starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
:-)
Даже там Аркадию ногу не сломали. А в России он без всякого штурма пострадал. Выходит, что штурм Майдана Беркутом в Киеве безопаснее мирной жизни в Москве.
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Украина смогла!
Время все расставит на свои места.
Кто жил в говне тот и останется...
Re: Украина смогла!
нарушение общественного порядка
Януковичу слава!
От скромности не помрете, Светоч.