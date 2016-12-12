starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Только этот день
starshinazapasa
December 12th, 2016



Двадцать два года назад началась Первая чеченская. Одиннадцатого декабря 1994 года.
Пять лет назад была Болотная и начало репрессий.
Три года назад - Майдан и украинская война.
Эта страна явно не даст помереть от тоски.
Не скучай, родимый.

Фотографию с Майдана я ставил пару часов назад. Она ниже по ленте. Фотография с Болотной стоит у меня в профиле. Автозак увозит меня, избитого, в Войковское ОВД. Я тогда судорожно пытался скинуть телефон со всеми своими контактами. Скинул. Диме Флорину. Дима сейчас эмигрант. В Одессе.
Эта фотография - из Чечни.
С самой первой моей войны.

Та война должна была стать главной в моей жизни, но один полковник все никак не успокоится, сидит у себя там на троне и все насыпает и насыпает нам в обе руки новых войн и нового дерьма.
Мне повезло, я не застал самые мясорубки Грозного, в Чечню я попал только в девяносто шестом, связистом, и задел её, в общем-то, относительно по касательной, но, блин, даже и мне с моим тогдашним везением, хватило больше чем за глаза. Ничего чернушнее, ничего страшнее и безнадежнее, чем та война, в моей жизни не было. Абсолютная чернушная безнадега.

Да, страшно умирать в сорок. Когда у тебя семья и дочь. Но еще страшнее умирать в восемнадцать. Когда ты еще и жизни-то не видел. Когда только-только вылез из-под мамкиной юбки.
Нельзя посылать пацнье в восемнадцать лет на убой. Нельзя этого делать. Просто нельзя.




Курский вокзал. Лето-96-го. Я возвращаюсь в Чечню после краткосрочного отпуска, который мне дали по болезни отца.

Был в отпуске, который мне дали по болезни отца. Десять суток.

Отпуск пробил старшина. Тогда из полка никого не отпускали - потому что назад не возвращался никто, но у старшины были завязки в штабе, и он сумел пробить. Хотел чтобы я уехал насовсем. Он был уверен, что меня убьют – такого длинного и задроченного.

Но я вернулся. Гульнул, конечно, подольше, дней двадцать, но вернулся.

Второй раз на войну ехать страшнее.



Это последние секунды, когда я видел его живым. Он умер в августе девяносто шестого. Как раз когда начался штурм Грозного. Мне принесли телеграмму о его смерти уже на взлетке, когда наш сводный батальон уже загружали в вертушку. Наш полковой почтальон, Фунт, специально бегал по взлетке и разыскивал меня. Поймал в последние минуты. И я полетел в Москву на его похороны, а не в Грозный. Пацаны хлопали по плечу и говорили - повезло. Из девяносто шести человек обратно вернулось сорок два.



Потом была Грузия. И я летел в вертушке с горелыми телами все тех же восемнадцатилетних пацанов. Было жарко, и одна трупная муха все пыталась и пыталась залезть мне в объектив. Эта страна опять не дает жить. Ни своим детям, ни чужим.



И вот проходит двадцать лет. И в Ростове и Екатеринбурге опять формируют эшелоны. И они опять везут смерть. Уже в другую соседнюю страну. Бывшую когда-то самой братской. И опять убивают, убивают, убивают...



А на этом самом Курском вокзале все туда же, на юг, едут "добровольцы" с прочищенными зомбоящиком мозгами. С этой же платформы, наверное, и едут. Это ведь все то же самое направление.



Трупы эта страна умеет укладывать, как шпалы. Что есть, то есть. Убивать она умеет. Как своих, так и чужих. В этом ей не откажешь.



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129 comments :
( 129 comments Leave a comment )
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prosto_vova
2016-12-12 08:59 am (UTC)
Пронзительно, страшно, но так и есть. Едут и едут черт знает куда эшелонами, неизвестно зачем. Кого-то где-то ради чего-то убивать. Ну и самим, как водится, умирать. Только ради чего никто не знает.
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rivvv
2016-12-12 10:20 am (UTC)
Не подскажешь, ради чего умирали солдаты под Грюнвальдом?
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Mr Hat
2016-12-12 09:43 am (UTC)
Недавний Владислав Витальевич («Шиша»), из Горловки.

