Про санкции не знаю, а вот чтобы ответные санкции не снимали у меня знакомый каждый день молится. Сыроварню расширяет, твердые выдержанные сыры делает. Говорит еще 2 годика бы, хотя-бы.
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bedsrestti
2016-12-16 10:16 am (UTC)
репутация, так же и честность - вещи явно не политические.

А все выше описанное, обычное двуличие. И все "озабоченности" это все дутое и бесполезное. Силён тот кто сильный. И право сильного - это и честность и репутация и все что угодно в одном флаконе. И РФ показала себя весьма сильной страной. И можно быть тысячу раз "войнами света" - но если ты слабый - тебя будут иметь и вертеть, и доить. Что и происходит с Украиной. Имеют со стороны ЕС, вертят со стороны РФ, доят внутренние силы.
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rubir_ru
2016-12-16 12:06 pm (UTC)
именно так. А самое забавное, что автор журнала вместо того, чтобы после написанного в своем первом абзаце включить логику и публично признать, что встал на сторону двуличных мерзавцев, продолжает крутить шарманку про путина :)
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Чужая подлость не оправдание своей подлости!!!!!!

foto3d3
2016-12-16 10:23 am (UTC)
Вы абсолютно правы - сша подонки. Но это ни разу не повод самому стать подонком. Каждый отвечает только за СВОИ преступления. Это факт.
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Re: Чужая подлость не оправдание своей подлости!!!!!!

zloy_bonifaciy
2016-12-16 11:33 am (UTC)
Не повод? Ну как вам сказать....
То, что все вокруг жрут допинг (к примеру) - не повод самому садиться на анаболики, конечно .
Но без этих самых анаболиков, которые жрут остальные - шансов прибыть на финиш хотя бы в середине таблицы - ноль.
Будешь вечно последним, инвалиды с астмой и тяжёлыми психическими расстройствами будут обгонять тебя, всего такого здорового и тренированного.
так что, насчёт "не повод" - не соглашусь.
Смотря какая у вас цель.
Если быть "кристально честным" - это и есть самоцель, тогда - не повод.
Если цель - победа, тогда - повод.
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lizzza_1
2016-12-16 10:27 am (UTC)
это двойные стандарты называется.
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a_b_i_t
2016-12-16 03:47 pm (UTC)
И это прекрасно. Ещё древние римляне говорили - что позволено Юпитеру, не позволено быку.
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pavgodl
2016-12-16 10:32 am (UTC)
А ведь по делу предупреждают:
С такой вот "политикой" за неполное поколение могут потерять всё от Урала на Юг и Восток, причём - тихо так, незаметно. И "священные рубежи" трогать не будут, просто вдруг окажется, что всё это уже "не наше", продано и заселено.
Когда процесс этот раскочегарится - никакие Сирии и Афганы не помогут. Этих ребят соловьёвским ядерным пеплом не испужаешь, это не чистенькая мирная Европа. И главное, опереться не на кого будет, ООН и СБ (где успели изрядно нагадить) - тем более......
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oulf
2016-12-16 02:30 pm (UTC)
Глупости. После великой демокрачьей революции 91-го уже поделили. И следующие разделы намечали. Так хоть какая-то интрижка есть. Как с Верещагиным в Белом солнце.
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yyyk
2016-12-16 10:45 am (UTC)
А если бы разделил Россию на 15 Франций и раздал под протекторат "цивилизованным народам", так и вообще бы ни каких претензий небыло бы к России.
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aboutcccp
2016-12-16 12:57 pm (UTC)
Как Курилы Японии?
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krokoeg
2016-12-16 10:49 am (UTC)
Что-то Вы, Аркадий, не подумавши это написали. Палитесь, простонародно выражаясь
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v_l_s_p_d_s_t
2016-12-16 10:52 am (UTC)
Это называется "друзьям - всё, врагам - закон", вполне в духе "лицемерного Запада" )
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pharao
2016-12-16 11:58 am (UTC)
и в духе басманного суда
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kremlin_curant
2016-12-16 10:54 am (UTC)
//США завалили Фалуджу трупами, там на сотни счет шел, никто экстренное совещание ООН не//

Ну как бы надо для приличия сначала доказательства предьявить, что трупами завалили и всё такое прочее, не?
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No No
2016-12-16 11:21 am (UTC)
Не. Сначала доказательства про горы трупов и казни в Алеппо.
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pishu_s_iphona
2016-12-16 10:58 am (UTC)
Мосул только говорят что кроют, и говорит пропагандонская вата, мосул поквартально отвоевывают у бородачей, без авиа ковровых бомбежек. Разобрались бы сами товарищ старшина а не верили слухам.
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milosch_obilich
2016-12-16 11:06 am (UTC)
Отвоевывают. Не такого весь мир ожидал.
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shaked_il
2016-12-16 11:00 am (UTC)

