Правду говорить легко и приятно

Если раньше я всегда пропускал все это мимо ушей - у них там замечательный клубок психопатической сталинофрении образовался, один "адвокат" Аграновский сделает карьеру десятку психиатров - то сегодня у меня ножка бо-бо, настроение бе-бе, да что-то и замумукало меня это все и я желаю ответить. Тем более, что сегодня как раз пятилетие начала массовых протестов (а как по мне - пятилетие, когда был упущен последний шанс мирного бескровного реформирования власти)Виолетта Волкова на примере текста Анастасии Удальцовой в очередной раз пытается.... Даже не знаю, что пытается-то. Сделать меня виновным за посадку Удальцова что ли? Или просто в очередной раз кинуть какашками. Не знаю. Мотивы не интересны. Но.Сначала про Виолетту. Виолетта Волкова пять лет назад была вполне себе адекватным человеком, адвокатом, активистом, выступавшим за гражданские права и свободы и против узурпации власти. Выезжала в кутузки, оказывала правовую помощь задержанным, вела дела и пр. Все знали - если что произошло - звони Виолетте.Потом случился Крымнаш, и Виолетте снесло голову напрочь. Более ярой путинистки, патриотки, крымнашистки, сталинистки и сторонницы расстрелов - теперь поискать. Ну разве тот же замечательный экспонат Аграновский.При этом ненавистница киевской хунты Виолтта Волкова является адвокатом липецкого филиала фабрики "Рошен". Да-да, вы не ослышались. Той самой "Рошен" того самого Порошенко. Путинистка крымнашистка сталинистка Волкова. Адвокат "Рошен". Ничего личного, просто бизнес.Теперь непосредственно к смыслу сказанного Анастасией."Надо понимать, что Бабченко со своими 150 000 ботов в 2012 был известнее и популярнее Сергея Станиславовича (на самом деле нет) - потому вот таким как Бабченко вполне можно беспрепятственно призывать к массовым беспорядкам, после чего жить-поживать, добра наживать - даже в страшном Мордоре Аркаша не бедствует".В 2012 году я писал в основном в ЖЖ, подписчиков у меня было тысяч пять, в ФБ я только-только пришел и там меня читало вообще шестьдесят четыре с половиной человека. Я не был тогда известным журналистом. Не занимался активизмом. Я искал костыли своим ветеранам, писал про Чечню и Грузию и чем-то другим интересовался мало. Ни известнее, ни популярнее кого-бы то ни было я не был.Однако за "беспрепятственные" призывы к массовым беспорядкам в том же 2012 году на меня было возбуждено уголовное дело, защищал меня Марк Фейгин, проводилась целая экспертиза в каком-то там калужском институте ФСБ, состава именно этого преступления выявлено не было, но был выявлен состав другого ,более тяжкого, но мне повезло, что дело попало в первый отдел, который тогда как раз возмутился против того, что их заставляют клепать бредовые политические дела вместо того, чтоб сажать настоящих бандитов - отдел этот занимался организованной преступностью - и как раз в этот момент об этом написал Роман Анин в "Новой", и отдел этот все-таки в итоге переформатировали и теперь он действительно клепает бредовые дела, но мое дело к тому времени, надо понимать, тихо заглохло где-то в сторонке. Я помню моего следователя, который его вел и пятый год каждый божий день про себя говорю ему спасибо.Более того, сажали меня вполне реально - за мной следили, меня встречали на лестничной площадке, мою машину блокировали с задержанием с омоном и автоматами, несколько месяцев я не выходил из дома без дополнительных средств защиты и не возвращался в подъезд без сопровождения.В Страшном Мордоре Аркаша сейчас вполне себе бедствует - мои счета в КИВИ и Пейпал заблокированы в рамках борьбы с проклятым краудфандингом (причем в КИВИ мне открытым текстом было сказано, что это сделано по требованию ФСБ), мне фактически наложен запрет на профессию, время от времени возбудившиеся идиоты продолжают писать на меня доносы, угрожать и всячески препятствовать моей жизни. Если Анастасия думает, что к сорока годам я мечтал остаться без кола и двора и иметь единственную возможность писать - Фейсбук, который тоже вот-вот то ли закроют, то ли не закроют, то Анастасия ошибается.Теперь к намекам, почему меня, в отличие от Удальцова, не посадили.