starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Выздоравливай.
Edited at 2016-12-09 09:31 am (UTC)
Выздоравливай!
Я тоже такие из армии принес, до сих пор ноги как у леопарда.
Устроим флешмоб?
Будьте здоровы. Пускай заживает побыстрее и срастается как надо