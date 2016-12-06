<<Мальчик в клубе клеит модель>>

Знаете, о чем мечтает взрослый мужчина, побывавший на паре войн, повидавший кое-чего в жизни, написавший пару книжек, вырастивший дочь и жену и вообще кое-чего добившийся в этой бренной жизни, когда он лежит со сложносмещенным винтообразным переломом несколько месяцев? Выучить английский? Прочитать полное собрание сочинений Шекспира? Достичь дзена? Доказать теорему Пуанкаре? Написать, наконец, ту самую книгу? Встать на ноги и стать чемпионом мира по пасадоблю?
Нет.
Взрослый мужчина со сложносмещенным переломом ноги мечтает склеить модельку самолетика. Вот прям настоящую - с пинцетом, скальпелем, красками, аэрографом, увеличительным стеклом, человечками и убирающимися шасси.
Желаю, чтобы детство не кончалось.
Вторую ногу, чтоль, сломать...
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Тип для дочки
о чем мечтает взрослый мужчина
Re: о чем мечтает взрослый мужчина
только ноги в порядке
Ацетон + облой, вот вам, лишний клей. Советский лайфхак.
Просто склей модельку :)
Edited at 2016-12-06 11:33 am (UTC)
Только хардкор!
а что еще мальчику делать в клубе, особенно если модель прехорошенькая ;)
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Мне кажется, это прекрасно, и в итоге будет сувенир на память.
Кстати, такая тонкая ручная работа - это прекрасное хобби в любом возрасте, не обязательно в мальчишеском. У взрослого, кстати, еще лучше получится.
Или это я в силу своей распущенности ; ) ?