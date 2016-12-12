starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Только этот день
Двадцать два года назад началась Первая чеченская. Одиннадцатого декабря 1994 года.
Пять лет назад была Болотная и начало репрессий.
Три года назад - Майдан и украинская война.
Эта страна явно не даст помереть от тоски.
Не скучай, родимый.
Фотографию с Майдана я ставил пару часов назад. Она ниже по ленте. Фотография с Болотной стоит у меня в профиле. Автозак увозит меня, избитого, в Войковское ОВД. Я тогда судорожно пытался скинуть телефон со всеми своими контактами. Скинул. Диме Флорину. Дима сейчас эмигрант. В Одессе.
Эта фотография - из Чечни.
С самой первой моей войны.
Та война должна была стать главной в моей жизни, но один полковник все никак не успокоится, сидит у себя там на троне и все насыпает и насыпает нам в обе руки новых войн и нового дерьма.
Мне повезло, я не застал самые мясорубки Грозного, в Чечню я попал только в девяносто шестом, связистом, и задел её, в общем-то, относительно по касательной, но, блин, даже и мне с моим тогдашним везением, хватило больше чем за глаза. Ничего чернушнее, ничего страшнее и безнадежнее, чем та война, в моей жизни не было. Абсолютная чернушная безнадега.
Да, страшно умирать в сорок. Когда у тебя семья и дочь. Но еще страшнее умирать в восемнадцать. Когда ты еще и жизни-то не видел. Когда только-только вылез из-под мамкиной юбки.
Нельзя посылать пацнье в восемнадцать лет на убой. Нельзя этого делать. Просто нельзя.
Курский вокзал. Лето-96-го. Я возвращаюсь в Чечню после краткосрочного отпуска, который мне дали по болезни отца.
Был в отпуске, который мне дали по болезни отца. Десять суток.
Отпуск пробил старшина. Тогда из полка никого не отпускали - потому что назад не возвращался никто, но у старшины были завязки в штабе, и он сумел пробить. Хотел чтобы я уехал насовсем. Он был уверен, что меня убьют – такого длинного и задроченного.
Но я вернулся. Гульнул, конечно, подольше, дней двадцать, но вернулся.
Второй раз на войну ехать страшнее.
Это последние секунды, когда я видел его живым. Он умер в августе девяносто шестого. Как раз когда начался штурм Грозного. Мне принесли телеграмму о его смерти уже на взлетке, когда наш сводный батальон уже загружали в вертушку. Наш полковой почтальон, Фунт, специально бегал по взлетке и разыскивал меня. Поймал в последние минуты. И я полетел в Москву на его похороны, а не в Грозный. Пацаны хлопали по плечу и говорили - повезло. Из девяносто шести человек обратно вернулось сорок два.
Потом была Грузия. И я летел в вертушке с горелыми телами все тех же восемнадцатилетних пацанов. Было жарко, и одна трупная муха все пыталась и пыталась залезть мне в объектив. Эта страна опять не дает жить. Ни своим детям, ни чужим.
И вот проходит двадцать лет. И в Ростове и Екатеринбурге опять формируют эшелоны. И они опять везут смерть. Уже в другую соседнюю страну. Бывшую когда-то самой братской. И опять убивают, убивают, убивают...
А на этом самом Курском вокзале все туда же, на юг, едут "добровольцы" с прочищенными зомбоящиком мозгами. С этой же платформы, наверное, и едут. Это ведь все то же самое направление.
Трупы эта страна умеет укладывать, как шпалы. Что есть, то есть. Убивать она умеет. Как своих, так и чужих. В этом ей не откажешь.
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09.04.1997 – 12.02.2015
Погиб, освобождая г. Дебальцево.
Потому что воевала с карликами. Это типа как десятиклассник лупит первоклашек и потом хвастается, что его за это время ни разу ещё не побили. кек
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И не говорите, такие страшные репрессии были, что 37 год - просто сказка по сравнению с ними.
на водовку?
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Это россия.
Эта страна явно не даст помереть от тоски.//
Шо, в Майдане "страна" виновата? Опять?!
//Потом была Грузия.// На наших союзников (РЮО) и на наших миротворцев в РЮО подло напали исподтишка. Предлагаете утереться, убраться и сделать вид "ачётакова"?
Либераст, если что, то в чечне тебя воевать заставил именно строй либерастов. А никак не злой Путин.
Что она еще умеет ?
Ах, родная сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою!
Ты не вой, не плачь, а смейся -
Слез-то нынче не простят.
Сколь веревочка не вейся,
Все равно укоротят.
закинула
Пардон муа? Вот прям эшелонами? Ж/д составами?
Сдается мне, если бы Россия гнала бы военную силу на Донбасс именно эшелонами, то мы давно бы слушали оглушительные вопли западных СМИ что "Путин за неделю растерзал молодую демократию Украины" и стенания Порошенко и Турчинова, как правительства в изгнании.