Как журналист я всегда выступаю за точность формулировок. Это очень важно. Потому что если вы называете вещи своими именами, вы начинаете адекватно понимать их суть. И, следовательно, адекватно выстраиваете стратегии дальнейшего поведения.
Итак. Во-первых.
В России нет никакого президента Путина. Президент — должность выборная. То есть получаемая путем свободного волеизъявления свободных граждан. То, что было в 2012 году, никакими выборами не является. То, что в России было шестого мая две тысячи двенадцатого года называется «силовой захват власти». Я давно уже настаиваю именно на этой формулировке: те, кто помнят заполненный войсками и ОМОНом центр города, не станут спорить с определением «силовой», и к выборам это никакого отношения не имеет. Соответственно, в стране на данный момент нет никакого президента. Есть узурпатор власти. Я в данном конкретном тексте не придаю словам ни положительных, ни отрицательных коннотаций, я просто констатирую факты. Возможно, Владимира Путина и вправду поддерживает большинство населения страны. Возможно, будь выборы действительно честными и открытыми, он и вправду честно и открыто на них победил бы. Мы не знаем этого. Когда и если он победит на честных и открытых выборах, я первый скажу: да, Владимир Путин — президент России, поддержанный большинством.
Но в России нет выборов. И речь даже не о честном и прозрачном подсчете голосов, которого тоже не было. Выборы — это не только голосование. Выборы — это возможность создавать политические партии. Возможность их открыто регистрировать. Возможность открыто составлять оппозицию действующей власти, а не быть убитым на мосту. Возможность быть кандидатом и выдвигать своих кандидатов, а не иметь заложником брата и пучок уголовных дел. Возможность иметь доступ к средствам массовой информации. Возможность иметь сами эти средств массовой информации. Возможность иметь свободу слова. Возможность иметь адекватное выборное законодательство. Возможность свободно голосовать. И возможность иметь честный и прозрачный подсчет голосов. Только эта совокупность пунктов — но не только этих — и составляет явление, которое можно назвать «выборы». Все остальное выборами не является. Все остальное является захватом власти.
Более того. В Российской Федерации нет самой Российской Федерации. Во-первых, просто потому, что нет федерации. Россия по факту является унитарным протогосударством, жестко управляемым из единого центра, а никоим образом не федерацией с равноправием субъектов. А во-вторых, потому что в России нет самого государства. Государство — это не полтора миллиона армии, два миллиона милиционеров и пять миллионов чиновников. Государство — это совокупность работающих общественных, властных и правовых институтов гражданского общества, направленных на достижение оптимального управления данной территорией. Захват же власти, силовых структур, государственных и общественных институтов враждующими между собой группировками узурпаторов — враждующими, к слову, на всех уровнях, от Кремля до самого зачуханного ОВД в провинции — государством не является. Все это является все тем же самым — см. пункт 1.
Можно было бы еще долго расписывать, чего в России нет еще — «Парламента», по причинам, описанным выше, нет ЦИКа, нет никакой «полиции» и прочее и прочее, но в данном случае это к контексту отношения не имеет.
Резюме — в Российской Федерации невозможно участвовать в выборах Президента Российской Федерации по причине банального отсутствия первого, второго и третьего.
Формулировка «выборы Президента РФ» бессмысленна сама по себе.
Второе.
В декабре две тысячи одиннадцатого года сложилась уникальная ситуация. Которой в истории новейшей России не было еще ни до, ни, пока, после.
Во-первых, Владимир Путин не был президентом. Тогда это слово еще можно было употреблять. Речь, напомню, не шла о свержении Путина. Речь шла об отмене сфальсифицированных выборов в Государственную думу. И только. Да, не будь в Думе гегемонии «Единой России» еще бабушка надвое сказала, как прошли бы президентские выборы в мае, но это другой вопрос.
Во-вторых, полная растерянность власти. Абсолютная ее неспособность координировать действия и контролировать ситуацию. Раскол в элитах. Переход некоторых властных деятелей на сторону протестующих. Более того, сам престолоблюститель, Дмитрий Анатольевич Медведев, подавал всяческие сигналы — мол, вы только начните, а я вас поддержу — желая и дальше оставаться на троне.
В-третьих, армия и милиция были нищи, озлоблены, к власти были лояльны весьма условно и откровенно заявляли, что при достаточных усилиях со стороны протестующих перейдут на их сторону.
