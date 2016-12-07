И вот впервые за последние лет десять все сложилось. Минус тридцать на новый год. Снег. Метель. Мороз. Нормальная, отличная зима. И все у тебя есть. Унты. Которые уже и перестал доставать, потому что незачем - раз в году в этой слякоти наденешь, уже хорошо. Шкуры убитых животных для арктических летчиков. Шерстяные свитера, варежки, носки. Шапка из койота. Мясо. Термос. Спички. Лес. Снегокат. Ватрушка. Горки. Дочка. И невероятная тяга к тому, чтобы, завернувшись в шкуры убитых зверей, уйти с утра в белое безмолвие, и провести там в одиночестве на морозе по пояс в снегу весь день. И вернуться уставшим, обледеневшим, с сосульками на усах и ресницах, с горящими щеками, так, чтобы лежавшие в кармане ключи прилипали к языку, если их лизнуть, счастливым, как детеныш, и потом в ванную, и в свежую постель. Для меня нет ничего лучше. Я никогда не чувствую жизнь так остро. Ничто не наполняет меня таким позитивом и энергией, как это единение с нашей ледяной зимней природой, которую я просто обожаю. Хруст снега, звон гудящих от мороза деревьев, твое дыхание, немного страха, адреналин и звенящая тишина в морозном прозрачном воздухе.

И надо ж было, блин, именно в эту зиму сломать ногу.

Это был трактат о везении.