Я не знаю. Не ко мне вопрос.Но могу предположить.Во-первых, потому, что участвовать в той идиотии, которую вы устроили шестого мая, я не стал. Более того - на коленях ползал, призывая всех не ходить туда. Потому что нельзя было придумать для протеста ничего более тупого, чем Болотная площадь на острове. Потому что я в каждом посте орал - в таких вещах проигрывать нельзя. Если вы не победите, вам крышка. А там вы не победите. Там вы гарантированно проиграете. Делать надо не так, не тогда, и не там.Вы назвали меня спойлером, мурзилкой, провокатором, агентом КГБ, повели людей в подготовленную засаду на Болотной, окончательно просрали все последние остатки, потеряли людей, посадили людей, сели сами, погибли, бежали из страны.Разгром полный.Поздравляю.Кто бы мог подумать, правда?Может быть, Удальцов сидит именно поэтому?Может быть, Сергей Станиславович сидит именно потому, что пять лет назад, почти в этот день, кто-то проворонил совершенно уникальный шанс, когда власть была слаба, когда силовики были слабы, когда ситуация качалась на острие иголки и достаточно было одного маленького дуновения, чтобы она склонилась в ту или иную сторону, когда взорвалось невероятным, невиданным гражданским самоподъемом - и вместо того, чтобы выйти, наконец, с кострами и бочками и сказать свое слово - кто-то договорился-таки с властями и увел людей с Площади Революции на огороженный загон на Болотной? Кто это был, Анастасия, не помнишь? Три заявителя было, помнишь? Надежда Митюшкина, Сергей Удальцов, и... ?И Анастасия Удальцова.Чем вас тогда Ефимыч уговаривал, с кем вы там разговаривали, о чем договорились - дело уже десятое. Факт остается фактом. Вместо протеста вы сделали загон. После чего говорить, в принципе, было уже не о чем. Проигрыш был неизбежен. Как и дальнейшая реакция в виде репрессий. Может, поэтому?Что говорил и что предлагал тогда именно я - повторяться не буду. Но дело в том, что как раз Виолетта Волкова отлично знает, что потом, примерно через год, было решено к основной части Болотного дела приплести дополнительную, вторую часть - Манежку, на которую я и звал людей. И намечалась вторая волна арестов. И в этой второй волне именно мое имя стояло под номером один.Я никогда не говорил об этом, потому что это непременно означало бы подставить человека, но после всех этих пятилетних призывов расстрелять и пересажать либералов, теперь плевать на карьеру товарища адвоката - предупредила нас об этой новой второй готовящейся волне посадки никто иная, как Виолетта Волкова. Которая теперь призывает всех нас и пересажать. Да, бывает и так.Там было двенадцать имен. Кого-то я предупредил и кто-то уехал и залег на дно, кого-то не смог и за него взялись - как за Демушкина, он тоже был в этом списке и его начали прессовать очень плотно - а сам остался и стал ждать ареста.Почему опять не взяли?Я не знаю. Спрашивайте Окопного.Может, потому, что я понимал, что все происходящее - это вполне себе серьезно и не занимался какой-то совершенно невдупляемой идиотией типа встреч с какими-то грузинами-торгамадзе и разговорами о том, что "дайте нам денег на свержение власти"? Бог ты мой, взрослый сорокалетний мужик... В узурпированной кгбшниками стране... И теперь Анастасия почему-то удивляется, что его укатали на полную катушку.Когда-нибудь я об этом, конечно же, напишу книгу. "Красное колесо-2. Как мы все просрали"Ну и опять же, нелишне будет напомнить, что адвокатом Сергея Удальцова, на том самом видео, где он ни разу не парясь дает признательные показания и сдает фамили всех и вся, была опять же Виолетта Волкова.Но сидит он из-за бапченок, конечно же. Из-за чего же еще.Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году...В рамках проекта "Журналистика без посредников"Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужнымЯндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.Для банковских переводов из-за границы реквизиты:SWIFT: SABRRUMMSBERBANK, MOSCOWMOSCOW, RUSSIAAcc: 423 07 978 1 38064300125IBAN не требуетсяЛибо просто кинуть на телефонМТС: +7 915 237 41 78.Мегафон: +7 926 558 57 89Спасибо