В-четвертых, — и это самое главное — невероятный, взрывной гражданский протест. Образовавшийся практически из ниоткуда и за считанные дни достигший десятков, если не сотен, тысяч вышедших на улицы человек. Которого никто не ожидал.
Ну и в-пятых, вегетарианское, совершенно беззлобное законодательство, когда за участие в несанкционированном митинге выписывали пятьсот рублей штрафа. Да-да, пятьсот рублей. Всего.
Третье.
За прошедшие пять лет ситуация изменилась. Власть устоялась так, что не сковырнешь. Режим в стране установился вполне себе автократический. Силовой блок усилен как деньгами, так и полномочиями, фактически выделен в отдельную касту, и теперь вполне лоялен автократу, мотивирован и готов сражаться за власть. Оппозиция, напротив, разгромлена практически полностью. Гражданский протест подавлен. Лидеры и активисты посажены, убиты, выдавлены или вынуждены были бежать из страны. Оставшиеся раздроблены и не сплочены.
Законодательство теперь вполне себе драконовское. Масштабы репрессий, конечно, не сталинские, но сроки и обвинения — уже вполне себе. Двенадцать лет. Семнадцать. Двадцать два. За шпионаж. За разговоры. За измену. Борис Стомахин за тексты, которые прочитало четыре с половиной человека, сидит уже девять лет. Вдумайтесь. Девять. Ильдар Дадин получил три года. За плакат. Просто за плакат. Сейчас его пытают в колонии.
Четвертое.
Выборы имеют значение только тогда, когда избиратель в состоянии защитить свой голос.
Пятое.
Коллапса не произошло. Экономика не рухнула. При пятидесяти долларах за барель режим может существовать десятилетиями. Обнищание население таким режимам только на пользу. Битвы холодильника с телевизором не существует. Более того — холодильник на стороне телевизора.
Это было вступление. Описание диспозиции. Теперь мы подходим к основным пунктам.
Шестое.
В две тысячи восемнадцатом году с участием в выборах Алексея Навальногосовершенно не предлагается дилемма «голосовать или не голосовать», «участвовать или не участвовать», «хорош Навальный или плох», «бутерброд ли Крым или не бутерброд», «голосовать ли за Навального, или за Путина, или за любого иного кандидата».
Нет. Если вы назовете вещи своими именами, что мы попытались сделать выше, вы поймете, что риторика сводится совсем к другому.
Дилемма не такова: голосовать или не голосовать.
Дилемма такова: вы предпочитаете, чтобы в две тысячи восемнадцатом году вас посадили в тюрьму, избили, убили или вновь безропотно изнасиловали?
Почему?
Давайте смоделируем ситуацию при самых наилучших условиях. Итак, Навальный выдвигается на выборы. Собирает подписи. Его допускают. Регистрируют. Он участвует в выборах. Набирает какой-то процент. Может, даже высокий процент. Может, даже в реальности и выигрывает эти выборы. Выборы фальсифицируются. Победителем объявляется Путин.
И…
И что?
Что дальше-то?
А дальше только два варианта:
Либо выходить на улицы — теперь, когда вместо пятисот рублей штрафа выписывают пять лет колонии, — либо опять утереться от этого плевка в лицо и в очередной раз почувствовать себя использованным.
Лично я уже не хочу ни того, ни другого.
И люди эту вставшую перед ними вилку отлично прочувствовали в недавно прошедших «выборах» в Государственную думу. Когда явка была ничтожной. Когда люди поняли, что защитить свой голос они не в состоянии. Тогда зачем участвовать в этом даже не фарсе, спецоперации автократии по дальнейшему укреплению своей власти?
Случившийся отказ от явки — это не нежелание оторвать задницу от дивана. Это выбор наиболее оптимального соотношения цена-качество. Если цена слишком высока, а качество не то, что минимально, его просто нет, такой товар перестают потреблять.
Это просто самое логичное решение.
И лучше всего это поняли именно в Москве и Питере. Городах, дававших наибольшие протесты ранее. И давших наименьшую явку в последних выборах. Девятнадцать процентов и шестнадцать процентов.
В городах, где люди готовы были и на баррикады, и на сроки, и даже на смерть.
Но не просто так. А за дело.
Дело было профукано. Урок — усвоен.
Седьмое. И последнее.
Безусловно, «президентские» «выборы» явку поднимут несколько выше. Потому что это и интереснее и как-то… Ответственнее, что ли. В общем — какая-никакая, а движуха.
