starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
328 comments :
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o_stas
2016-12-15 07:20 am (UTC)
когда они тут были?
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katin_andrey
2016-12-15 07:40 am (UTC)
Как ни странно, последний раз честно посчитали при СССР, когда Ельцин стал руководить ВС РСФСР. Тогда страшно было не пустить его в ВС, ибо люди могли внести его туда и вынести всех остальных. Сейчас в народе другие настроения и можно как угодно манипулировать результатами голосования, ибо у власти нет страха перед народом, налицо обратное.

Edited at 2016-12-15 07:41 am (UTC)
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kain191
2016-12-15 07:24 am (UTC)
Всё так.

Вчера Дума во втором чтении одобрила законопроект, по которому можно будет отправлять срочников воевать в Сирию.
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raad_traat
2016-12-15 07:29 am (UTC)
херовый законопроект.
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Можно сказать, что нет и народа в РФ?

pravdoiskanie
2016-12-15 07:28 am (UTC)
И страны такой нет - больше, или уже?
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Re: Можно сказать, что нет и народа в РФ?

foto3d3
2016-12-15 07:48 am (UTC)
А в Германии в 39м был народ?
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aleksisius
2016-12-15 07:30 am (UTC)
Только узурпация произошла не в 2011, а в 1993.

Люди, которые пришли к власти через незаконный разгон всенародно-избранного Парламента, никогда не отдадут власть мирным путём. А Путина назначил Ельцин.
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derik_536
2016-12-15 08:18 am (UTC)
Ничего подобного. Узурпация произошла именно в 2011. Парламента в РФ в 1993г не было, не врите. DC это не Парламент и отличие было не в названии, а в функционале. И разогнали его совершенно правильно.
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dimmoff
2016-12-15 11:57 am (UTC)
Да, бля...Ну, не ты же дура
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если приглядеться...

foto3d3
2016-12-15 07:34 am (UTC)
Общаясь в инете с россиянами, я вел своё исследование. Россия планомерно движется к тоталитаризму, но народ этого не замечает. Люди говорят - у нас нет фашизма, ведь нет расизма или шовинизма (кстати, не факт, если по опросам 70% россиян считают, что Россия для русских, но, что это шовинизм они даже не знают))). Но ведь расизм - лишь вишенка на торте фашизма! Люди говорят, у нас демократия, и в России все поголовно демократы и либералы, даже президент (уж не говоря про Медведева))) - они сами себя так назвали. Какая разница кто как САМ себя назвал???
Общаясь в интернете с российскими демократами-либералами я понял, что нигде больше такого понимания этих понятий не встречал. Вообще нигде и никогда!!! Все они отлично понимают, что законность для всех - это на пользу обществу. Но все как один за сильную руку, другими словами, за автократию, при которой законность выборочна по определению! Идеи либерализма им не чужды, но все ненавидят либерастов. Это новое российское понятие. Они пытаются отделить либерализм от либерастов. Когда им говоришь - нет никаких либерастов, так и говорите - НЕЛИБЕРАЛ, это вызывает у них дискомфорт. На самом деле внутренне они давно провели паралель - либераст=западный либерал=либерал вообще=демократ (по русски звучит - дерьмократ). Они говорят, что никто не критикует либерализм и демократию, но при этом люто ненавидят либерастов, но никто(!) при этом не сказал - в наших либерастах МАЛО либерализма, нужно возродить идеи либерализма и демократии в стране, вместо этого они так или иначе склоняются к тоталитаризму, при этом всячески это отрицая))) До смешного доходит(с).
Когда говоришь, что либерализм и демократия антагонисты тоталитаризма - пытаются спорить, приходится отсылать их к словарям. Малообразованные ставят либерализм в один ряд с фашизмом, а это явный когнитивный диссонанс. Информация, что фашизм и нацизм, всего лишь формы тоталитаризма - вообще вызывает шок. Пытаются доказать, что тоталитарная демократия - это самое то, что необходимо сейчас. Вот такие демократы, итить!) На самом деле тоталитарная демократия по словарю - это тоталитарный строй пытающийся прикидываться демократией = квазидемократия. Другими словами, нет в России никаких либералов и небыло никаких демократов, а страна медленно но верно движется из клептократии через нынешнюю квазидемократии к натуральному тоталитаризму. И это выбор народа, значит это неизбежно. Да и откуда взяться пониманию, что такое либерализм или демократия - из царского режима через диктатуру пролетариата в клептократию 90х, которая продолжается до сих пор (только кланы меняются да подковерная война), откуда ему взяться - россияне представления не имеют, какая демократия на вкус. А клептократии выгоден тоталитаризм, в нем она сможет существовать вечно закручивая гайки и поддерживая тонус пугая внешней угрозой (это непременное условие). Пока не рухнет экономика, а при клептократии это неизбежно, это одно из свойств клептократии - саморазрушение. Кто обвинит чиновника в воровстве - тот враг народа, всё просто и действует безотказно. А если кругом враги, холодильник никогда не победит телевизор. Хитрые клептократы всё продумали! Ну... кроме экономики...