Ох...
Аркадий, ну какое ТЯО у саудов??? Ладно Русвесна или Завтра или даже Звезда такое могут писать, но от военкора требуется все же иной уровень освещения. Даже ради красного словца :/

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jack_talking
2016-12-16 11:17 am (UTC)
Так ведь, да!
Вот сейчас все истово возмущаются допинговой травле несчастных российских спортсменов. И попробуй им скажи про "крымнаш". Изойдутся праведным гневом. А то, что путин своими "победами" превратил Россию в страну-изгоя и просто заставил Запад делать то, что он делает, ни до кого не доходит. Дескать, они нас прессуют потому что мы сильные! Ага-ага, сильные. Прессуют, не потому что сильные, а потому что глупые.

Edited at 2016-12-16 11:18 am (UTC)
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oulf
2016-12-16 02:31 pm (UTC)
Зато не в страну холуя. И это хорошо.
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No No
2016-12-16 11:19 am (UTC)
Это не репутация, а "да, мы бандиты, хоть и в белых перчатках. Нам можно, а вам нельзя".
Но против каждой хитрой жопы в конце концов все равно найдется болт с резьбой.
А вообще насрать, о чем скулят общечеловеки.

Edited at 2016-12-16 11:20 am (UTC)
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krasnayagora
2016-12-16 11:22 am (UTC)
Русофобия же))
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Мясники

bavaria510
2016-12-16 11:36 am (UTC)
Уничтоженный город с людьми. Посмотрите видео как россияне убивали 2-х миллионный когда-то город. Сравните с городами Донбасса, про которые россияне кукарекают "укры бомбят дамбас":


И когда их смотрите, вспоминайте слова Чуркина на Совбезе ООН, который заявил, что сотни фотографий погибших детей в Сирии являются постановочными: "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек".

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oulf
2016-12-16 02:35 pm (UTC)
Неужто как Хиросиму или Ленинград?
А вот Чуркину, в отличие от вас, я верю. Вот ведь парадокс какой.
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in fiocci
2016-12-16 12:16 pm (UTC)
кстати, в частности для этого и меняется первое лицо каждые несколько лет. горбачу легко было выводить войска из афгана, не он начинал. хуйлу проще заканчивать чеченскую кампанию, не он вводил войска и тд. а у нас сча куда не плюнь - самый влиятельный начинал и поддерживал
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gepton
2016-12-16 12:19 pm (UTC)
Про тактическое ядерное это ты специально, чтобы к твоим словам вдруг кто случайно серьезно не отнесся?
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moles_yeti
2016-12-16 06:45 pm (UTC)
Да какое там. Проблемы с акоголизмом. Он думает что это на самом деле
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1mao
2016-12-16 12:23 pm (UTC)
Как то читал прикольный срач, народ обсуждал что именно произошло, что американцы вдруг встали так истерично воспринимать любые действия России....никто уже не помнит...
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oulf
2016-12-16 02:37 pm (UTC)
Обычная для тех мест истерика. Есть враг, мы его назначили, работай быдло, а то он к тебе придёт.
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Всеволод Будрецов
2016-12-16 12:37 pm (UTC)
А кто должен возмущаться действиями США и вообще стран НАТО,США и страны НАТО которые контролируют большую часть мировых СМИ? Да есть репутация по этому подавились Грузией подавятся и Украиной а после зачистки Сирии про неё просто забудут! При Ельцине на всё согласным даже за Чечню не сильно ругали так для проформы, Путин из другой породы и по этому выбирают любой повод для давления даже фейковый. Изменится политический вектор в ЕС и США и Путина будут хвалить и всячески любить а мечты украинцев о Гааге так и останутся мечтами!
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paramon_hahigin
2016-12-16 01:02 pm (UTC)
"А вот не ходил бы ты Ванек во солдаты до этого, не захватывал бы Грузию, не оккупировал бы Украину, не лез бы в Молдову и на Балканы - сейчас всем было бы плевать и на твое Алеппо."

Только вот именно что "абы да кабы". И проверить это никак нельзя.
А международный вой во время войны в Чечне говорит о том, что любая движуха со стороны РФ подвергается пристрастной критике.
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oulf
2016-12-16 02:39 pm (UTC)
Гы, по поводу Балкан-Грузии, я сначала подумал, что автор про сша. Ан, нет, ошибся, хе-хе.
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