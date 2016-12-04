starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
40 comments :
( 40 comments Leave a comment )
  • 1
pokerart
2016-12-04 11:36 am (UTC)
Завидую нипадецки!:)))
(Reply) (Thread)
oleg_l_augustus
2016-12-04 11:39 am (UTC)
а чё с "тётками" не так?
(Reply) (Thread)
old_extremist
2016-12-04 11:41 am (UTC)
Сразу вспомнилось:

Нет, я не злюсь, когда мне начинают
Достоинств жеских кучу объяснять,
А наповал всех фактом убиваю -
Зато мы можем стоя ссать !!!!
(Reply) (Thread)
ingvarhelgisson
2016-12-04 11:43 am (UTC)
выгонят кой-кого из либеральной тусовки за такие речи
(Reply) (Thread)
gray_bird
2016-12-04 11:50 am (UTC)
Хе!
Технический прогресс и тёткам помогает!
(Reply) (Thread)
vanderjugin
2016-12-04 11:51 am (UTC)
Адам с Евой резвились в саду, и спустился к ним Бог и сказал:
- Дети мои, у меня есть вам два подарка, только вы должны решить кому какой.. Первый подарок - писать стоя..
И Адам громче всех кричал, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. И уступила ему Ева. И Адам побежал по саду, и радовался, и прыгал, и кричал, и ссал на все подряд! На деревья, на цветы, на каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом.. В молчании смотрели они вместе на это безумие.. И тут Ева спросила:
- Боже мой, а второй-то какой подарок?..
И молвил Бог:
-Мозги, Ева.. Мозги..! Но мозги, Ева, придется тоже отдать Адаму, иначе он тут все обоссыт!©
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b0gu3
2016-12-04 11:55 am (UTC)
люблю этот анекдот! :)
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valroma
2016-12-04 06:10 pm (UTC)
Спасибо! Не слышал раньше.
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koka_lermont
2016-12-04 11:53 am (UTC)
Аркадий, чтобы не скучал и метко у утку попадал анекдот.
Встречаются два знакомца и интересуются жизнь друг друга. Один и хвастается: -Устроился на тёпленькое местечко...
-Интересно узнать, куда? - вопрошает друг.
-Оператор утиной установки!
-Не понял...
-Больным в палаты разношу утки.
-А почему оператор?
-Потом оперативно собираю и оперативно мою, чтобы не получить выговор.
(Reply) (Thread)
silver_popov
2016-12-04 12:50 pm (UTC)
Я достаю из широких штанин,
Дубликатом пожарного шланга.
Смотрите, завидуйте, я - гражданин,
А не какая-нибудь гражданка!
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nailhosny
2016-12-04 01:21 pm (UTC)
секундочку, старшина, а кого это выписали на днях?
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shchipok
2016-12-04 01:22 pm (UTC)
А я ещё в детском саду проникся жалостью к девочкам – ведь им, бедняжкам, приходится попку заголять с риском застудить оную, когда приспичивает попи́сать на открытом воздухе в холодную погоду или, б-р-р-р, зимой.

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nevinodel
2016-12-04 01:34 pm (UTC)
А мячиком между ног вам в детстве никогда не попадало?

За все приходится платить...
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procol_harum
2016-12-04 01:38 pm (UTC)
Зачем детский сад, и сейчас можно за куст зайти и поссать, что исключается для женщин.
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z_zwang
2016-12-04 06:01 pm (UTC)
вы не поверите.
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teaser_girl
2016-12-04 02:07 pm (UTC)
Посмотрим, что вы скажете, когда у вас камень из почки будет выходить
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valroma
2016-12-04 06:15 pm (UTC)
Не у всех же такое случается.
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teaser_girl
2016-12-04 07:26 pm (UTC)
Ну я могла бы привести в пример еще удар по яйцам, но тут нельзя объективно сравнить. Когда девочке прилетает по промежности - ей тоже больно. И нельзя сказать, кому больнее
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vitjko
2016-12-15 07:24 pm (UTC)
Тут ещё важно, что ей намного реже прилетает… туда.
(Ну, я так думаю ©)
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teaser_girl
2016-12-15 08:18 pm (UTC)
Девочки бывают разные. Я,например, падала на турник и на раму велосипеда. Искры из глаз
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vitjko
2016-12-15 09:38 pm (UTC)
Ну, это да. Но если в среднем по больнице…

