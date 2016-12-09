starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
На самом деле дама в возрасте должны быть бабушкой в окружении внуков, как в советских фильмах 50-х годов
Просто сидит, ногой качая
Свеже-написанного?
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Если человек сидит на стуле смотрителя ....
В отличии от Светличной , претензий нет, 5.500 к её карме )))
И не по музею, а по галерее..
А в целом - все верно. Низззя-а!!!
Прекрасна. Совершенно очевидно. Органично в этом зале..таким не место на рынке. Пожелаем ей здоровья😊
:))