Это я описал небольшую группу "демократично" настроенных. Намного больше 60% - это откровенные ура-патриоты не имея хорошего образования накачаны пропагандой по самую макушку. Некоторые сразу, а некоторые после долгой беседы признают - да, мы крайние националисты, реваншисты и империалисты, некоторые считают себя фашистами - "а что плохого, что я люблю родину?". Хотя как фашисты они еще не вполне сформировались, но стоит появиться тоталитарному лидеру - они массово за ним пойдут. Путин для них уже либераст. Абсолютное большинство ждет или нового Ивана Колосожателя или Сталина.
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Re: если приглядеться...

владимир березин
2016-12-15 10:13 pm (UTC)
Стесняюсь спросить,Иван Колосожатель это в либералистической энциклопедии -иван 4 Грозный?
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katin_andrey
2016-12-15 07:37 am (UTC)
Капитан Очевидность. Чё делать?
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автор дал ответ в тексте:

taiwan4ik
2016-12-15 08:00 am (UTC)
Пойдете ли вы драться за свой голос?
Пойду ли я?
Нет.
=========
Следуйте его совестливому примеру - нойте и побирайтесь.
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critical_errorr
2016-12-15 07:41 am (UTC)
Говорить, что в России нет выборов - это нынче экстремизьм, клевета и злостное искажение истории...

Edited at 2016-12-15 07:42 am (UTC)
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__aen__
2016-12-15 07:44 am (UTC)

Думаю, если майдан в Москве всё же случится, Аркадий в первых рядах отправится его освещать, что бы он сейчас ни писал, потому что он журналист, и дорожит своей репутацией. Хотя, конечно, удивлению его не будет предела.

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keinkeinkein
2016-12-15 07:52 am (UTC)
Я не пойду на выборы в 2018 году, потому что выборы в России не являются состязательными, прозрачными, азартными и чистыми. Российские выборы - это управляемый Путиным цирк.

Почему выборы в России не являются чистыми?

Потому что ОПГ "Озеро" использует премодерацию, под выдуманными предлогами не давая попасть в список избирателей как "неудобным" личностям (пример - Эдуард Лимонов), так и "неудобным" партиям. Система устроена таким образом, что конкуренты, имеющие новые идеи и альтернативное видение путей выхода из внутрироссийского системного кризиса, устраняются до выборов, а не на выборах. Идет тотальная расчистка политического поля "на дальних подступах", уничтожаются малейшие ростки политической конкуренции.

Почему выборы в России не являются азартными?

Потому что результат выборов заранее предсказуем. Имя победителя парламентских или президентских выборов можно назвать за пять лет до выборов.

Почему выборы в России не являются состязательными?

