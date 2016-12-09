starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
  • 1
disclamer
2016-12-09 09:16 am (UTC)
Ебать ты калека!
Выздоравливай.
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dimmoff
2016-12-09 09:31 am (UTC)
Хуясе, а я думал шутишь... Ты эта, давай выздаравливай!

Edited at 2016-12-09 09:31 am (UTC)
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blues_26
2016-12-09 09:55 am (UTC)
Владелец - женщина? )
Выздоравливай!
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katin_andrey
2016-12-09 03:41 pm (UTC)
У Бабченко? Он женат?
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blues_26
2016-12-09 04:08 pm (UTC)
Допускаю, что женат.
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katin_andrey
2016-12-09 04:10 pm (UTC)
Тогда нормально, что его владелец женщина. Могло бюыть и хуже.
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strizh_51
2016-12-09 09:58 am (UTC)
..отрихтованная, ходовая усилена титановыми болтами.
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messala
2016-12-09 10:43 am (UTC)
Знакомые трофические язвы. Стрептодермия?
Я тоже такие из армии принес, до сих пор ноги как у леопарда.
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lesnoybrodyaga
2016-12-09 11:12 am (UTC)
"На улице гололёд. Мечта о том, что все мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже полежала!"
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olgagermany
2016-12-09 11:50 am (UTC)
а средство против тромбоза Вы колете себе? очень опасно, если нет.
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upyreg
2016-12-09 11:53 am (UTC)

Устроим флешмоб?

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popova_marina
2016-12-09 02:54 pm (UTC)
Моя подруга (подруга) сделала подтяжку живота, вот точно такая-же картина. Ужос!
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greys_vandir
2016-12-09 04:48 pm (UTC)
Даже не опухло нифига. Магия, мэджик, вау!
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ojogina
2016-12-10 06:27 pm (UTC)
Дорогой Аркадий!
Будьте здоровы. Пускай заживает побыстрее и срастается как надо
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