Власти России запретили госзакупки за рубежом рентгенов и костылей. Правительство России включило 62 позиции в перечень медицинских изделий иностранного производства, госзакупки которых ограничены. Под запрет попадают также костыли, кресла-коляски, бинты.
А это охерительно я вовремя ногу-то сломал, а? Хоть костыли успел купить. Вы ж помните, я писал, что они оказались американские?
Блин, я просто абажаю эту страну.
Сюр, сюр, ну полный же сюр...
Уточку не трожьте, суки!
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Своих то давно не делают ...
- Нельзя, старуха, Медведев запретил.
Так и остались старик со старухой у... ну, вобщем, понятно...
Edited at 2016-12-07 05:00 pm (UTC)
https://m.gazeta.ru/social/news/201
А ведь уже не один год минул.
Вот только я не пойму: эти американские (или китайские) за свои деньги куплены, или на халяву получены? Если на свои, то при чем здесь госзакупки?
Читайте внимательно- ГОС закупки. Все закупки на коммерческой основе остаються на месте
В России бьют по слабым всегда!
Срать вообще стыдно и нельзя. Терпите.
Звук этих тяжёлых дребезжащих ходулек остался в памяти на всю жизнь...
С намотанными бинтами подмышками, чтобы не натирало.