Безусловно, Алексей Навальный решает свои проблемы, потому что посадить кандидата в президенты сложнее, чем просто блогера. Безусловно, Алексей Навальный решает и вторую задачу — стать политиком федерального уровня. Занять нишу уходящего Явлинского. Хорошо это? Конечно, хорошо! Лично я желаю Алексею лишь поддержки и свободы. Но…
Задайте себе один простой вопрос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими «небесными сотнями». Пойдете ли вы драться за свой голос?
Пойду ли я?
Нет.
Потому что все изменилось. Потому что тюрьма. Потому что ОМОН. Потому что изуродуют. Потому что зарплаты ментам повысили. Потому что Росгвардия и разрешение стрелять в толпу. Потому что Гвардейская Кантемировская танковая дивизия в четырех часах хода от Москвы. Потому что они ни разу не запарятся ее применить. Потому что победить их сейчас мирно нельзя. Потому что власть сильнее. Потому что все. Поезд ушел. Власть больше не сковыривается на выборах. А сковырнуть ее не на выборах у оставшихся осколков гражданского общества больше не осталось сил.
Бить надо было тогда, когда надо было бить.
Потому что все это надо было делать в травоядном одиннадцатом, а не махать шариками со сцены в загонах.
А чувствовать себя еще раз избитым использованным презервативом я больше не хочу.
Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году.
Эти выборы были проиграны тогда, в том декабре.
Как и все будущие тоже.
Выбор имеет значение только тогда, когда вы можете его защитить. Помните?
Бросить бюллетень в урну — это еще не конец истории. Это только ее начало.
Вот, собственно, и все.
Дилемма только в этом.
И она, на самом-то деле, совсем не про выборы.
А сходить поставить галочку можно, конечно.
Толку-то что?
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.
В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.
Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692
Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.
Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.
Для банковских переводов из-за границы реквизиты:
SWIFT: SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
Acc: 423 07 978 1 38064300125
IBAN не требуется
Либо просто кинуть на телефон
МТС: +7 915 237 41 78.
Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Edited at 2016-12-15 07:41 am (UTC)
Вчера Дума во втором чтении одобрила законопроект, по которому можно будет отправлять срочников воевать в Сирию.
Можно сказать, что нет и народа в РФ?
Re: Можно сказать, что нет и народа в РФ?
Люди, которые пришли к власти через незаконный разгон всенародно-избранного Парламента, никогда не отдадут власть мирным путём. А Путина назначил Ельцин.
если приглядеться...
Общаясь в интернете с российскими демократами-либералами я понял, что нигде больше такого понимания этих понятий не встречал. Вообще нигде и никогда!!! Все они отлично понимают, что законность для всех - это на пользу обществу. Но все как один за сильную руку, другими словами, за автократию, при которой законность выборочна по определению! Идеи либерализма им не чужды, но все ненавидят либерастов. Это новое российское понятие. Они пытаются отделить либерализм от либерастов. Когда им говоришь - нет никаких либерастов, так и говорите - НЕЛИБЕРАЛ, это вызывает у них дискомфорт. На самом деле внутренне они давно провели паралель - либераст=западный либерал=либерал вообще=демократ (по русски звучит - дерьмократ). Они говорят, что никто не критикует либерализм и демократию, но при этом люто ненавидят либерастов, но никто(!) при этом не сказал - в наших либерастах МАЛО либерализма, нужно возродить идеи либерализма и демократии в стране, вместо этого они так или иначе склоняются к тоталитаризму, при этом всячески это отрицая))) До смешного доходит(с).
Когда говоришь, что либерализм и демократия антагонисты тоталитаризма - пытаются спорить, приходится отсылать их к словарям. Малообразованные ставят либерализм в один ряд с фашизмом, а это явный когнитивный диссонанс. Информация, что фашизм и нацизм, всего лишь формы тоталитаризма - вообще вызывает шок. Пытаются доказать, что тоталитарная демократия - это самое то, что необходимо сейчас. Вот такие демократы, итить!) На самом деле тоталитарная демократия по словарю - это тоталитарный строй пытающийся прикидываться демократией = квазидемократия. Другими словами, нет в России никаких либералов и небыло никаких демократов, а страна медленно но верно движется из клептократии через нынешнюю квазидемократии к натуральному тоталитаризму. И это выбор народа, значит это неизбежно. Да и откуда взяться пониманию, что такое либерализм или демократия - из царского режима через диктатуру пролетариата в клептократию 90х, которая продолжается до сих пор (только кланы меняются да подковерная война), откуда ему взяться - россияне представления не имеют, какая демократия на вкус. А клептократии выгоден тоталитаризм, в нем она сможет существовать вечно закручивая гайки и поддерживая тонус пугая внешней угрозой (это непременное условие). Пока не рухнет экономика, а при клептократии это неизбежно, это одно из свойств клептократии - саморазрушение. Кто обвинит чиновника в воровстве - тот враг народа, всё просто и действует безотказно. А если кругом враги, холодильник никогда не победит телевизор. Хитрые клептократы всё продумали! Ну... кроме экономики...
