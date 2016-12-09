starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
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rivvv
2016-12-09 10:54 am (UTC)
А на зоне сейчас ужин. Макароны. С мясом.
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serhio58
2016-12-09 12:20 pm (UTC)
В ожидании адреса зоны.
Пукнул?
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rivvv
2016-12-09 04:29 pm (UTC)
Всегда рад насрать вам в кашу.
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serhio58
2016-12-10 12:00 pm (UTC)
Это не ко мне. К психиатру.
Нормальный чел срёт не здесь:)

Радости от испражнений радостных. Хоть помог.

Вам в мой адрес пишется с заглавной, Чмо.
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rivvv
2016-12-10 05:35 pm (UTC)
Кушай на здоровье.
"Чмо" вместо "Вам"? Ладно. Так и буду к тебе обращаться, Чмо. С большой буквы.
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livejournal
2016-12-09 11:28 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-09 11:29 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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(Deleted comment)

Дадин

abaslafecris
2016-12-09 03:53 pm (UTC)
А Эльдар Дадин? А осужденные по 282?
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stagla
2016-12-09 01:47 pm (UTC)
Они там там тож баблос поднимают.
Вот эти все телефонные разводы "мама, я попал в аварию/меня задержали с наркотиками" и т.д. - как раз с зон происходят.
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Закон Годвина

abaslafecris
2016-12-09 03:46 pm (UTC)
Такие как вы одобряли уничтожение в нацистских концлагерях евреев, цыган, свидетелей Иеговы, мулатов, славян и других. Что поделать, таковы нацистские законы.

При Сталине такие как вы одобряли казни "врагов народа". А потом, когда вас самих арестовывали, удивлялись: "это нелепая, чудовищная ошибка", "а нас-то за что?"

Это во-первых.

А во-вторых, какие законы они нарушили?

Edited at 2016-12-09 03:52 pm (UTC)
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in fiocci
2016-12-09 02:09 pm (UTC)
конечно, поможем
только ссылка на фейсбук не вызывает доверие. сделайте отдельно хост
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Для неравнодушных из России !

e4
2016-12-09 05:46 pm (UTC)
Старайтесь отправлять денежные средства не со своего счета/карты, яндекс-кошелька и т.д., а через терминал оплаты...Qiwi, Элекснет и им подобные.

Edited at 2016-12-09 05:49 pm (UTC)
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( 12 comments Leave a comment )
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