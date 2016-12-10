Не скажу за других. Но вот, скажем, если бы выдающимся деятелем культуры был я. Скажем, известным режиссером. Или, например, правозащитником. И получил бы государственную премию. И меня позвали бы в Кремль на её получение. И даже посидеть за столом с Путиным. Тем самым имея возможность ему что-то сказать. Донести до него какую-то информацию. Например, освободить политзеков. Пошел бы я?
Конечно, пошел бы.
Пошел бы, постарался сесть поближе, а когда пришла бы моя очередь, сказал бы:
- Владимир Владимирович. Ты вор и убийца. Ты захватил власть в моей стране - но это черт с тобой. Тут ты победил. Но освободи, гандон, невиновных. Выпусти людей из ГУЛАГа. Ты ж, сука, людям совершенно сталинские сроки выписываешь. Двенадцать лет. Семнадцать лет. Двадцать два года. Ты ж пытаешь их, как в НКВД пытали. У тебя люди от пыток с ума сходят. Освободи! Все уже. Ты победил. Россия твоя. Крым твой. Донбасс хапнул. Выпусти этих несчастных сорок человек, сука.
А потом плюнул бы в глаза.
Для этого и сесть поближе.
И вышел бы. Выпустили бы. Так охерели, что выпустили бы.
А премию свою можешь на жопу себе пришпилить.
Больше, по-моему, ходить туда незачем.
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
А по сути верно - тоже этого не понимаю.
Уровень Б-бченко - денежку в интернете клянчить. На пиво.
Как не выпустили больных детей по Закону Магницкого. Как не выпускают тех же политзаключённых, даже когда по их делам принимаются решения в ЕСПЧ. Это людоедский, воровской режим, у них совести нет, и общечеловеческие ценности им чужды, потому давить на них силой бесполезно, покуда за этой силой нет серьёзной угрозы. Они реагируют только на реальную угрозу. Вот вышло на Болотную сто тысяч - они испугались и кое-что в законодательстве подправили, попутно посадив несколько человек и создав Нацгвардию. Это реакция паразитирующего хищника. Его бесполезно запугивать, пока вы находитесь с его точки зрения в позиции беспомощной жертвы.
Не нужно быть наивным.
Да, и награды или премии брать из рук людоедов - подлость. Когда до критической массы людей это дойдёт - режим падёт. Поскольку не давать премии и медали он не может, да чтобы под камеры, в Колонном зале, с рукоплесканиями и речами. Когда на вручение не придёт никто - король поймёт, что он - голый. Но это утопия, безусловно. Вручают обычно таким же, у которых совести нет. Они всегда будут рады полебезить пред очами.
Перечислите плиз "приличных":)
Очень наивно
Не совсем.
действительно думаю, что наиболее важные кадровые вопросы и важные политики ОПГ Госконтора в ведении этого карлика.
Вот насколько управляема эта гнилая бандитская вертикаль и насколько похер на авторитетов в каком-то зажопинске, конечно вопрос.
По сути, уже давно похер. Даже мозг не влючают, участся по обратке, через руки и ноги.
IMHO, не поможет.
- у таких зашкаливает самолюбие и порог критичности.
- второе, у дедушки давно параноидально-маниакальный синдром.
то есть ему как-то похер, что на ушных датчиках.
оно внутри себя давно автономное, немодифицируемое.
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любой, кому не дают премии всегда говорит гордо - "не очень то и хотелось!"
ну а потом еще и фантазирует как бы он гордо отказался, если б ему дали.
это всегда так бывает.
а кабы дали то все расцвело бы иными красками.
в "убить дракона" это момент, когда тетке у которой мужа и ребенка убили, дают медаль.
Либо сказать правду в глаза - либо сдержанно признать победу и вежливо попросить. Но не всё сразу.