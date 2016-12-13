starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
131 comments :
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kain191
2016-12-13 09:04 am (UTC)
Не нравится им, что их вождю плюют в харю даже гипотетически.
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jjjreed JR
2016-12-13 03:54 pm (UTC)
А уж какой лексикон у "своих людей в конторе" у бабченко.
"Мои друзья - твои друзья."
практически
— Запомни, у тебя в Италии есть друг.
— Андрей! Два друга.
— Три, Андрей! Если кого надо убить, напиши, приеду!

такие чоткие связи в гб (госбезопасности? )))) у Старшины, боже мой.
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bedsrestti
2016-12-13 09:17 am (UTC)
*тихо тихо так. темно. и тут криком "БУ"*

Аркадий, ты давно уже списан. И подобные "пугания" - это детская забава, очевидно тех, кому либо слишком мало лет, либо слишком скучно.
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rivvv
2016-12-13 09:17 am (UTC)
Все это напоминает баян про Неуловимого Джо:
- Почему он неуловимый?
- Потому что его никто не поймал ни разу.
- А почему его никто не поймал?
- Потому что он нахрен никому не нужен.

Я конечно понимаю, что Аркадию приятно считать себя главной угрозой для режима, но... как-то так. Был бы нужен - уже прогулялся бы по мосту.
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avla
2016-12-13 03:02 pm (UTC)
Этот довод "нахрен никому не нужен" — бессмысленный,
потому что российская карательная система не так работает.

А работает она так:
если до NN трудно дотянуться, тогда да, этот NN "нахрен никому не нужен",
потому что можно найти кого-то кто ближе и кого проще поймать.
А если этот NN попадётся — то всю жизнь ему поломают.

Я например тоже "нахрен никому не нужен", потому что далеко, да и ничего специально опасного для рашки на меня нет. Но если б попался русским ментам, то мусора бы у меня в ЖЖ накопали бы предостаточно чтоб меня упечь; я в выражениях по адресу говнорашки и всей кремлёвской срани никогда не стеснялся.

Edited at 2016-12-13 03:02 pm (UTC)
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thunderozzz
2016-12-13 09:22 am (UTC)
Ну то, что у тебя дома нет патронов и наркоты это еще не значит, что их там не найдут...
Ты сам знаешь.
:(

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ju_88
2016-12-13 09:23 am (UTC)
блиадзь! У мсье шо, титановый череп с заваренными наглухо ушами и глазами? И чтоб дошло, что шото идет не так и лучше срочно изобразить с себя Сэмэна и "мимо них сейчас растаять как в тумане", надо, чтобы по нему ломом постучали? Или до хаты к мсье зашли налётчики и забрали всё и даже мебеля и мсье нема на чем сесть попой и посмотреть кино "Восток-Запад"? РазА так четыре. Если Вам так обязательно нужно в камеру, то таки уже попадите в камеру наблюдения Стокхольмского аэропорта, а не куда Вы щас собрались.
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starshinazapasa
2016-12-13 11:51 am (UTC)
Черт, хорошо написано.
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sigridd
2016-12-13 09:26 am (UTC)
Вот она - цена независимого слова в этой стране.
А для них это просто "работа".
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teannate
2016-12-13 03:56 pm (UTC)
Олимпиады закончились, рыцарям меча и кинжала мочу менять не нужно, появилось время на "врагов народа"..
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tequillerboy
2016-12-13 10:12 am (UTC)
Береженого БэГэ бережет, а стереженого ГэБэ стережет.
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pusets
2016-12-13 11:50 am (UTC)
А вот это хорошо :)
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вряд ли.

volandband
2016-12-13 10:13 am (UTC)
когда-то один, не слишком умный мент с городского форума, где я довольно активно и много писал на острые темы, взялся вот так "по-дружески" меня предупреждать.
а вскоре оказалось, что чувак просто хотел попугать, воздействовать или хрен знает чего еще - трепач, в общем, которому не досталось повода опубликовать к-л. мою реакцию на его сообщения.

те, в кабинетах, не особо чего обсуждают между собой прежде, чем сделать.
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metromaxi
2016-12-13 10:18 am (UTC)
от бляжуки. тупые там... но нагадить могут
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livejournal
2016-12-13 10:29 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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guragun
2016-12-13 10:35 am (UTC)
Предупрежден, значит, вооружен.
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robertfripp2
2016-12-13 06:20 pm (UTC)
Значит оружие найдут?
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Что и требовалось доказать

yury_nesterenko
2016-12-13 10:39 am (UTC)
Ну вот. Все как я и предсказывал.
Умные люди говорят Бабченко, что из рашки надо уносить ноги еще вчера.
Бабченко умных людей игнорирует и твердит себе, что в случае чего сбежать всегда успеет. Отметим, что вера эта сама по себе глупая, учитывая кол-во людей, которые уже сидят.
Но дальше Бабченко ломает ногу и теряет мобильность.
Тут-то за него и берутся.