Потому что в год президентских или парламентских выборов никогда не проводится хотя бы еженедельных состязаний в форме дебатов с трансляцией по ТВ, на которых Лидер нации (либо бессменная Партия власти) состязались бы в открытых дискуссиях со всеми кандидатами, включая Степана Сулакшина, Эдуарда Лимонова, Леонида Волкова, Максима Калашникова, Виктора Аргонова и Алексея Кунгурова. Система власти, выстроенная шпаной из подворотни, в принципе исключает практику подобных честных и открытых дискуссий в прямом эфире, на которых было бы запрещено раздавать пустые обещания в стиле "Я увеличу пенсии в 27 раз!" и "А я - в 28 раз!", зато нужно было бы дискутировать с кандидатами-самовыдвиженцами по вопросам взглядов на мир, политических доктрин, экономических теорий и практик, философии, подходов к управлению различными процессами, реалий современного мира и новых факторов, появившихся в обществе за последние годы (и я имею в виду вовсе не палки для сэлфи). Состязаться без помощи зала, звонков другу, без Пескова и телесуфлера. В прайм-тайм раз в неделю, начиная хотя бы за полгода до выборов президента или парламента. Состязаться без репетиций в открытых дискуссиях, задавая друг другу пусть и приличные, но крайне неудобные вопросы про все гениальные многоходовки, экономические достижения ельцинско-путинской эпохи, "утонувшую" подводную лодку, ХПП, пакет Яровой, "их там нет и не было", Дидье Буркхальтера, виолончельные чехлы, потемкинские деревни, сословную структуру современного российского общества и коллапс управления (когда парламент превращается в безыдейный административный придаток президента и Правительства).

Почему выборы в России не являются прозрачными?

Потому что не используется концепция прямого электронного народовластия, не используются блокчейн-технологии, не используются цифровые подписи и хэш-суммы. Сейчас мы не можем проследить путь каждого конкретного бюллетеня от типографии до места, в котором производится окончательный подсчет голосов, не можем исключить возможность допечатывания дополнительных бюллетеней. Также сейчас отсутствует возможность на уровне блокчейна исключить возможность появления голосов мертвых душ и голосов виртуальных граждан, временно выдуманных избирательной комиссией для статистики. Кроме того, количество открепительных не ограничено, а открепительное удостоверение можно подделать даже на домашнем принтере.

Edited at 2016-12-15 07:59 am (UTC)
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poulsam
2016-12-15 09:51 am (UTC)
Да вы, батенька, за красных. Даже краснопузых
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schultzenbacher
2016-12-15 08:22 am (UTC)
А нельзя подробнее изложить позицию по Навальному? Вообще,а не в свете выборов.
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ainrex
2016-12-15 08:27 am (UTC)
Аркадий, ну а дальше что?
Тока не надо отмазываться, я художник, я так вижу - я журналист, я говорю факты.
Ну да, ты один, ну может ещё парочка таких же, умных. Остальные дебилы и проебали момент. Дальше что? Ну хотя бы в самом большом приближении. Чего теперь делать?
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three_l1
2016-12-15 09:52 am (UTC)
Я не Аркадий, но отвечу - зарабатывайте деньги, по театрам ходите, читайте философов. Рисуйте, пойте, клейте танчики. И не читайте газет!
Диктаторов убивают не борцуны, а похуисты.
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Где логика? Опять хотим 80% поддержки...

Igor Prilepkin
2016-12-15 08:30 am (UTC)
Следуя логике, за 1905м не могло быть 1917го... А он был. Аж дважды.
Затем, для того чтобы отстаивать/не отстаивать какие-то голоса - надо их сперва подать, а не зад отсиживать. Не хочешь защищать - не защищай. Но зачем другим мешать? Бабушки-то, зомбоящиком вскормленные, все равно придут, неужели не ясно? Явка протестного электората и есть индикатор готовности отстаивать свои голоса...
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Re: Где логика? Опять хотим 80% поддержки...