Сейчас полно сборников видео типа «прикольные падения». Непременно там какой-нибудь герой то на скейте по перилам, то в паркуре через забор… попытается… ну, результат понятен — искры даже на видео видны. Так вот, практически дам нет там…
Ну и про футбольный мяч никак не забудешь. Тоже знатный источник искр.
(((=
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teaser_girl
2016-12-15 10:29 pm (UTC)
Это потому что девочки не падают, бггг. А на воротах я тоже стояла
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vitjko
2016-12-16 05:52 pm (UTC)
Аргументы кончились, сдаёмсу!..

((=
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t_armor
2016-12-05 05:42 am (UTC)
Ха, годный контраргумент.
Сразу вспомнился анекдот про диалог жирафа и бегемота:

- Бегемот, ну вот какая же у тебя короткая шея... Это же просто "фу". Вот пью я коньяк - и он катится, катится, катится у меня по горлу... Блаженство!
- Ага, классно наверное. А что, если блевать?
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teaser_girl
2016-12-05 11:01 am (UTC)
Типа того, да )))
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sharkoffart
2016-12-04 03:08 pm (UTC)
Не поняла, при чём тут феминистки, но крантик действительно штука удобная, чего уж там.
(Reply) (Thread)
three_l1
2016-12-04 03:58 pm (UTC)
Всем кранты!
(Reply) (Thread)

И еще...

apestalmenos
2016-12-04 04:23 pm (UTC)
можно написать на сугробе: "прости меня, милая"...
(Reply) (Thread)
vasieo
2016-12-04 04:53 pm (UTC)
Анекдот про Адама тоже сразу всплыл... Бугага
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mr_quietest
2016-12-04 06:25 pm (UTC)
Ты даже не представляешь, как в округе не по деццки ебанули пуканы ебаных феминисток :)
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rorts
2016-12-04 06:32 pm (UTC)
чем хвастацца гениталиями лучше бы поборолся с гидрой тотального матриархата.
если бы ты только представлял реальный процент "мужиков" ,ссущих сидя, потому что так жена приучила.(
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shchipok
2016-12-05 12:49 am (UTC)
Мало кто знает, что настоящий мусульманин должен мочиться не иначе, как сидя. Не все исламские авторитеты считают, что это правило обязательным, но все согласны, что делать именно так, как минимум, настоятельно рекомендуется.
Вот три хадиса, повествующих об этом важном вопросе:

"Умар сказал: "Посланник Аллаха увидел, что я мочился стоя, и сказал:« О 'Умар, не мочись стоя". Поэтому я никогда не мочился стоя после этого." Ибн Маджах, 1.1.308

"Аиша сказала: "Тот, кто говорит вам, что Посланник Аллаха мочился стоя, не верьте ему, потому что он не мочился иначе, чем сидя на корточках." Ан-Насаи, 1.1.29

Джабир бин Абдуллах сказал: "Посланник Аллаха запретил нам мочиться стоя" Ибн Маджах, 1.1.309

Edited at 2016-12-05 12:50 am (UTC)
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vitjko
2016-12-15 07:35 pm (UTC)
Вряд ли существует форма унитаза, исключающая брызги полностью.
Так зачем зассывать весь сортир?
(Да, и ещё: если ссать, сидя на толчке, то неактуальна проблема «слесаря - профессора».
(((=
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у мусульман

Константин
2016-12-04 06:59 pm (UTC)
есть специальная молитва Аллаху , за то что тот создал их мужчинами .
(Reply) (Thread)

скажите это тем мужикам,

mudraya1
2016-12-04 09:48 pm (UTC)
у кого хоть раз выходил почечный камень более двух миллиметров.
и вам хорошего дня))
(Reply) (Thread)
lenaku2000
2016-12-05 02:23 am (UTC)
Самая тайная гендерная тайна!!!!!
Женщины вообще не писают в утку!
(Reply) (Thread)
thunderozzz
2016-12-05 08:52 am (UTC)
Это пост разжыгания ненависти...
:)
(Reply) (Thread)
rivvv
2016-12-05 01:16 pm (UTC)
А в утку к соседу слабо поссать? :)
Ты ерундой не занимайся, а экспандер попроси. Будешь тренироваться - быстрее поднимешься.
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