И вот впервые за последние лет десять все сложилось. Минус тридцать на новый год. Снег. Метель. Мороз. Нормальная, отличная зима. И все у тебя есть. Унты. Которые уже и перестал доставать, потому что незачем - раз в году в этой слякоти наденешь, уже хорошо. Шкуры убитых животных для арктических летчиков. Шерстяные свитера, варежки, носки. Шапка из койота. Мясо. Термос. Спички. Лес. Снегокат. Ватрушка. Горки. Дочка. И невероятная тяга к тому, чтобы, завернувшись в шкуры убитых зверей, уйти с утра в белое безмолвие, и провести там в одиночестве на морозе по пояс в снегу весь день. И вернуться уставшим, обледеневшим, с сосульками на усах и ресницах, с горящими щеками, так, чтобы лежавшие в кармане ключи прилипали к языку, если их лизнуть, счастливым, как детеныш, и потом в ванную, и в свежую постель. Для меня нет ничего лучше. Я никогда не чувствую жизнь так остро. Ничто не наполняет меня таким позитивом и энергией, как это единение с нашей ледяной зимней природой, которую я просто обожаю. Хруст снега, звон гудящих от мороза деревьев, твое дыхание, немного страха, адреналин и звенящая тишина в морозном прозрачном воздухе.
И надо ж было, блин, именно в эту зиму сломать ногу.
Это был трактат о везении.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Зима нынче снежная!
Лишь бы до НГ не растаяло всё... как обычно.
Я ломал лодыжку,
Конечно, не то же самое, однако припоминаю, как на моих глазах в госпитале угасал от заражения крови очень приличный капраз, у Вас и самого таких историй в багаже вагон, так что: счастья Вам Аркадий! Радуйтесь солнышку и всех благ Вам и Вашей семье!
Ненавижу зиму люто, бешено, каждой клеткой своей нервной системы (и уж температурными рецепторами в особенности). Когда жил в рашке - специально брал отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы больше месяца не выходить из дома _вообше_. Еще до всякого путина говорил себе, что однажды уеду из этой проклятой страны если не как политический беженец, то как климатический точно. Когда уезжал из штата Нью-Йорк во Флориду, это был конец ноября, уже выпал снег. Я посмотрел на него и дал себе клятву, что это последний снег, который я вижу в своей жизни (вживую, а не на изображении). Чему и следую.
Вот сейчас вернулся с океана. Купался, загорал, воздух +26, вода, правда, уже прохладная - где-то +23, ну ничего, терпимо. Представить себе вместо этого минус тридцать?! Я бы лучше застрелился.
От кого такие, как вы, произошли, не понимаю. Я-то от обезьяны, тропического животного, со мной все логично. А вот вы, видимо, от белого медведя. Нет, серьезно не понимаю, как можно получать _удовольствие_ от столь противоествественных для примата условий.
Юрий Нестеренко
Русская зима
Нет более унылого пейзажа,
Чем снегом занесенная равнина
Придавленная низким серым небом
До горизонта; чахлые кусты,
Торчащие пучками голых прутьев
Из снега, что спускаются по склону
В глубокий, нескончаемый овраг;
Свистящий ветер, гонящий поземку
Меж мертвыми засохшими стеблями;
Левее - комья смерзшейся земли,
Невыносимо долгими рядами
Чернеющие из-под снега: поле;
За ним - два ряда кособоких изб,
Увязшие в снегу почти по крыши,
Жилые, нет ли - кто их разберет;
Правее, по ту сторону оврага -
Убогая осиновая роща,
Переплетенье тонких серых веток,
Дрожащих и шуршащих на ветру,
Но не способных ни согреть, ни спрятать;
И вдалеке, на самом горизонте,
Оплывшей погребальною свечою
Торчащая над рощей колокольня
Спасокакого-то монастыря...
Оставим на минуту в стороне
Политику, ворье, вранье, дороги,
Опричников, чиновников, попов,
Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,
Нужду, вражду, рекрутчину, войну,
"Там наших нет", "мы вас не посылали",
"Вы там держитесь", яхты и дворцы,
Оброк, заём, дефолты, заморозки,
Бульдозеры, давящие еду,
Часы-"брегеты", нищих инвалидов,
Сортиры во дворе et cetera -
Но просто каждодневно видеть ЭТО
(Сиречь пейзаж, что был описан выше)
И не повеситься?!
Не понимаю, нет.
2016
Edited at 2016-12-07 11:37 pm (UTC)
Держись, брат.
Понимаю.
И хоть, вообще-то, отношусь к зиме как таковой примерно как Юрий Нестеренко, отметившийся выше, но некоторый мазохизм до сих пор заставляет сожалеть о ситуации семилетней давности.
Тогда несколько человек из нашей компании поехали нырять в прорубь. Так-то я ленив, но за компанию — всегда рад, а в тот год ещё и был рекордный мороз, реально под 30. При такой t я ещё не нырял, а теперь уж и подавно вряд ли, так что тогда был, выходит, единственный шанс. Но... тоже сидел дома с гипсом и лишь обменивался с ними СМСками. Как они там «вылезли из воды, сели в машину, прижались друг к другу и смёрзлись».
Завидно, блин, же!
((=