starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
226 comments :
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koka_lermont
2016-12-10 09:06 am (UTC)
Очень резко. Но вата российская тебя не одобрит...
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irina_gp
2016-12-10 09:11 am (UTC)
И израильская не одобряет
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claire_1973
2016-12-10 09:10 am (UTC)
После этого текста на всякий случай премию не выдадут.

А по сути верно - тоже этого не понимаю.
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Mr Hat
2016-12-10 09:22 am (UTC)
Так ему в любом случае ничего не светит - не по Сеньке шапка.

Уровень Б-бченко - денежку в интернете клянчить. На пиво.
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irina_gp
2016-12-10 09:10 am (UTC)
В любом цивилизованном обществе за оскорбление ( в интернете тоже), простого гражданина, есть наказание. Радуйтесь, что в России вы можете плеваться и оскорблять даже президента. И вам за это ничего не будет
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kain191
2016-12-10 09:13 am (UTC)
Он самозванец, а не президент. В самозванцев плевать разрешается.
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arabskiy_pilot
2016-12-10 09:10 am (UTC)
Намедни как раз об этом же на сон грядущий думал. И, засыпая, именно про то, как оттуда после этого уходить. И даже во сне какое-то сумбурное продолжение было, но деталей не помню:(.
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del_vecchio
2016-12-10 10:00 am (UTC)
уйти, конечно, дадут. тут и думать нечего. Но потом обязательно отомстят. Как Кашину или Немцову.
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critical_errorr
2016-12-10 09:14 am (UTC)
Звучит смело. Но - смутно сомневаюсь. И в плевке и в лексиконе. )
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irina_gp
2016-12-10 09:15 am (UTC)
Пиздеть- не камешки ворочать
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macarow
2016-12-10 09:19 am (UTC)
Не выпустили бы ни сделавшего как-то так, ни тех, за кого он попросил. Из известного принципа - не принимать решений под давлением.
Как не выпустили больных детей по Закону Магницкого. Как не выпускают тех же политзаключённых, даже когда по их делам принимаются решения в ЕСПЧ. Это людоедский, воровской режим, у них совести нет, и общечеловеческие ценности им чужды, потому давить на них силой бесполезно, покуда за этой силой нет серьёзной угрозы. Они реагируют только на реальную угрозу. Вот вышло на Болотную сто тысяч - они испугались и кое-что в законодательстве подправили, попутно посадив несколько человек и создав Нацгвардию. Это реакция паразитирующего хищника. Его бесполезно запугивать, пока вы находитесь с его точки зрения в позиции беспомощной жертвы.
Не нужно быть наивным.

Да, и награды или премии брать из рук людоедов - подлость. Когда до критической массы людей это дойдёт - режим падёт. Поскольку не давать премии и медали он не может, да чтобы под камеры, в Колонном зале, с рукоплесканиями и речами. Когда на вручение не придёт никто - король поймёт, что он - голый. Но это утопия, безусловно. Вручают обычно таким же, у которых совести нет. Они всегда будут рады полебезить пред очами.
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marusialimovak
2016-12-10 11:23 am (UTC)
У ваты критической массы не может быть по определению.
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pier_luigi
2016-12-10 09:24 am (UTC)
Я бы на пошёл... Не понимаю приличных людей, принимающих награды-побрякушки от этого деятеля!
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badcube
2016-12-10 10:58 am (UTC)
"...Не понимаю приличных людей, принимающих награды..."

Перечислите плиз "приличных":)
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oldboar
2016-12-10 09:27 am (UTC)
а таких и не приглашают. Перед приглашением их вертухаи год проверяют на предмет наличия "неканоничных" высказываний
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pharao
2016-12-10 01:39 pm (UTC)
даже если скажут что-то не то, то это просто вырежут, там же не прямая трансляция идет.
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amorality1
2016-12-10 09:29 am (UTC)
За кунгуром пойдешь(
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pharao
2016-12-10 01:41 pm (UTC)
однозначно. И через годик-другой о нем будут помнить только единицы.
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shultz_flory
2016-12-10 09:36 am (UTC)
Вас туда не пустили бы. Там на входе сканируют мысли и заворачивают всех недостаточно восторженных
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holy_holokost
2016-12-10 06:09 pm (UTC)
видели бы вы "восторженные" мысли депутатов. Там сплошь прагматика. И трезвый расчет. Восторженность для тех, кого грабят под благовидными предлогами. А у режиссеров и правозащитников мысли небось еще приземленней и гаже. Власть стоит своей "либеральной" "оппозиции"

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Очень наивно

leokand
2016-12-10 09:48 am (UTC)
Ты что, действительно думаешь, что именно Путин, а не какой-нибудь лейтенант Кривохуев решает, какой срок отвесить какому-нибудь Дадину? Очень наивно.
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Не совсем.

onborodin
2016-12-10 10:13 am (UTC)
>ты что, действительно думаешь, что именно Путин, а не какой-нибудь лейтенант Кривохуев решает

действительно думаю, что наиболее важные кадровые вопросы и важные политики ОПГ Госконтора в ведении этого карлика.