carboforce_by
2016-12-16 09:14 am (UTC)
Нет, конечно же. Индикатор готовности отстаивать свои голоса - это заявить о митинге в том месте и в то время, когда сами выбрали, в полном соответствии с действующим законодательством и не обращать внимание ни на какие "мнения" городской администрации по данному вопросу. Придти туда в достаточно "сильном" количестве, и, если городская администрация и вышестоящие власти организуют незаконное силовое подавление митинга - вломить эпичных непосредственным исполнителям явно незаконного приказа, затем явиться на гражданское задержание и предание в руки правоохранителей отдавших незаконный приказ.
Вот это и будет заявкой на готовность отстаивать свои голоса. А явка протестного электората заставит, конечно, насторожиться, но будет восприниматься просто как недовольное б-э-э, звучащее из шеренги овец, послушно идущих к мяснику.
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livejournal
2016-12-15 08:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-15 08:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
kotonosets
2016-12-15 08:43 am (UTC)
В РСФСРе никогда и не было выборов.
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leokand
2016-12-15 08:44 am (UTC)
Беда авторитарных режимов в том, что они совершенно не предсказуемы. Могут неожиданно развалиться в течение нескольких месяцев (кто в начале лета 1991 мог предсказать, что СССР развалится до конца года?), а могут существовать веками (Гаити, Северная Корея). Что именно вызовет падение режима также предсказать невозможно (самосозжение мелкого торговца на рынке привело к падению Бен Али в Тунисе, хотя подобные вещи многажды происходили, и до и после). Судьба соседних стран с похожим народом и подобными режимами может оказаться очень разная: гражданская война в Ливии vs мощное бурление, выборы и военный переворот в соседнем Египте vs практически бескровная смена власти в соседнем Тунисе vs почти ничего в соседнем Алжире. Устойчивость авторитарного режима не зависит и от благосостояния: вполне устойчивые богатые Эмираты и Сингапур рядом со вполне устойчивой гаитянской помойкой и с неожиданно вспыхнувшим в 1970-е богатым Ливаном.

Короче: предсказывать более или менее достоверно может или шарлатан или Марти МакФлай, имеющий машину времени. Для всех остальных, предсказание будущего авторитарного режима — примерно как точное предсказание погоды через год. Ну-ка, какая погода будет в Москве 15 декабря 2017?
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gray_bird
2016-12-15 08:57 am (UTC)
Очевидно же!

- Ну-ка, какая погода будет в Москве 15 декабря 2017?
- Холодно будет, зима-с.
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Юрий Белый
2016-12-15 08:47 am (UTC)
Абсолютно не согласен.

Навальный был и остается единственным оппозиционным политиком в РФ с 2011 года и все протестное движение было всегда на нем. Я это очень четко прочувствовал, когда в 2011 на Сахарова толпа освистала всех, кто в тот день вылез на сцену. Всех, кроме Навального. И явка упала в городах в два раза на последних выборах, потому что Навальный призвал не ходить на эти выборы. То есть порядка 8-10% всего населния Москвы и Питера просто послушали Навального. Если каждый десятый (а по статистике столько людей, не согласных с властью, участвуют в акциях протеста) из этих 10% пойдут на баррикады, после очередной фальсификации выборов - это протест 100-120 тысяч людей только в Москве, которые уже не отступятся.

Опять же, участие Навального в выборах задаст совершенно другую повестку дня в СМИ. Вместо Сирии и Донбасса будут снова обсуждать коррупцию, повышение ЖКХ, Платон, обнищание население, сокращение расходов на здравоохранение. А тут уже могут не выдержать нервы у обывателя.
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discoman
2016-12-15 02:07 pm (UTC)
Да. Народ пришёл на Навального, а к микрофону рвались РНЕ, Собчак и прочая шушера. Но мне не понравился тогда этот балаган, когда каждый выступавший просто пиарился на трибуне, и я понял, что на митинги я больше ни ногой.
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morfui
2016-12-15 08:52 am (UTC)
Бред, старшина, не пей много лекарств. Уход Путина - война. Но на кремль нихто не полезет с голыми руками, дураков нет, а исход народа в окрестности, в которых для нас всё есть, никакой ОМОН и танки не остановят. Максимум, пару месяцев побеснуются и на этом закончатся все сказки мира.