09.04.1997 – 12.02.2015

Погиб, освобождая г. Дебальцево.
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dmitriykrilov
2016-12-12 10:46 am (UTC)
Террорист по кличке "Шиша" сдох, освобождая г. Дебальцево от вещей, которые оставили в домах местные жители, которые сбежали от вот таких вот "Шиш" и прочих "защитников русского мира"
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valeria_live
2016-12-12 09:43 am (UTC)
Прекрасные слова.
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dmitriykrilov
2016-12-12 10:40 am (UTC)
Интересно (и полностью логично) что те кто побывал на войне как раз обычно против войны. А за войну -- сидящие в интернете откосившие от армии задроты, которые, попукивая в тёплое кресло кричат про "да у нас искандеры! Всех в ядерный пепел! До Киева дойдём! До Вашингтона!"
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rivvv
2016-12-12 10:18 am (UTC)
Наш полк в свое время возили в Азербайджан. Что с того? Война всегда остается войной, а люди людьми. Кто-то ломается и пугается на всю жизнь, кто-то становится крепче, кто-то начинает срать на свою страну. С 1991 года Россия ни одной войны еще не проиграла. За это не надо благодарить автора. Он всю срочную в одиночку прослужил и всю жизнь так проживет.
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pesen_est
2016-12-12 10:46 am (UTC)
"С 1991 года Россия ни одной войны еще не проиграла"
Потому что воевала с карликами. Это типа как десятиклассник лупит первоклашек и потом хвастается, что его за это время ни разу ещё не побили. кек
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livejournal
2016-12-12 10:37 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-12 10:37 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
jjjreed JR
2016-12-12 11:12 am (UTC)
"и начало репрессий."
И не говорите, такие страшные репрессии были, что 37 год - просто сказка по сравнению с ними.
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kraken_ktulhu
2016-12-12 11:36 am (UTC)
Вот таки да. Только недавно последнему подсудимому по Болотной срок дали. Пять лет вину сочинять пришлось. Убийцы, которых после него брали, уже на свободе перья точат..
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Oldsave Oldsaveoldsave
2016-12-12 11:46 am (UTC)
Нет, страшно небыло, даже наоборот интересно было, комбат говрит Кто поедет с комбригом колонной прорываться в Южный шаг вперед, вышли все. Только вот загнал срочников назад а оставил контрактников ну и им там надовали они неделю по несколько обратно возвращались, повезло что контрактников как раз волну нагнали.
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(Deleted comment)
b1958
2016-12-12 12:36 pm (UTC)
Конечно, тишина, но Вы ведь сами написали "вдруг отключили звук".
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as_romanoff
2016-12-12 11:55 am (UTC)
на что бабки то собираешь?
на водовку?
(Reply) (Thread)
castillo_armas
2016-12-12 12:07 pm (UTC)
>Абсолютная чернушная безнадега.
-----------
Это россия.
(Reply) (Thread)
ugu_pa6omamb
2016-12-12 12:32 pm (UTC)
"Хотят ли русские войны?".
(Reply) (Thread)
b1958
2016-12-12 12:37 pm (UTC)
Хорошо написали, старшина.
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uglofff
2016-12-12 01:27 pm (UTC)
Три года назад - Майдан и украинская война.
Эта страна явно не даст помереть от тоски.//
Шо, в Майдане "страна" виновата? Опять?!

//Потом была Грузия.// На наших союзников (РЮО) и на наших миротворцев в РЮО подло напали исподтишка. Предлагаете утереться, убраться и сделать вид "ачётакова"?
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aquabresh
2016-12-12 04:32 pm (UTC)
Подло и "исподтишка" это ваша камарилья здесь гадит. углоф-ф, резвись на майлсру, со своими братьями по разуму. Ну нихера ведь твой ддос не эффективен.
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modest_s0_zvezd
2016-12-12 02:00 pm (UTC)
А фотки где? только первая вставлена остальных нет
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uralkalmar
2016-12-12 04:48 pm (UTC)

Либераст, если что, то в чечне тебя воевать заставил именно строй либерастов. А никак не злой Путин.

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Василий Горохов
2016-12-12 04:58 pm (UTC)
Блевотина. Сиди дома, защитник херов.
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redbellyscum
2016-12-12 05:00 pm (UTC)
Я вот с самого начала и попал. 7 ОСН "Росич" Дивизия ВВ ДОН-100. Мы в Осетии стояли. И вот, 12 декабря, по тревоге подняли и повезли. Куда, зачем, конечно не говорили. Вроде - беспорядки в Чечне. Беспорядки, бля. В БТРах дубинки лежали. Резиновые дубинки. Знаете, умирать в 40 страшнее, просто оттого, что в 18 не думаешь о смерти применительно к себе. Потому и призывают пацанов, наверное. Получаю пенсион вот. 2600 руб. Аж. И стараюсь забыть всё. Стараюсь.
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lussien
2016-12-13 05:24 am (UTC)
А шо еще делать этой стране, если не убивать?
Что она еще умеет ?

Ах, родная сторона,
Сколь в тебе ни рыскаю -
Лобным местом ты красна
Да веревкой склизкою!

Ты не вой, не плачь, а смейся -
Слез-то нынче не простят.
Сколь веревочка не вейся,
Все равно укоротят.
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poulsam
2016-12-13 03:14 pm (UTC)
А где фотки-то?
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tavasina
2016-12-13 08:41 pm (UTC)
Фотка с Курского просто невозможная!((((
закинула
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t_armor
2016-12-14 06:40 am (UTC)
>И вот проходит двадцать лет.И в Ростове и Екатеринбурге опять формируют эшелоны. И они опять везут смерть. Уже в другую соседнюю страну. Бывшую когда-то самой братской. И опять убивают, убивают, убивают...

Пардон муа? Вот прям эшелонами? Ж/д составами?
Сдается мне, если бы Россия гнала бы военную силу на Донбасс именно эшелонами, то мы давно бы слушали оглушительные вопли западных СМИ что "Путин за неделю растерзал молодую демократию Украины" и стенания Порошенко и Турчинова, как правительства в изгнании.
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