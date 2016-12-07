Власти России запретили госзакупки за рубежом рентгенов и костылей. Правительство России включило 62 позиции в перечень медицинских изделий иностранного производства, госзакупки которых ограничены. Под запрет попадают также костыли, кресла-коляски, бинты.А это охерительно я вовремя ногу-то сломал, а? Хоть костыли успел купить. Вы ж помните, я писал, что они оказались американские?Блин, я просто абажаю эту страну.Сюр, сюр, ну полный же сюр...Уточку не трожьте, суки!