<<Мальчик в клубе клеит модель>>

starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa июнь 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
73 comments :
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zlojadmin
2016-12-06 11:17 am (UTC)
а я Lego Technics покупаю иногда
Тип для дочки
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о чем мечтает взрослый мужчина

myrra_zet
2016-12-06 11:17 am (UTC)
Я думала - ногу под гипсом почесать.
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Re: о чем мечтает взрослый мужчина

katin_andrey
2016-12-06 04:09 pm (UTC)
Ногу ли?
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poll59
2016-12-06 11:17 am (UTC)
примерно такая же фигня
только ноги в порядке
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provintiale
2016-12-06 11:22 am (UTC)
Чорд, Аркадий, как я с вами согласен! Повырезать модельки из этой серой пластмассы, склеивать их этим жидким клеем, которого вечно не хватало. А потом долго сомневаться, зачем это лишнее колесико, куда его впендюрить?))
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valkohiisi
2016-12-06 12:16 pm (UTC)

Ацетон + облой, вот вам, лишний клей. Советский лайфхак.

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max_andriyahov
2016-12-06 11:23 am (UTC)
Какой самолетик? Второй мировой или современные?
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mr_quietest
2016-12-06 11:29 am (UTC)
Не надо ничего больше ломать себе :)
Просто склей модельку :)
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barbara2112
2016-12-06 11:32 am (UTC)
Это примерно,как у взрослой женщины возникает необоримое желание сшить наряд кукле -сделать радость для внучки и для самой себя. Так приятно.

Edited at 2016-12-06 11:33 am (UTC)
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pvv999
2016-12-06 11:44 am (UTC)
Можно купить конструктор и спаять элетронные светодиодные настольные часы. настоящие - на микросхемах и резисторах!
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apestalmenos
2016-12-06 12:14 pm (UTC)
да-да, только в натуральную величину...
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darth_mickey
2016-12-06 12:26 pm (UTC)
Фи, в самолётике деталей мало.

Только хардкор!

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vetrjanka
2016-12-06 12:28 pm (UTC)
<<Мальчик в клубе клеит модель>>

а что еще мальчику делать в клубе, особенно если модель прехорошенькая ;)
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livejournal
2016-12-06 12:30 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-06 12:30 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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altaii22
2016-12-06 12:58 pm (UTC)
Ой какая ми-мяшка , прям все бабы твои ! ))))
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onanum
2016-12-06 01:03 pm (UTC)
Только ногу ломал?
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mostovoy
2016-12-06 01:16 pm (UTC)
Хорошее желание.
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Петр Уральский
2016-12-06 01:21 pm (UTC)
Бабченко, а что тебе мешает эти "моделки" собирать? Ты что, их непременно ногами хочешь склеивать?
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pragmatata
2016-12-06 01:32 pm (UTC)
Но это же такая красивая мечта! .почему вы иронизируете, автор? ))
Мне кажется, это прекрасно, и в итоге будет сувенир на память.
Кстати, такая тонкая ручная работа - это прекрасное хобби в любом возрасте, не обязательно в мальчишеском. У взрослого, кстати, еще лучше получится.
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ok1011
2016-12-06 01:57 pm (UTC)
Уважаемый автор, а в чем проблема-то? Тут, имхо, только аэрограф спецнавыков требует. Или, серьезно, просто из-за ноги выйти не можете? Хотя можно и доставкой на дом модель заказать.
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murat_kazakh
2016-12-06 01:58 pm (UTC)
Дядя когда лежал с переломом авторучки из ниток делали :)) Распускают носки , потом из них "вяжут" авторучки на каркасе обычных пластмассовых авторучек .
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Петр Уральский
2016-12-06 03:24 pm (UTC)
А в тюрьмах носки распускают для другого изделия ...
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frezzi_grant
2016-12-06 02:09 pm (UTC)
вырастить жену? толсто)
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z_zwang
2016-12-06 05:10 pm (UTC)
перепись сексисток открыта, бгг
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belgusha
2016-12-06 02:15 pm (UTC)
отдыхай читай книжки смотри сериалы
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djoschua
2016-12-06 02:25 pm (UTC)
Двусмысленно ,модели разные бывают
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anticycloner
2016-12-06 02:31 pm (UTC)
А я когда заголовок поста прочитал, то представил, как молодой человек подкатывает к девушке приятной внешности в ночном клубе.
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steblya_kam
2016-12-07 06:02 am (UTC)
Так это классический лингвистический боян на тему "как изменились значения слов за последние десятилетия".
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hochu_v_london
2016-12-06 02:41 pm (UTC)
Мастер заголовка )))

Или это я в силу своей распущенности ; ) ?
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