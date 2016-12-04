Какое же щастье, что господь создал меня мужчиной, этим венцом творения, а не какой-нибудь там теткой. Господи, благодарю, благодарю тебя! Вы даже не представляете эту пропасть в эволюционном развитии - насколько удобнее писать в больничную уточку, когда у тебя есть божественный крантик.

Шах и мат, феминистки!

Доброе утро.