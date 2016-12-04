Удивительно раздражают появившиеся в последнее время разговоры об успешности. Вот, например, верхом успешности в этой стране считается почему-то Игорь Иванович Сечин. Не, ну правда, даже в мире адекватных людей Игорь Сечин действительно является примером успешного руководителя. Бог ты мой, ребята... Зачем вы растеряли смысл слов? Зачем вы подменили изначальные тяжелые настоящие смыслы идиотским картоном? Зачем вы множите пластмассовую глупость? Сечин - успешный человек... Да что ты будешь делать....
Запомните раз и навсегда, друзья мои. На данный момент самым успешным человеком в России из ныне живущих - является Владимир Буковский. Хотя у него даже нет российского гражданства, так и не получилось ни создать семью, ни построить дом, и я не уверен, что к концу месяца у него остаются деньги, чтобы купить себе пачку сигарет. Но когда будут говорить о России конца двадцатого - начала двадцать первого века, это имя будет всплывать в числе первых. Вот что такое настоящее значение этого слова.
А потом к нему, к этому имени, подтянутся имена Ильдара Дадина. Мустафы Джемилева. Олега Сенцова. Игоря Каляпина. Льва Рубинштейна. И многих - многих - многих других.
Тех, кто все-таки найдет в себе сил и мужества так и не испортить себе некролог. Как живых, так и погибших.
А Сечин ваш и все остальное подобное "успешное" исчезнет из книги бытия вместе со своим успехом быстрее, чем успеет развеяться запах их говна.
Понимайте значение слов правильно.
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Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным
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В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.
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Спасибо
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Верно
апдейт: а, точно. которого хулигана обменялит на корвалана. Ну я не знаю, как хронического лузера можно назвать успешным человеком.
Edited at 2016-12-04 09:23 am (UTC)
И вот широким массам становится известно, что он, в частности, любит джаз.
Ничто человеческое как говорится...
лучший каммент
третьи на рпц,четвертые на путина итд.
все они говно т.к. из всего они делают говно-все обесценивают.
Перельман -Человек т.к. вообще не занимался говном.
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Какая страна, точнее бОльшая часть её населения, такие и герои, увы.
В мире неуважаем и почти неизвестен, за пределами своего домена имеет оценку как один из криминальных лидеров, деятельность с активами находится под наблюдением различных полиций.
В строительстве и развитии, например в создании нефте-перарабатывающих/нефтехимических комплексов, умножающих стоимость продуктов раз в 7-8, не замечен. Вообще в преумножении чего-то не замечен.
Эффективный бандит в пределах 1.5% экономики. Далее не выпускают.
Для справки
US - 24% мирового продукта,
UE - 22%,
Япония (127млн) - 6%,
Бразилия - 2.3%
Калифорния - 2.4%
Техас (27млн) - 2%
Россия - 1.5%
В Техасе на таких смотрят как на гавно.
Edited at 2016-12-04 10:56 am (UTC)
В Техасе на таких смотрят как на гавно.
Что до некрологов, то по-либеральски, после смерти человека же нет больше, так что некролог роли не играет. Разве что к деньгам можно добавить критерий долголетия: даже богатый, проживший всего лет 40-50 - явный лузер.
Ограбте же наконец банк. Ну или полковника Захарченко.
И еще насчет успешности управляющих в России. В большинстве случаев успешность состоит в обобрать, украсть и заныкать активы предприятий и работающих людей быстрее и надежнее, чем тебя грохнут или закажут силовикам.
Итого в госконтору внедрились такие эффективные, ну просто как царь Антимидас - все к чему прикасаются, превращается в гавно.
Гы!
Неуспешное государство
а детишки
Сифизов труд...
Re: Сифизов труд...
А по-настояшему успешны в ращке действительно всякие сечины, начиная с главного хйла. Что совершенно логично - в стране, являющейся Абсолютным Злом, успешной может быть только абсолютная мразь. Причем не только в плане власти и денег, но и в плане отношения благодарных соотечественников. 97% населения рашки хотели бы быть на месте Сечина, а никак не на месте Буковского, не говоря уже о Дадине и прочих жертвах и мучениках.