Щас уже все чуят палёное. Старые мантры не протянут. Мир готовится к переменам. Радикальным. И толочь навальное и путинское гавно в ступе может только идиот.
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ltndan74
2016-12-15 02:59 pm (UTC)
кто с кем воевать будет?
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shultz_flory
2016-12-15 08:52 am (UTC)
>> В-четвертых, — и это самое главное — невероятный, взрывной гражданский протест.

Вы переоцениваете силу тогдашнего протеста. На улицу лишь однажды вышло до 1% населения Москвы, в провинции и того меньше. Никакого сравнения с митингами 1990-1991 гг.
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morfui
2016-12-15 08:55 am (UTC)
Москву и москвичей выкинут из списков. Там потребительского дерьма натарили, с места не сдвинешь, это смертники.

Тока население, хлебнувшее перловой каши сдвинет Россию с мёртвой позиции. И читать этот бред про плакаты, про "голос")))) неудобоваримо) Москалей за людей не видют, её "голос" ничё решать не будет, оне уже лоханулись в 91-ом)
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pishu_s_iphona
2016-12-15 08:55 am (UTC)
Вы знаете, все еще изменится. К примеру Блумберг напророчил противостояние Трампа и Маска в своем сценарии, не прошло и нескольких дней как Трамп взял Маска в консультанты по экономике. И так во всем.
Ваш сценарий предполагает кристализацию режима и его ужесточение. Во многом вы правы. Невозможно было бы путину построить нынешнюю модель, если бы в народном российском менталитете не было бы предпосылок. А именно - коллективизм. Попытка привить индивидуализм в девяностых провалилась. И вот это большинство, эту массу народа не учитывают демократы в России. Слишком мал процент умных, образованных людей в России, как и при царизме. Выход из нового царизма будет как и выход из старого царизма - когда царь и дворяне слелают жизнь этой массы (раньше крестьян) невозможной и тяжелой. И еще одно наблюдение - русский мужик долго запрягает но затем быстро едет. Это не будет как в Украине, десятилетия брожений, противостояний, баталий, качаний маятника туда сюда. Россия более инерционна, и более молчалива. Мужик молчит молчит молчит, а затем просто закалывает вилами и барина и его семью. Народный гнев возглавят не демократы. И переубедить и запрограммировать народ не удастся с помощью добродеевых эрнстов и другой продавшейся шелупонью.
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morfui
2016-12-15 09:07 am (UTC)
Тут еще один нюанс. У них стока танков, что тока безоружных пугать. Нас это количество не устраивает))

Edited at 2016-12-15 09:08 am (UTC)
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hotmysl
2016-12-15 09:01 am (UTC)
Впервые соглашусь с автором, но с одной оговоркой. Они,"выборы", везде такие при "демократии". Не только в России.
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bystander90
2016-12-15 09:03 am (UTC)
Имхо, насчет экономики вы заблуждаетесь. Посмотрите на динамику Резервного фонда.
И да, у силовиков тоже есть холодильник.
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morfui
2016-12-15 09:06 am (UTC)
Уход Путина закономерен. Кормить лохов нечем. Резко упадет социалка, зарплаты и пенсии. Это война. Потому не понимаю, про каких навальных еще речь идет.
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drugayatatiana
2016-12-15 09:07 am (UTC)
Не понимаю, с чего вы решили, что в 11-м можно было что-то изменить.
Эти люди работают над своей несменяемостью начиная с самых первых дней захвата власти, то есть с 2000-го года.
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v_himera
2016-12-15 09:08 am (UTC)
Думаю, явка в Москве была как обычно. Это просто вбросов за ЕР (именно в Москве, так-то не) было куда меньше, чем в прошлый раз. Потому и кажется, что явка меньше.
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