Это я описал небольшую группу "демократично" настроенных. Намного больше 60% - это откровенные ура-патриоты не имея хорошего образования накачаны пропагандой по самую макушку. Некоторые сразу, а некоторые после долгой беседы признают - да, мы крайние националисты, реваншисты и империалисты, некоторые считают себя фашистами - "а что плохого, что я люблю родину?". Хотя как фашисты они еще не вполне сформировались, но стоит появиться тоталитарному лидеру - они массово за ним пойдут. Путин для них уже либераст. Абсолютное большинство ждет или нового Ивана Колосожателя или Сталина.
Re: если приглядеться...
автор дал ответ в тексте:
Пойду ли я?
Нет.
=========
Следуйте его совестливому примеру - нойте и побирайтесь.
Edited at 2016-12-15 07:42 am (UTC)
Думаю, если майдан в Москве всё же случится, Аркадий в первых рядах отправится его освещать, что бы он сейчас ни писал, потому что он журналист, и дорожит своей репутацией. Хотя, конечно, удивлению его не будет предела.
Почему выборы в России не являются чистыми?
Потому что ОПГ "Озеро" использует премодерацию, под выдуманными предлогами не давая попасть в список избирателей как "неудобным" личностям (пример - Эдуард Лимонов), так и "неудобным" партиям. Система устроена таким образом, что конкуренты, имеющие новые идеи и альтернативное видение путей выхода из внутрироссийского системного кризиса, устраняются до выборов, а не на выборах. Идет тотальная расчистка политического поля "на дальних подступах", уничтожаются малейшие ростки политической конкуренции.
Почему выборы в России не являются азартными?
Потому что результат выборов заранее предсказуем. Имя победителя парламентских или президентских выборов можно назвать за пять лет до выборов.
Почему выборы в России не являются состязательными?
Потому что в год президентских или парламентских выборов никогда не проводится хотя бы еженедельных состязаний в форме дебатов с трансляцией по ТВ, на которых Лидер нации (либо бессменная Партия власти) состязались бы в открытых дискуссиях со всеми кандидатами, включая Степана Сулакшина, Эдуарда Лимонова, Леонида Волкова, Максима Калашникова, Виктора Аргонова и Алексея Кунгурова. Система власти, выстроенная шпаной из подворотни, в принципе исключает практику подобных честных и открытых дискуссий в прямом эфире, на которых было бы запрещено раздавать пустые обещания в стиле "Я увеличу пенсии в 27 раз!" и "А я - в 28 раз!", зато нужно было бы дискутировать с кандидатами-самовыдвиженцами по вопросам взглядов на мир, политических доктрин, экономических теорий и практик, философии, подходов к управлению различными процессами, реалий современного мира и новых факторов, появившихся в обществе за последние годы (и я имею в виду вовсе не палки для сэлфи). Состязаться без помощи зала, звонков другу, без Пескова и телесуфлера. В прайм-тайм раз в неделю, начиная хотя бы за полгода до выборов президента или парламента. Состязаться без репетиций в открытых дискуссиях, задавая друг другу пусть и приличные, но крайне неудобные вопросы про все гениальные многоходовки, экономические достижения ельцинско-путинской эпохи, "утонувшую" подводную лодку, ХПП, пакет Яровой, "их там нет и не было", Дидье Буркхальтера, виолончельные чехлы, потемкинские деревни, сословную структуру современного российского общества и коллапс управления (когда парламент превращается в безыдейный административный придаток президента и Правительства).
Почему выборы в России не являются прозрачными?
Потому что не используется концепция прямого электронного народовластия, не используются блокчейн-технологии, не используются цифровые подписи и хэш-суммы. Сейчас мы не можем проследить путь каждого конкретного бюллетеня от типографии до места, в котором производится окончательный подсчет голосов, не можем исключить возможность допечатывания дополнительных бюллетеней. Также сейчас отсутствует возможность на уровне блокчейна исключить возможность появления голосов мертвых душ и голосов виртуальных граждан, временно выдуманных избирательной комиссией для статистики. Кроме того, количество открепительных не ограничено, а открепительное удостоверение можно подделать даже на домашнем принтере.
