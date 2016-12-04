Какое же щастье, что господь создал меня мужчиной, этим венцом творения, а не какой-нибудь там теткой. Господи, благодарю, благодарю тебя! Вы даже не представляете эту пропасть в эволюционном развитии - насколько удобнее писать в больничную уточку, когда у тебя есть божественный крантик.
Шах и мат, феминистки!
Доброе утро.
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Нет, я не злюсь, когда мне начинают
Достоинств жеских кучу объяснять,
А наповал всех фактом убиваю -
Зато мы можем стоя ссать !!!!
Технический прогресс и тёткам помогает!
- Дети мои, у меня есть вам два подарка, только вы должны решить кому какой.. Первый подарок - писать стоя..
И Адам громче всех кричал, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. И уступила ему Ева. И Адам побежал по саду, и радовался, и прыгал, и кричал, и ссал на все подряд! На деревья, на цветы, на каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом.. В молчании смотрели они вместе на это безумие.. И тут Ева спросила:
- Боже мой, а второй-то какой подарок?..
И молвил Бог:
-Мозги, Ева.. Мозги..! Но мозги, Ева, придется тоже отдать Адаму, иначе он тут все обоссыт!©
Встречаются два знакомца и интересуются жизнь друг друга. Один и хвастается: -Устроился на тёпленькое местечко...
-Интересно узнать, куда? - вопрошает друг.
-Оператор утиной установки!
-Не понял...
-Больным в палаты разношу утки.
-А почему оператор?
-Потом оперативно собираю и оперативно мою, чтобы не получить выговор.
Дубликатом пожарного шланга.
Смотрите, завидуйте, я - гражданин,
А не какая-нибудь гражданка!
За все приходится платить...
(Ну, я так думаю ©)
Сейчас полно сборников видео типа «прикольные падения». Непременно там какой-нибудь герой то на скейте по перилам, то в паркуре через забор… попытается… ну, результат понятен — искры даже на видео видны. Так вот, практически дам нет там…
Ну и про футбольный мяч никак не забудешь. Тоже знатный источник искр.
(((=
((=
Сразу вспомнился анекдот про диалог жирафа и бегемота:
- Бегемот, ну вот какая же у тебя короткая шея... Это же просто "фу". Вот пью я коньяк - и он катится, катится, катится у меня по горлу... Блаженство!
- Ага, классно наверное. А что, если блевать?
И еще...
если бы ты только представлял реальный процент "мужиков" ,ссущих сидя, потому что так жена приучила.(
Вот три хадиса, повествующих об этом важном вопросе:
"Умар сказал: "Посланник Аллаха увидел, что я мочился стоя, и сказал:« О 'Умар, не мочись стоя". Поэтому я никогда не мочился стоя после этого." Ибн Маджах, 1.1.308
"Аиша сказала: "Тот, кто говорит вам, что Посланник Аллаха мочился стоя, не верьте ему, потому что он не мочился иначе, чем сидя на корточках." Ан-Насаи, 1.1.29
Джабир бин Абдуллах сказал: "Посланник Аллаха запретил нам мочиться стоя" Ибн Маджах, 1.1.309
Edited at 2016-12-05 12:50 am (UTC)
Так зачем зассывать весь сортир?
(Да, и ещё: если ссать, сидя на толчке, то неактуальна проблема «слесаря - профессора».
(((=
у мусульман
скажите это тем мужикам,
и вам хорошего дня))
Женщины вообще не писают в утку!
:)
Ты ерундой не занимайся, а экспандер попроси. Будешь тренироваться - быстрее поднимешься.