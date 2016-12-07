starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
16 comments :
( 16 comments Leave a comment )
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1649a
2016-12-07 11:27 am (UTC)
ээ, зачем животным шкуры убитых арктических лётчиков?
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davenda75
2016-12-07 12:11 pm (UTC)
Ещё будут зимы, выздоравливайте!
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geoba
2016-12-07 12:12 pm (UTC)
Зверей то зачем убивать?
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caldeye
2016-12-07 03:04 pm (UTC)
согласен, лучше людей
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geoba
2016-12-07 03:31 pm (UTC)
Не лучше, но.. по крайней мере равный равного и есть шанс, что прилетит ответка. Но когда животное уничтожается не голыми руками с целью пропитания, а просто из-за охотничьего азарта с применением убойной техники, то лучше пусть бы себя перестреляли, да.. имхо
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thunderozzz
2016-12-07 12:55 pm (UTC)
Дааа, не повезло тебе!
Зима нынче снежная!
Лишь бы до НГ не растаяло всё... как обычно.
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kvas777
2016-12-07 02:14 pm (UTC)
К вышеперечисленному хочется ещё добавить выход из бани на мороз и падение в чистый сугроб. А ногу жаль конечно.
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katin_andrey
2016-12-07 02:50 pm (UTC)
Минус 30 в НГ? Запомнить этот твитт?
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zverolov1
2016-12-07 03:33 pm (UTC)
Да лано, еще в мае так можно будет, как раз оклемаешься...
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Я ломал лодыжку,

dith_2009
2016-12-07 03:36 pm (UTC)
сочувствую!
Конечно, не то же самое, однако припоминаю, как на моих глазах в госпитале угасал от заражения крови очень приличный капраз, у Вас и самого таких историй в багаже вагон, так что: счастья Вам Аркадий! Радуйтесь солнышку и всех благ Вам и Вашей семье!
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yury_nesterenko
2016-12-07 11:33 pm (UTC)
М-да, никогда мы не будем братьями.
Ненавижу зиму люто, бешено, каждой клеткой своей нервной системы (и уж температурными рецепторами в особенности). Когда жил в рашке - специально брал отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы больше месяца не выходить из дома _вообше_. Еще до всякого путина говорил себе, что однажды уеду из этой проклятой страны если не как политический беженец, то как климатический точно. Когда уезжал из штата Нью-Йорк во Флориду, это был конец ноября, уже выпал снег. Я посмотрел на него и дал себе клятву, что это последний снег, который я вижу в своей жизни (вживую, а не на изображении). Чему и следую.
Вот сейчас вернулся с океана. Купался, загорал, воздух +26, вода, правда, уже прохладная - где-то +23, ну ничего, терпимо. Представить себе вместо этого минус тридцать?! Я бы лучше застрелился.
От кого такие, как вы, произошли, не понимаю. Я-то от обезьяны, тропического животного, со мной все логично. А вот вы, видимо, от белого медведя. Нет, серьезно не понимаю, как можно получать _удовольствие_ от столь противоествественных для примата условий.

Юрий Нестеренко

Русская зима

Нет более унылого пейзажа,
Чем снегом занесенная равнина
Придавленная низким серым небом
До горизонта; чахлые кусты,
Торчащие пучками голых прутьев
Из снега, что спускаются по склону
В глубокий, нескончаемый овраг;
Свистящий ветер, гонящий поземку
Меж мертвыми засохшими стеблями;
Левее - комья смерзшейся земли,
Невыносимо долгими рядами
Чернеющие из-под снега: поле;
За ним - два ряда кособоких изб,
Увязшие в снегу почти по крыши,
Жилые, нет ли - кто их разберет;
Правее, по ту сторону оврага -
Убогая осиновая роща,
Переплетенье тонких серых веток,
Дрожащих и шуршащих на ветру,
Но не способных ни согреть, ни спрятать;
И вдалеке, на самом горизонте,
Оплывшей погребальною свечою
Торчащая над рощей колокольня
Спасокакого-то монастыря...
Оставим на минуту в стороне
Политику, ворье, вранье, дороги,
Опричников, чиновников, попов,
Колхозы, тюрьмы, батоги, дубинки,
Нужду, вражду, рекрутчину, войну,
"Там наших нет", "мы вас не посылали",
"Вы там держитесь", яхты и дворцы,
Оброк, заём, дефолты, заморозки,
Бульдозеры, давящие еду,
Часы-"брегеты", нищих инвалидов,
Сортиры во дворе et cetera -
Но просто каждодневно видеть ЭТО
(Сиречь пейзаж, что был описан выше)
И не повеситься?!
Не понимаю, нет.

2016

Edited at 2016-12-07 11:37 pm (UTC)
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kapitanvostavke
2016-12-08 02:22 pm (UTC)
ЧЕ жопа мерзнет? Знакомо. Терпи!
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Держись, брат.

mayjor
2016-12-09 06:32 pm (UTC)
И морозы, и снега еще будут. И дочки не так быстро растут...
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samopisec
2016-12-11 05:55 pm (UTC)
Близкое от недостижимости становится любимее
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samopisec
2016-12-11 05:57 pm (UTC)
Был у меня друг. Немного моложе меня. На вопрос "как жизнь?" любил отвечать "удалась". Пару лет назад его не стало. Неудачник ... это шанс )))
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vitjko
2016-12-16 03:12 pm (UTC)
Охо-хо.
Понимаю.
И хоть, вообще-то, отношусь к зиме как таковой примерно как Юрий Нестеренко, отметившийся выше, но некоторый мазохизм до сих пор заставляет сожалеть о ситуации семилетней давности.
Тогда несколько человек из нашей компании поехали нырять в прорубь. Так-то я ленив, но за компанию — всегда рад, а в тот год ещё и был рекордный мороз, реально под 30. При такой t я ещё не нырял, а теперь уж и подавно вряд ли, так что тогда был, выходит, единственный шанс. Но... тоже сидел дома с гипсом и лишь обменивался с ними СМСками. Как они там «вылезли из воды, сели в машину, прижались друг к другу и смёрзлись».
Завидно, блин, же!
((=

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