Нет, если это фэйк, то чудесно. Но тогда это значит лишь, что когда будет не фэйк, предупреждать никто не будет.
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Re: Что и требовалось доказать

paukoph
2016-12-13 10:43 am (UTC)
Нестеренко в треде! Поприветствуем патриарха русофобии!
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piggy0
2016-12-13 11:00 am (UTC)
дайте ссылку на пост из-за которого вроде как возбудились за поребриком.
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(Deleted comment)
never_say_me_no
2016-12-13 11:10 am (UTC)
У Аркадия заиграло.
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zloy_bonifaciy
2016-12-13 11:16 am (UTC)
Насчёт трезвого ума и ясной памяти - есть сомнения. Неужто врачи садисты, и обезболивающих не дают? Совсем недвно был постик, где автор был в полнейшем неадеквате, просто поток сознания (да и про Путина не сильно трезвее).

А про педофилию и взрывчатые - туфта. Разве ж педофил признается? Все они невиновные.
Да и вообще, по тюрьмам 99% невиновных сидит. Все ни за что.
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jack88merkin
2016-12-14 07:17 pm (UTC)
Только в России. В России сидят все невиновные, а в США все за дело. Вот так.
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d_nation
2016-12-13 11:33 am (UTC)
да не в этом посте дело...

а в том что дали премию за свободу слова...

обьясню в чем дело: они давят тех кто получил авторитет в глазах других, а не тех кто что-то говорит.

обычная психология. Чиновник взбеленился не из-за того что кто-то что-то написал, а из-за того что его признали кем-то.

а так, обычные методы в таких случаях: смена телефонов, машин, номеров машин и так далее... И продолжать жизнь дальше...
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владимир березин
2016-12-13 11:43 am (UTC)
Что Аркадий,поравалить?Пора,грантов при Трампе на всех точно не хватит,подкармливать будут грантососную верхушку,а куда мелочёвке податься? В охранники?Так платят очень мало,а где платят,там работать надо. А соратники по борьбе с режимом, только морально поддерживают,а денег от этих жлобов хрен дождёшься. Поравалить.И не колбасой,а политическим.Преследовали за журналистскую деятельность? Ещё как.Вон ЖЖ не даст соврать.Да и нога сломана,не происки ли это сами знаете кого.)))
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нога сломана,не происки ли это сами знаете кого.)))

uglofff
2016-12-13 12:27 pm (UTC)
Мысли добрых западных дядь-теть при встрече нашего Солженитсына-2 в ерапорту в Стокгольме (а-ля мысли жены Горбункова СС): А нога?! Его пытали!
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hui_vei_bin
2016-12-13 11:45 am (UTC)

Дешевка твой "скриншот"

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boristumentcev
2016-12-13 12:07 pm (UTC)
Меня весной в следственный комитет таскали - объяснение взяли.
(Reply) (Thread)
avla
2016-12-13 03:07 pm (UTC)
Можно узнать подробности, а именно - как "таскали"?
Арестовали? Задержали? Прямо вот так взяли за руки и силой потащили?
Или просто прислали бумажку "явиться", или позвонили по телефону?
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Dmitry Kosalimov
2016-12-13 12:16 pm (UTC)
Вы ведь все равно валить собирались.
Так что теперь самое время....-" Беги, дед Мить, беги!"
Нам вас будет нехватать.
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xtill
2016-12-13 12:39 pm (UTC)
Аркаша, предупреждалку сам писал, так?
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prosto_vova
2016-12-13 12:44 pm (UTC)
Вали ка ты оттуда, пока не поздно.
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вававав авававав
2016-12-13 01:31 pm (UTC)
блять свинорылый ты хрюкать не устал?
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marusialimovak
2016-12-13 01:12 pm (UTC)
Зашел на страницу Бабченко и сразу ругается Касперский.
Конторские гадят!
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teannate
2016-12-13 03:59 pm (UTC)
Конторский на конторских ругается:)
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soltonez
2016-12-13 01:16 pm (UTC)
Что делают престарелые шлюхи когда они никому не нужны? Они кричат на каждом углу что их собираются изнасиловать.
Алкаша, зашей пизду и спи спокойно.
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ne_manya
2016-12-13 01:27 pm (UTC)
Шапочку из фольги советовали уже?
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