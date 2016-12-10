Не скажу за других. Но вот, скажем, если бы выдающимся деятелем культуры был я. Скажем, известным режиссером. Или, например, правозащитником. И получил бы государственную премию. И меня позвали бы в Кремль на её получение. И даже посидеть за столом с Путиным. Тем самым имея возможность ему что-то сказать. Донести до него какую-то информацию. Например, освободить политзеков. Пошел бы я?

Конечно, пошел бы.

Пошел бы, постарался сесть поближе, а когда пришла бы моя очередь, сказ

ал бы:

- Владимир Владимирович. Ты вор и убийца. Ты захватил власть в моей стране - но это черт с тобой. Тут ты победил. Но освободи, гандон, невиновных. Выпусти людей из ГУЛАГа. Ты ж, сука, людям совершенно сталинские сроки выписываешь. Двенадцать лет. Семнадцать лет. Двадцать два года. Ты ж пытаешь их, как в НКВД пытали. У тебя люди от пыток с ума сходят. Освободи! Все уже. Ты победил. Россия твоя. Крым твой. Донбасс хапнул. Выпусти этих несчастных сорок человек, сука.

А потом плюнул бы в глаза.

Для этого и сесть поближе.

И вышел бы. Выпустили бы. Так охерели, что выпустили бы.

А премию свою можешь на жопу себе пришпилить.

Больше, по-моему, ходить туда незачем.

Доброе утро.