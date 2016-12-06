<<Мальчик в клубе клеит модель>>

Знаете, о чем мечтает взрослый мужчина, побывавший на паре войн, повидавший кое-чего в жизни, написавший пару книжек, вырастивший дочь и жену и вообще кое-чего добившийся в этой бренной жизни, когда он лежит со сложносмещенным винтообразным переломом несколько месяцев? Выучить английский? Прочитать полное собрание сочинений Шекспира? Достичь дзена? Доказать теорему Пуанкаре? Написать, наконец, ту самую книгу? Встать на ноги и стать чемпионом мира по пасадоблю?Нет.Взрослый мужчина со сложносмещенным переломом ноги мечтает склеить модельку самолетика. Вот прям настоящую - с пинцетом, скальпелем, красками, аэрографом, увеличительным стеклом, человечками и убирающимися шасси.Желаю, чтобы детство не кончалось.Вторую ногу, чтоль, сломать...