starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa июнь 10, 2022 09:45 292
Buy for 500 tokens
Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
102 comments :
( 102 comments Leave a comment )
kain191
2016-12-07 04:04 pm (UTC)
Инвалиды будут теперь как после войны - доска, у которой вместо колёс подшипники и ходунки, чтобы от земли отталкиваться.
(Reply) (Thread)
apopovv
2016-12-07 05:29 pm (UTC)
Китайские подшипники разве не под санкциями?
Своих то давно не делают ...
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
ewavr
2016-12-07 04:08 pm (UTC)
Вы ж за свой счет покупали? Или я неправильно понимаю термин "госзакупки"?
(Reply) (Thread)
mikewaz0wski
2016-12-07 06:23 pm (UTC)
Инвалиды средствами реабилитации снабжаются за счет государства.
(Reply) (Parent) (Thread)
bneheg
2016-12-07 04:10 pm (UTC)
Дуракам - дурацкая жизнь
(Reply) (Thread)
dg64
2016-12-07 04:10 pm (UTC)
Качество госуправления понимается мозгом, сердцем, желудком или жопой. Понимающие головой поняли всё в 1999 году, теперь пришла очередь для носителей лишь спинного мозга.
(Reply) (Thread)
koka_lermont
2016-12-07 04:14 pm (UTC)
Сказал бы ты, что любишь Америку в нашем коллективе...узнал бы много интересного о себе.
(Reply) (Thread) (Expand)
dg64
2016-12-07 04:20 pm (UTC)
Очень люблю так делать в разных коллективах)))
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
Alex Abyzov
2016-12-07 04:18 pm (UTC)
- Дурачина ты простофиля! Попросил бы у пиндосов новое корыто. Старое-то совсем прохудилось.
- Нельзя, старуха, Медведев запретил.

Так и остались старик со старухой у... ну, вобщем, понятно...
(Reply) (Thread)
rivvv
2016-12-07 05:07 pm (UTC)
Дурак этот твой старик. Просил бы новую старуху.
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
apestalmenos
2016-12-07 04:19 pm (UTC)
Американского там только регистрация общества и расчетный счет.. Более того, если они будут продавться (производиться) в сша, то сразу примут статус налогового резидента, что потеряет привлекательность регистрации в штате нью джерси... это совместка, нацеленная на российский рынок.. отсюда и три чела в офисе.. они даже com-овского сайта не имеют... это русский бизнес..
(Reply) (Thread)
dimmoff
2016-12-07 04:44 pm (UTC)
Совместка? И что там совместного?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
oao_oleg
2016-12-07 04:21 pm (UTC)
Так свезло мне, так свезло, просто неописуемо свезло...
(Reply) (Thread)
pokerart
2016-12-07 04:27 pm (UTC)
У моего папы в конце восьмидесятых были очень плохие костыли - тяжелые и натирали подмышки. Других просто не было. Да и эти с трудом нашли. :((( И помню, что задорого.
(Reply) (Thread)
krokoeg
2016-12-07 04:32 pm (UTC)
Мудаг, ГОСзакупки. Денег навыклянчиваешь, пойдешь в магазин и купишь.
(Reply) (Thread)
Сергей_Ф
2016-12-07 04:45 pm (UTC)
А дефибриллятор ты тоже пойдешь в магазин покупать, когда тебя инфаркт ебанет?
(Reply) (Parent) (Thread) (Expand)
e4
2016-12-07 04:51 pm (UTC)
О, придумал новый тэг/метку <росияв*овне>

Edited at 2016-12-07 05:00 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
blagorodnii_don
2016-12-07 04:58 pm (UTC)
Вы ничего не понимаете. С 2017 года всякие зарубежные рентгены,дефибриляторы и прочие костыли будут в России просто не нужны! Минздрав начнёт выдавать лицензии народным целителям. Уринотерапия и танцы с бубнами сделают дорогую зарубежную технику лишним хламом.
https://m.gazeta.ru/social/news/2016/12/07/n_9422771.shtml?utm_source=gazetatw&utm_medium=social&utm_campaign=minzdrav-razreshit-narodnym-tselitelyam-pra
(Reply) (Thread)
shchipok
2016-12-07 11:32 pm (UTC)
Что-то не очень помогают "танцы с бубнами" https://www.youtube.com/watch?v=2Lo3k53lIZw
А ведь уже не один год минул.
(Reply) (Parent) (Thread)
rivvv
2016-12-07 05:10 pm (UTC)
Ну вот! А не сломал бы ногу - и лишился бы своего счастья.
Вот только я не пойму: эти американские (или китайские) за свои деньги куплены, или на халяву получены? Если на свои, то при чем здесь госзакупки?
(Reply) (Thread)
Юрий Иванович
2016-12-07 05:24 pm (UTC)
Допизделся, старшина?
(Reply) (Thread)
stryz
2016-12-07 05:26 pm (UTC)
А причём госзакупки и ваши личные костыли?
(Reply) (Thread)
ju_88
2016-12-07 05:37 pm (UTC)
самоадгезивные бинты разве научились делать? Или как в 19 веке, узелком завязывать будут?
(Reply) (Thread)
laplaisir
2016-12-07 06:05 pm (UTC)

Читайте внимательно- ГОС закупки. Все закупки на коммерческой основе остаються на месте

(Reply) (Thread)
dka
2016-12-07 06:06 pm (UTC)
Зачем государству покупать там то, что делается здесь. Это же ГОСфинансирование.
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)
aleksandrstlbp
2016-12-07 06:15 pm (UTC)
Что за контекстная реклама. Уже не первый раз замечаю. Вот сейчас здесь появилась реклама костылей :). И пост про костыли. Еще даже не открывал его, а реклама уже здесь.
(Reply) (Thread)
barbudo333
2016-12-07 06:15 pm (UTC)
Объясните пацыенту, что такое ГОСЗАКУПКИ, а то как-то неловко получается.. вроде умничает, а так не умело..пальцем в попу попадает ))
(Reply) (Thread) (Expand)
(Deleted comment)

В России бьют по слабым всегда!

pravdoiskanie
2016-12-07 06:18 pm (UTC)
Богом проклятая - страна!
(Reply) (Thread)
metsuyan
2016-12-07 06:33 pm (UTC)
и небо как кофе
(Reply) (Thread)
dynamo
2016-12-07 06:34 pm (UTC)
Уточку не трожьте, суки!

Срать вообще стыдно и нельзя. Терпите.
(Reply) (Thread)
tygdym
2016-12-09 08:45 am (UTC)
А если фиалками и ромашками, то, говорят, можно.
(Reply) (Parent) (Thread)
zzanyda
2016-12-07 06:35 pm (UTC)
Ходил в детстве в 7 лет после операции на советских костылях.
Звук этих тяжёлых дребезжащих ходулек остался в памяти на всю жизнь...
С намотанными бинтами подмышками, чтобы не натирало.
(Reply) (Thread)
white_bars
2016-12-07 06:36 pm (UTC)
Балет и керамика! Ой, в смысле, лечиться молитвой и постом, молитвой и постом...
(Reply) (Thread)
( 102 comments Leave a comment )
Archive

Dec2016

S
M
T
W
T
F
S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by LiveJournal.com
?

Log in

Or connect using: