starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
86 comments :
( 86 comments Leave a comment )
leokand
2016-12-09 09:23 am (UTC)
Таких женщин сейчас уже не делают...
(Reply) (Thread)
agent_provokat
2016-12-09 11:24 am (UTC)
Красотка. Такая еще фору может многим молодым дать)
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
dimmoff
2016-12-09 09:33 am (UTC)
Вот такой должна быть женщина в возрасте!
(Reply) (Thread)
big_rig_and_bbq
2016-12-09 10:11 pm (UTC)
это с точки зрения насаждаемого в настоящее время сатанизма.
На самом деле дама в возрасте должны быть бабушкой в окружении внуков, как в советских фильмах 50-х годов
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
swordfish_77
2016-12-09 09:40 am (UTC)
Вот если бы она проработала всю жизнь в колхозе, а не просидела на стульчике в Третьяковке, и так сохранилась бы...
(Reply) (Thread)

Просто сидит, ногой качая

abaslafecris
2016-12-09 03:43 pm (UTC)
Что она просто сидит, покачивая ногой? Вот к её ноге турбину бы прицепить, пусть ток даёт в недоразвитые колхозы.
(Reply) (Parent) (Thread)
gemar68
2016-12-09 09:49 am (UTC)
По-моему, кто-то в больнице с переломом лежит.
(Reply) (Thread)
z_zwang
2016-12-09 08:58 pm (UTC)
ну дык. изголодался же человек, надож понимать.

(Reply) (Parent) (Thread)
okwalker
2016-12-09 10:02 am (UTC)
Подумал что в Третьяковке завезли свежего Ван Гога.
(Reply) (Thread)

Свеже-написанного?

puh
2016-12-09 03:34 pm (UTC)
Имели ввиду? А, что, краски новые, холст видать -нано-мано,куда там Ване Гоге с его отсталым 19 веком?
(Reply) (Parent) (Thread)
livejournal
2016-12-09 10:28 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-09 10:28 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)

Если человек сидит на стуле смотрителя ....

gab_y
2016-12-09 10:40 am (UTC)
Ещё не значит , что она работник


В отличии от Светличной , претензий нет, 5.500 к её карме )))
(Reply) (Thread)
molly_coodle
2016-12-09 10:52 am (UTC)
Светличная вам чем не угодила?
(Reply) (Parent) (Thread)
solarlarisa
2016-12-09 10:52 am (UTC)
На таких ходулях и в ее возрасте только на стуле сидеть можно. Ходить противопоказано. Иначе, не дай Бог, упадешь и ножку сломаешь.
(Reply) (Thread) (Expand)
katzenkampf
2016-12-09 11:42 am (UTC)
Как говорится, лучше сломать просто шейку, чем шейку бедра.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
aspartam74
2016-12-09 10:57 am (UTC)
а разве можно по музейному паркету на каблуках?
(Reply) (Thread) (Expand)
kraken_ktulhu
2016-12-09 11:24 am (UTC)
Не на каблуках, а на цыпочках.
И не по музею, а по галерее..
А в целом - все верно. Низззя-а!!!
(Reply) (Parent) (Thread)
nailhosny
2016-12-09 11:37 am (UTC)
если и повод для улыбки, то только молчаливой
(Reply) (Thread)
radolini
2016-12-09 11:38 am (UTC)
А мне вот обычно жалко тех, кого содержат в плохих условиях.
(Reply) (Thread)
s10mov10rov
2016-12-09 11:48 am (UTC)
По-моему, кто-то в своем блоге использовал чужую фотографию и забыл указать автора
(Reply) (Thread)
jack88merkin
2016-12-10 05:52 am (UTC)
Журналистика без посредников жи. А автор фото - посредник и устранен.
(Reply) (Parent) (Thread)
panno4ka39
2016-12-09 11:53 am (UTC)

Прекрасна. Совершенно очевидно. Органично в этом зале..таким не место  на рынке. Пожелаем  ей здоровья😊

(Reply) (Thread)
daddyshmarov
2016-12-09 11:58 am (UTC)
печально. Наверна всю жизнь хотела стать принцессой, а осталась смотрительницей...
(Reply) (Thread)
sorok_3
2016-12-09 12:02 pm (UTC)
Я тоже люблю носить модные вещи.
(Reply) (Thread)
vitaliyan
2016-12-09 12:10 pm (UTC)
Эксцентричная причёска.
(Reply) (Thread)
dadavata
2016-12-09 12:43 pm (UTC)
Чем это воняет? Сало?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
kurlapas
2016-12-09 12:29 pm (UTC)
Энди Фриберга на неё нет!
:))
(Reply) (Thread)
gordoshka
2016-12-09 12:50 pm (UTC)
она прекрасная
(Reply) (Thread)
veronika_saron
2016-12-09 12:52 pm (UTC)
Седину закрасить -- будет красотка.
(Reply) (Thread) (Expand)
defenceletto
2016-12-09 12:54 pm (UTC)
в седине весь шарм как раз
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
sen_semilia
2016-12-09 01:09 pm (UTC)
смотрительницы встречаются, действительно, шедевральные
(Reply) (Thread)
( 86 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: