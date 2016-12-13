









Ну, что. Охотно верю. Я в парнях никогда не сомневался. Не знаю, что они там спланируют в итоге, но на всякий случай хочу написать - я в здравом уме и трезвой памяти, депрессией не страдаю, жизнерадостен и жизнелюбив, наркотиков, оружия, боеприпасов, детской порнографии, экстремистских текстов, визитки Яроша, пармезана и прочей запрещенки дома не имею.

В остальном - никто и не сомневался, в общем-то.

Текст превентивной гласности, короче.

Береженого БэГэ бережет.

Расшар приветствуется.

Может, сработает.

Доброе утро.