Edited at 2016-12-15 07:59 am (UTC)
Тока не надо отмазываться,
я художник, я так вижу- я журналист, я говорю факты.
Ну да, ты один, ну может ещё парочка таких же, умных. Остальные дебилы и проебали момент. Дальше что? Ну хотя бы в самом большом приближении. Чего теперь делать?
Диктаторов убивают не борцуны, а похуисты.
Где логика? Опять хотим 80% поддержки...
Затем, для того чтобы отстаивать/не отстаивать какие-то голоса - надо их сперва подать, а не зад отсиживать. Не хочешь защищать - не защищай. Но зачем другим мешать? Бабушки-то, зомбоящиком вскормленные, все равно придут, неужели не ясно? Явка протестного электората и есть индикатор готовности отстаивать свои голоса...
Re: Где логика? Опять хотим 80% поддержки...
Вот это и будет заявкой на готовность отстаивать свои голоса. А явка протестного электората заставит, конечно, насторожиться, но будет восприниматься просто как недовольное б-э-э, звучащее из шеренги овец, послушно идущих к мяснику.
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Короче: предсказывать более или менее достоверно может или шарлатан или Марти МакФлай, имеющий машину времени. Для всех остальных, предсказание будущего авторитарного режима — примерно как точное предсказание погоды через год. Ну-ка, какая погода будет в Москве 15 декабря 2017?
- Ну-ка, какая погода будет в Москве 15 декабря 2017?
- Холодно будет, зима-с.
Навальный был и остается единственным оппозиционным политиком в РФ с 2011 года и все протестное движение было всегда на нем. Я это очень четко прочувствовал, когда в 2011 на Сахарова толпа освистала всех, кто в тот день вылез на сцену. Всех, кроме Навального. И явка упала в городах в два раза на последних выборах, потому что Навальный призвал не ходить на эти выборы. То есть порядка 8-10% всего населния Москвы и Питера просто послушали Навального. Если каждый десятый (а по статистике столько людей, не согласных с властью, участвуют в акциях протеста) из этих 10% пойдут на баррикады, после очередной фальсификации выборов - это протест 100-120 тысяч людей только в Москве, которые уже не отступятся.
Опять же, участие Навального в выборах задаст совершенно другую повестку дня в СМИ. Вместо Сирии и Донбасса будут снова обсуждать коррупцию, повышение ЖКХ, Платон, обнищание население, сокращение расходов на здравоохранение. А тут уже могут не выдержать нервы у обывателя.
Щас уже все чуят палёное. Старые мантры не протянут. Мир готовится к переменам. Радикальным. И толочь навальное и путинское гавно в ступе может только идиот.
Вы переоцениваете силу тогдашнего протеста. На улицу лишь однажды вышло до 1% населения Москвы, в провинции и того меньше. Никакого сравнения с митингами 1990-1991 гг.
Тока население, хлебнувшее перловой каши сдвинет Россию с мёртвой позиции. И читать этот бред про плакаты, про "голос")))) неудобоваримо) Москалей за людей не видют, её "голос" ничё решать не будет, оне уже лоханулись в 91-ом)
Ваш сценарий предполагает кристализацию режима и его ужесточение. Во многом вы правы. Невозможно было бы путину построить нынешнюю модель, если бы в народном российском менталитете не было бы предпосылок. А именно - коллективизм. Попытка привить индивидуализм в девяностых провалилась. И вот это большинство, эту массу народа не учитывают демократы в России. Слишком мал процент умных, образованных людей в России, как и при царизме. Выход из нового царизма будет как и выход из старого царизма - когда царь и дворяне слелают жизнь этой массы (раньше крестьян) невозможной и тяжелой. И еще одно наблюдение - русский мужик долго запрягает но затем быстро едет. Это не будет как в Украине, десятилетия брожений, противостояний, баталий, качаний маятника туда сюда. Россия более инерционна, и более молчалива. Мужик молчит молчит молчит, а затем просто закалывает вилами и барина и его семью. Народный гнев возглавят не демократы. И переубедить и запрограммировать народ не удастся с помощью добродеевых эрнстов и другой продавшейся шелупонью.
Edited at 2016-12-15 09:08 am (UTC)
И да, у силовиков тоже есть холодильник.
Эти люди работают над своей несменяемостью начиная с самых первых дней захвата власти, то есть с 2000-го года.