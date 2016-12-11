starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
106 comments :
( 106 comments Leave a comment )
pavgodl
2016-12-11 10:35 am (UTC)
Достойно есть...
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paukoph
2016-12-11 11:35 am (UTC)
Всё просрали.
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lexizli
2016-12-11 10:41 am (UTC)
Пачиму без каски? Непорядок!

:-)
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m_gluk
2016-12-11 10:50 am (UTC)

Даже там Аркадию ногу не сломали. А в России он без всякого штурма пострадал. Выходит, что штурм Майдана  Беркутом в Киеве безопаснее мирной жизни в Москве.

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kadet734
2016-12-11 01:23 pm (UTC)
Ещё и машина может сбить.Не Москва,а тактическое поле...
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paul_krokodilov
2016-12-11 05:37 pm (UTC)
если ты у меня отсосал, значит ты уже соска голимая и это клеймо у тебя на всю жизнь останется
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katin_andrey
2016-12-11 11:03 am (UTC)
На таджика похож, которые у меня двор чистят.
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Nowik
2016-12-11 12:33 pm (UTC)
так это он и есть ))) Двор у вас почистил и быстренько назад-в путеводный звёзд.
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lesnoybrodyaga
2016-12-11 11:09 am (UTC)
Дирижер Революции.
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bystander90
2016-12-11 11:24 am (UTC)
"Ты не пройдешь!"
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livejournal
2016-12-11 11:31 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-11 11:31 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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paukoph
2016-12-11 11:36 am (UTC)
Да, была движуха, помню... Зайдешь в ЖЖ а там то новая битва, то новая перемога, то Раду взяли...
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sahalinski
2016-12-11 12:20 pm (UTC)
Я думал это Путен
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Украина смогла!

diver61
2016-12-11 12:23 pm (UTC)
Украина смогла, на России такое невозможно даже в мыслях.
Время все расставит на свои места.
Кто жил в говне тот и останется...
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Re: Украина смогла!

halera11
2016-12-11 12:27 pm (UTC)
Категорически согласен! Украина смогла всё просрать и превратиться в коррумпированную шайку. Украина продолжает погружение в говно, отдаляясь от членства в ЕС.
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Iliya Krasnokutskiy
2016-12-11 12:23 pm (UTC)
Кроссафчег! Респект!
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guriny
2016-12-11 12:26 pm (UTC)
Почти "Свобода на баррикадах".
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reytuza
2016-12-11 12:49 pm (UTC)
там мужчина без брюк лежит!
нарушение общественного порядка
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talking_crap
2016-12-11 12:42 pm (UTC)
Не трогай Путина!
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uagadugu22
2016-12-12 01:08 pm (UTC)
Маленьких не трогаем.
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reytuza
2016-12-11 12:48 pm (UTC)
слава Беркуту!
Януковичу слава!
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владимир березин
2016-12-11 01:23 pm (UTC)
Мдя-я,хохол чтоб за визу 35 ойро не платить,готов и хатинку спалить и садочек вырубить.Менталитет.
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paul_krokodilov
2016-12-11 05:40 pm (UTC)
иди ты на х у й ты просто соска тоскливая сперможуйка и ху.есоска... твое место на братьев ачканова...в кооперативе сосулька имя твое - черепаха дрочильда за пять пососольдов!!!! иди соси всем члены тварь!!!! траханная тварь... гондон ебучий лох
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duke_alba
2016-12-11 01:35 pm (UTC)
Уважаю, круто! Помимо одержимости и мужества, тут ещё и везение изрядное требуется!
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jack88merkin
2016-12-11 01:58 pm (UTC)
"защитники" тоже в кавычки надо. Что защищали? Что защитили? Как життя, лучше стало?

От скромности не помрете, Светоч.
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paul_krokodilov
2016-12-11 05:42 pm (UTC)
иди ты на х у й ты просто соска тоскливая сперможуйка и ху.есоска... твое место на братьев ачканова...в кооперативе сосулька имя твое - черепаха дрочильда за пять пососольдов!!!! иди соси всем члены тварь!!!! траханная тварь... гондон ебучий лох
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al_kazilo
2016-12-11 02:10 pm (UTC)
Браво! как символично!
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leopold0stotch
2016-12-11 08:18 pm (UTC)
нейтральный по всем параметрам пост - даже слишком буквально нейтральный :-) - собрал немало клинических дегенератов :-)
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rorts
2016-12-11 08:38 pm (UTC)
Выздоравливай,копи энергию.
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andreyblaze
2016-12-11 08:48 pm (UTC)
Выздоравливай!
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tommygl
2016-12-11 09:23 pm (UTC)
Мда, альтернативно одаренных урожай в комментах...
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alicecoo
2016-12-12 12:34 am (UTC)
аркадий! ну а теперь, спустя три года, вы можете беспристрастно оценить то, что творилось тогда на майдане? всякие мелкие технические детали? как там была организована "жизнь", как производилась кормежка, как, простите, люди ходили в туалет? организация связи, оповещения? транспорт- кто привозил и увозил людей? как боролись с холодом? где брали смесь для коктейлей молотова? и т.д. и т.п.
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владимир березин
2016-12-12 01:15 am (UTC)
"где брали смесь для коктейлей молотова? и т.д. и т.п."----ещё один хероический хомяк,коктейли молотова.Ну-ну.Все при деле будете.Аркаша денежки собирает в помощь очередному политзеку и кгававый прижим клянёт,хомяк героически сидит,рукопожатая общественность тихо бухтит в твиттерах.ТакЪ победим.
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