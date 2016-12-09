Не забываем. Сегодня пятница. Переведите стоимость одной сегодняшней кружки пива политзекам. Вот прямо сейчас. Не откладывайте на вечер, забудете. Вот прямо сейчас - прервитесь на полторы минуты от своих дел, сделайте два клика и отправьте пятьдесят-сто-двести рублей парням. Это наш минимальный долг им. Свободных - тем, кто за решеткой.А после этого - удачных вам выходных.
Собирает Володя Акименков
Здесь: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=642402509265887&id=100004884319123&pnref=story
Пукнул?
Нормальный чел срёт не здесь:)
Радости от испражнений радостных. Хоть помог.
Вам в мой адрес пишется с заглавной, Чмо.
"Чмо" вместо "Вам"? Ладно. Так и буду к тебе обращаться, Чмо. С большой буквы.
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Дадин
Вот эти все телефонные разводы "мама, я попал в аварию/меня задержали с наркотиками" и т.д. - как раз с зон происходят.
Закон Годвина
При Сталине такие как вы одобряли казни "врагов народа". А потом, когда вас самих арестовывали, удивлялись: "это нелепая, чудовищная ошибка", "а нас-то за что?"
Это во-первых.
А во-вторых, какие законы они нарушили?
Edited at 2016-12-09 03:52 pm (UTC)
только ссылка на фейсбук не вызывает доверие. сделайте отдельно хост
Для неравнодушных из России !
Edited at 2016-12-09 05:49 pm (UTC)