Не забываем. Сегодня пятница. Переведите стоимость одной сегодняшней кружки пива политзекам. Вот прямо сейчас. Не откладывайте на вечер, забудете. Вот прямо сейчас - прервитесь на полторы минуты от своих дел, сделайте два клика и отправьте пятьдесят-сто-двести рублей парням. Это наш минимальный долг им. Свободных - тем, кто за решеткой.

А после этого - удачных вам выходных.

Собирает Володя АкименковЗдесь: