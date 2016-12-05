Правду говорить легко и приятно

starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
66 comments :
( 66 comments Leave a comment )
  • 1
del_vecchio
2016-12-05 12:23 pm (UTC)
|Сначала про Виолетту. Виолетта Волкова пять лет назад была вполне себе адекватным человеком, адвокатом, активистом, выступавшим за гражданские права и свободы и против узурпации власти. Выезжала в кутузки, оказывала правовую помощь задержанным, вела дела и пр. Все знали - если что произошло - звони Виолетте.
Потом случился Крымнаш, и Виолетте снесло голову напрочь. |
А вы что-нибудь слышали про нее до протестов 2011-12? Пытался в свое время нагуглить что-нибудь. Выгугливалась только некая бывшая прокурорша Виолетта Волкова. На чем-то погорела и была разжалована. Но та ли это Виолетта или не та, однозначно выяснить не удалось.
У меня сложилось стойкое мнение, что взявшая ниоткуда адвокат Виолетта Волкова не просто так вдруг начала выезжать в кутузки к задержанным активистам. Задание у нее такое тогда было - внедриться в среду протестантов. А в связи с крымнашем у нее просто появилось другое задание.
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drugayatatiana
2016-12-05 01:12 pm (UTC)
Вполне похоже на правду.
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ainrex
2016-12-05 12:54 pm (UTC)
сильно
кст, чё та непонятки...
уже час пост висит, ни ботов, ни ваты... Всего один каммент.
Может тебя списали уже, Аркадий?

Edited at 2016-12-05 12:56 pm (UTC)
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rivvv
2016-12-05 01:12 pm (UTC)
Почему не посадили? Родное сердце, ответ очевиден: автора не посадили, потому, что не нужен он. Не интересен. Не сочтен опасным. Можно грустить. Дур-пусек хотя бы на годик законопатили и они теперь в авторитете, ибо реально пострадали (хотя годик общего режима и на одной ноге простоять можно, чего уж там!) а автору - шиш с маслом, а не зона.
Не нужен он не потому, что бумагу жалко тратить, а потому, что сочтен полезным. У Системы, если уж она тебя засекла, только два положения: либо ты ее враг и тогда она доведет дело до конца, либо она тебя использует. Не важно, считает ли сам автор себя ее врагом. Врагов тоже используют, только... более извращенно.
Такие дела. :(
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ну-ну

alicecoo
2016-12-05 01:46 pm (UTC)
иди постой в кпз 15 суток на одной ноге, умник!
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sidor_luty
2016-12-05 01:13 pm (UTC)
Когда Удальцов вляпался в дело в Ульяновске в связи с якобы избиением девушки, я имел короткую переписку с Анастасией. Что-то написал ей о том, как выиграть дело. Сейчас уже не помню, что. А вот ответ Насти запомнил: "Нам это неинтересно, нам интересен ЕСПЧ". То есть уже тогда я понял, что политика для четы Удальцовых, усиленной Волковой есть просто бизнес. И Удальцов для меня кончился.
Потом, когда по ящику показали, как Сергей просил у грузина бабосы, я в это поверил сразу. Возможно, деньгами объясняются и непонятки с "загоном", о котором вы пишете...

Edited at 2016-12-05 01:16 pm (UTC)
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dmitriykrilov
2016-12-06 12:01 am (UTC)
>Сергей просил у грузина бабосы, я в это поверил сразу
А зря. То видео в итоге оказалось фейком (как, впрочем, и всё, что показывают по НТВ). Хотя, конечно, Удальцов в итоге тем ещё дурачком оказался. Впрочем, это особенность всех леваков.
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livejournal
2016-12-05 01:34 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-05 01:34 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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Как все, оказывается, запущено...

yury_nesterenko
2016-12-05 02:02 pm (UTC)
Аркадий, я думал, что ваше упертое нежелание покидать одновременно тонущий, горящий и захваченный ордой буйнопомешанных зомби "Титаник" объясняется одной лишь идиотской верой в "до меня пока не добрались, а когда доберутся - успею убежать". А до вас, оказывается, добрались еще в 2012. А вы так и не сделали никаких выводов и не желаете спасать ни себя, ни семью. Видимо, это уже не лечится.
Ну что ж, в конце концов, один из моих принципов - никогда не мешай самоубийце, право на самоубийство столь же священно, как и право на жизнь. Не буду больше взывать к вашему разуму. Буду наблюдать, как вас убьют.
Родных ваших жалко.
И нет, в 2012 у вас ничего не могло получиться (я тогда об этом писал), так же, как и в 1991, и в феврале 1917, и когда угодно. Ибо рашка есть Абсолютное Зло, которое всегда, даже в случае каких-то временных успехов горстки идеалистов, быстро возвращается в свое естественное состояние. Раковая опухоль человечества. Аргументировал это давно и подробно, поскольку ссылки здесь давать невозможно - гуглить мой пост "В очередной раз - ликбез для цепляющихся за иллюзии о русском народе".
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rivvv
2016-12-05 02:44 pm (UTC)
Да вы оказывается сатанист...
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(Suspicious comment)
Masha Drits
2016-12-05 02:12 pm (UTC)
покидали друг в друга какашками и разошлись довольные
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v_himera
2016-12-05 02:24 pm (UTC)
Вы, Аркадий, молодец и во всем правы.
Кроме одного.

"предупредила нас об этой новой второй готовящейся волне посадки никто иная"
Не надо, блин, так делать.
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jack88merkin
2016-12-05 08:14 pm (UTC)
Это ж проффессионналльный журналист. А ошибки от запрета на профессию - даже спелчек запретила кровавая гэбня.
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in fiocci
2016-12-05 02:50 pm (UTC)
а я ходил на болотную зимой. постоял у Третьяковки, дальше не смог пройти. а в мае на манежку не ходил. ура, товарищи, так победим
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paukoph
2016-12-05 03:20 pm (UTC)
Мутные эти Удальцовы.
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dka
2016-12-05 04:32 pm (UTC)
Была инфа что жена Удальцова скрысила их болотный общаг.
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katin_andrey
2016-12-05 03:26 pm (UTC)
Там ребята конкретно спалились на выпрашивании денег на организацию беспорядков. За Бабченко такого не помню.
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boroda_v_holoda
2016-12-05 03:30 pm (UTC)
<И намечалась вторая волна арестов. И в этой второй волне именно мое имя стояло под номером один......Там было двенадцать имен.>
Значит Виолетта Волкова была права называя вас <провокатором, агентом КГБ>? Иначе откуда могли видеть этот список и себя под номером один?
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del_vecchio
2016-12-05 03:49 pm (UTC)
Вы невнимательно читали. Виолетта же ему этот список и показала.
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ext_1716962
2016-12-05 04:28 pm (UTC)
педерастия хуле.
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ext_1716962
2016-12-05 04:28 pm (UTC)
Не верь, не бойся, не проси!
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dka
2016-12-05 04:28 pm (UTC)
Адвокаты ребята такие - кто им заплатит тот их танцует. Алеша-адвокат понятно не исключение (хоть он и липовым оказался).
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Елена Градская
2016-12-05 04:39 pm (UTC)
Тварь жирная эта Виолетта, сразу было понятно откуда эта свинота нарисовалась.
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Правду говорить легко и приятно

ulcus_111
2016-12-05 04:41 pm (UTC)
Да ты шо?
Тогда сознавайся= сколько людей убил и изнасиловал, перед тем как ограбить.
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drug99
2016-12-05 05:03 pm (UTC)
Для меня признак пустого человека, это систематические выбросы взаимоисключающих пунктов.
Кроме того, эти люди опасны. Наше дело правое"(тм) но "А нас за что?

абстрагируясь от того, что они у меня на полке " амёбы"
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glavsnab
2016-12-05 06:21 pm (UTC)
"иметь единственную возможность писать - Фейсбук," - о чем автор пишет в ЖЖ. Но пипл хавает.
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jack88merkin
2016-12-05 08:15 pm (UTC)
Запретили писать же. Не дают. Не мешайте человеку фантазировать.
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1967agf
2016-12-05 07:02 pm (UTC)
ваша миссия и была проиграть.
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jack88merkin
2016-12-05 08:11 pm (UTC)
Гляжу в т.ч. на западного небрата и в очередной раз радуюсь, что вы проиграли. Впрочем, Путин не Януковощ, он бы терпеть закидывание ОМОНа коктейлями не стал.

А позвольте уточнить, Аркадий, на какую Вашу профессию наложен запрет и где можно ознакомиться с образцами былого профессионализма?

Выздоравливайте. Но денег, увы, не дам.
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pavgodl
2016-12-07 03:10 pm (UTC)
"...он бы терпеть закидывание ОМОНа коктейлями не стал."

Так закидали бы его самого. Правда - не в Раше, тут он банкует пока.
Так что, Путину до Януковича ещё дорасти надо и пару сроков отмотать...
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prostolenna
2016-12-05 10:07 pm (UTC)
Президент РФ Путин - смысл послания Федеральному Собранию в одной фразе, за 7 секунд
http://ivan-ushenin.livejournal.com/596813.html

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владимир березин
2016-12-10 05:25 pm (UTC)
Господи, и это непокобелимые борцуны с кгававым рыжимом. Айфонодрочеры,престарелые либерасты и члены секты Олёши,под предводительством стукачков -грантоедов.Ми-власть.Конечно-конечно.)))
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insani_hatter
2016-12-14 04:03 am (UTC)
Лучшие люди страны)))
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