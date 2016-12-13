Ну, что. Охотно верю. Я в парнях никогда не сомневался. Не знаю, что они там спланируют в итоге, но на всякий случай хочу написать - я в здравом уме и трезвой памяти, депрессией не страдаю, жизнерадостен и жизнелюбив, наркотиков, оружия, боеприпасов, детской порнографии, экстремистских текстов, визитки Яроша, пармезана и прочей запрещенки дома не имею.
В остальном - никто и не сомневался, в общем-то.
Текст превентивной гласности, короче.
Береженого БэГэ бережет.
Расшар приветствуется.
Может, сработает.
Доброе утро.
"Мои друзья - твои друзья."
практически
— Запомни, у тебя в Италии есть друг.
— Андрей! Два друга.
— Три, Андрей! Если кого надо убить, напиши, приеду!
такие чоткие связи в гб (госбезопасности? )))) у Старшины, боже мой.
Аркадий, ты давно уже списан. И подобные "пугания" - это детская забава, очевидно тех, кому либо слишком мало лет, либо слишком скучно.
- Почему он неуловимый?
- Потому что его никто не поймал ни разу.
- А почему его никто не поймал?
- Потому что он нахрен никому не нужен.
Я конечно понимаю, что Аркадию приятно считать себя главной угрозой для режима, но... как-то так. Был бы нужен - уже прогулялся бы по мосту.
потому что российская карательная система не так работает.
А работает она так:
если до NN трудно дотянуться, тогда да, этот NN "нахрен никому не нужен",
потому что можно найти кого-то кто ближе и кого проще поймать.
А если этот NN попадётся — то всю жизнь ему поломают.
Я например тоже "нахрен никому не нужен", потому что далеко, да и ничего специально опасного для рашки на меня нет. Но если б попался русским ментам, то мусора бы у меня в ЖЖ накопали бы предостаточно чтоб меня упечь; я в выражениях по адресу говнорашки и всей кремлёвской срани никогда не стеснялся.
Edited at 2016-12-13 03:02 pm (UTC)
Ты сам знаешь.
:(
А для них это просто "работа".
вряд ли.
а вскоре оказалось, что чувак просто хотел попугать, воздействовать или хрен знает чего еще - трепач, в общем, которому не досталось повода опубликовать к-л. мою реакцию на его сообщения.
те, в кабинетах, не особо чего обсуждают между собой прежде, чем сделать.
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Что и требовалось доказать
Умные люди говорят Бабченко, что из рашки надо уносить ноги еще вчера.
Бабченко умных людей игнорирует и твердит себе, что в случае чего сбежать всегда успеет. Отметим, что вера эта сама по себе глупая, учитывая кол-во людей, которые уже сидят.
Но дальше Бабченко ломает ногу и теряет мобильность.
Тут-то за него и берутся.
Нет, если это фэйк, то чудесно. Но тогда это значит лишь, что когда будет не фэйк, предупреждать никто не будет.
Re: Что и требовалось доказать
А про педофилию и взрывчатые - туфта. Разве ж педофил признается? Все они невиновные.
Да и вообще, по тюрьмам 99% невиновных сидит. Все ни за что.
а в том что дали премию за свободу слова...
обьясню в чем дело: они давят тех кто получил авторитет в глазах других, а не тех кто что-то говорит.
обычная психология. Чиновник взбеленился не из-за того что кто-то что-то написал, а из-за того что его признали кем-то.
а так, обычные методы в таких случаях: смена телефонов, машин, номеров машин и так далее... И продолжать жизнь дальше...
нога сломана,не происки ли это сами знаете кого.)))
Дешевка твой "скриншот"
Арестовали? Задержали? Прямо вот так взяли за руки и силой потащили?
Или просто прислали бумажку "явиться", или позвонили по телефону?
Так что теперь самое время....-" Беги, дед Мить, беги!"
Нам вас будет нехватать.
Конторские гадят!
Алкаша, зашей пизду и спи спокойно.