Вот насколько управляема эта гнилая бандитская вертикаль и насколько похер на авторитетов в каком-то зажопинске, конечно вопрос.

По сути, уже давно похер. Даже мозг не влючают, участся по обратке, через руки и ноги.
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katin_andrey
2016-12-10 09:50 am (UTC)
И пуля в лоб. А завтра никто и не вспомнит. Всемирная история. Банк Империал.
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badcube
2016-12-10 11:00 am (UTC)
И на Роснефти не заправляйтесь:)
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three_l1
2016-12-10 10:13 am (UTC)
Влажные мечты онаниста - "ух, как я бы ему дал!". Не имеющие отношения к реальности. Извиняет только постельный режим, тут и не такая хрень в голову придти может.
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rivvv
2016-12-10 05:39 pm (UTC)
А знаете, почему автора к Путину не зовут? По той же самой причине, по которой никто не ловит Неуловимого Джо.
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onborodin
2016-12-10 10:31 am (UTC)

IMHO, не поможет.

- у таких зашкаливает самолюбие и порог критичности.
- второе, у дедушки давно параноидально-маниакальный синдром.

то есть ему как-то похер, что на ушных датчиках.
оно внутри себя давно автономное, немодифицируемое.
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holy_holokost
2016-12-10 06:11 pm (UTC)
ну не обязательно власть обязана быть подобной интеллигенции, привыкшей вариться в своем тесном уютном мирке.
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livejournal
2016-12-10 10:34 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-10 10:34 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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stagla
2016-12-10 10:37 am (UTC)
ну это нормально
любой, кому не дают премии всегда говорит гордо - "не очень то и хотелось!"
ну а потом еще и фантазирует как бы он гордо отказался, если б ему дали.

это всегда так бывает.

а кабы дали то все расцвело бы иными красками.
в "убить дракона" это момент, когда тетке у которой мужа и ребенка убили, дают медаль.
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holy_holokost
2016-12-10 06:12 pm (UTC)
ага, теория суха, а древо жизни расцветает))
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v_himera
2016-12-10 10:44 am (UTC)
Неэффективно же.
Либо сказать правду в глаза - либо сдержанно признать победу и вежливо попросить. Но не всё сразу.
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az_mut
2016-12-10 10:45 am (UTC)
страшно же - сразу станешь врагом рамзана ахматыча....
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neskromnyj
2016-12-10 11:02 am (UTC)
Кадырка в жопке дырка, вдарить по ней, задрищет, как соловей.
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zz555zz
2016-12-10 10:47 am (UTC)
ну и пришили бы тебя как собаку потом гденить у забора,смельчак
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osminog_vasua
2016-12-10 02:31 pm (UTC)
В пьяной драке.
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oldoy
2016-12-10 10:48 am (UTC)
Удивляет наивность ( или надежда что ещё что-то изменится?) наших людей культуры, интеллигенции, что путику что-то можно сказать новое, от чего он задумается, начнёт мутить движуху к справедливости, прогрессу...Неужели в школах КГБ не учат иметь всю информацию, все взгляды и тенденции развития предмета? Он на них смотрит как на недоумков, продолжая выполнять подписанный им контракт с криминальным олигархатом на прикрытие развала страны. Сколько и как разваливал Запад СССР? Тут- следующий этап экспансии, требующий ещё большего. Путик- один из элементов. А объединиться для реальной борьбы с криминальной властью-у интеллигенции слишком много понтов- каждый себя умнее ставит и поступиться во имя великого дела своим крохотным-не желает. Все они не прагматики и добры. И, главное- считают что капитализм с человеческим лицом- это и взаправду возможно.
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sergio_83
2016-12-10 10:50 am (UTC)
а чё случилось то???
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klaustide
2016-12-10 10:55 am (UTC)
Это что получается, все деятели культуры гавно и только аркадий молодец?
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