starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
92 comments :
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try_out
2016-12-04 09:01 am (UTC)
В этой стране давно уже принято считать преступников успешными. В этом плане мы самая успешная страна. Нафига нам нобелевские лауреаты?
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rivvv
2016-12-05 01:17 pm (UTC)
Так подумать: да. Тот же Обама например...
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paukoph
2016-12-04 09:05 am (UTC)
Ахахаха
Верно
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claire_1973
2016-12-04 09:10 am (UTC)
Успешные захоронены в кремлёвской стене, ныне живущим на это рассчитывать не стоит.
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paukoph
2016-12-04 09:37 am (UTC)
Ага, Сталин, например. Успешный менеджер.
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Евгений Мелик
2016-12-04 09:18 am (UTC)
Кто такой Буковский?

апдейт: а, точно. которого хулигана обменялит на корвалана. Ну я не знаю, как хронического лузера можно назвать успешным человеком.

Edited at 2016-12-04 09:23 am (UTC)
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cantanapoli
2016-12-04 10:13 am (UTC)
А кто такой хронический лузер?
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yuganspb
2016-12-04 09:27 am (UTC)
Специально обученные люди работают над образом товарища Сечина.
И вот широким массам становится известно, что он, в частности, любит джаз.
Ничто человеческое как говорится...
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del_vecchio
2016-12-04 09:35 am (UTC)
А вот прикольно было бы, если бы пиарщики человечного Сечина присоветовали бы ему встать в одиночный пикет в поддержку Ильдара Дадина например.
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1649a
2016-12-04 09:29 am (UTC)
Соломона Хайкина забыли. нерукопожимаю!
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tomatov_pomidor
2016-12-04 10:18 am (UTC)
Григорий Перельман. Человек, познавший мир.
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лучший каммент

strongmans
2016-12-04 11:25 pm (UTC)
просто один вид говнопатриотов мочится на сечина ,другой на дадина.
третьи на рпц,четвертые на путина итд.

все они говно т.к. из всего они делают говно-все обесценивают.
Перельман -Человек т.к. вообще не занимался говном.

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livejournal
2016-12-04 10:25 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-04 10:25 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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katin_andrey
2016-12-04 10:26 am (UTC)
Ублюдков история тоже хорошо помнит.
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penetrat0r
2016-12-04 10:39 am (UTC)
Да ладно... :)
Какая страна, точнее бОльшая часть её населения, такие и герои, увы.
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krokoeg
2016-12-04 02:07 pm (UTC)
Наполеон и Де Голль?
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onborodin
2016-12-04 10:53 am (UTC)
Сечин? Участник и со-организатор крупнейшей криминальной группировки, под видимостью правительство РФ, в 1.5% мировой экономики. Занимался вопросами отжима и продажи сырых нефти и газа, добываемых .

В мире неуважаем и почти неизвестен, за пределами своего домена имеет оценку как один из криминальных лидеров, деятельность с активами находится под наблюдением различных полиций.

В строительстве и развитии, например в создании нефте-перарабатывающих/нефтехимических комплексов, умножающих стоимость продуктов раз в 7-8, не замечен. Вообще в преумножении чего-то не замечен.

Эффективный бандит в пределах 1.5% экономики. Далее не выпускают.

Для справки
US - 24% мирового продукта,
UE - 22%,
Япония (127млн) - 6%,
Бразилия - 2.3%

Калифорния - 2.4%
Техас (27млн) - 2%

Россия - 1.5%

В Техасе на таких смотрят как на гавно.


Edited at 2016-12-04 10:56 am (UTC)
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В Техасе на таких смотрят как на гавно.

strongmans
2016-12-04 11:31 pm (UTC)
любой человек срущий публично на свою родину -говно,техасцы подтвердят.
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w39
2016-12-04 10:56 am (UTC)
Это женские вздохи типа: "Ну где же этот настоящий мужчина, покажите мне его. Я в него вцеплюсь мёртвой хваткой, пока другие не увели". Вами женщины манипулируют.
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12xc33
2016-12-04 10:58 am (UTC)
Сейчас же не проклятый совок. Критерий успешности - деньги.
Что до некрологов, то по-либеральски, после смерти человека же нет больше, так что некролог роли не играет. Разве что к деньгам можно добавить критерий долголетия: даже богатый, проживший всего лет 40-50 - явный лузер.
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onborodin
2016-12-04 11:18 am (UTC)
>Сейчас же не проклятый совок. Критерий успешности - деньги.

Ограбте же наконец банк. Ну или полковника Захарченко.
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ivan312
2016-12-04 11:11 am (UTC)
Дайте мне много денег и можете считать меня неуспешным.
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jack88merkin
2016-12-04 11:14 am (UTC)
Кто все эти люди и почему о них непременно будут вспоминать?
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onborodin
2016-12-04 11:15 am (UTC)
PS

И еще насчет успешности управляющих в России. В большинстве случаев успешность состоит в обобрать, украсть и заныкать активы предприятий и работающих людей быстрее и надежнее, чем тебя грохнут или закажут силовикам.

Итого в госконтору внедрились такие эффективные, ну просто как царь Антимидас - все к чему прикасаются, превращается в гавно.

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mikewaz0wski
2016-12-04 11:27 am (UTC)
На данный момент самым успешным человеком в России из ныне живущих - является Владимир Буковский
Гы!
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Неуспешное государство

dmitry1903
2016-12-04 11:41 am (UTC)
Если "успешным" считается субъект, живущий на широкую ногу за счет государства, то это государство неуспешное.
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а детишки

zavod007
2016-12-04 11:57 am (UTC)
некрологу буковского не помеха?
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dne80
2016-12-04 12:21 pm (UTC)
В Советской России всегда паразитов считали успешными. Эх, канул в лету институт купечества...
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verum_corpus
2016-12-04 12:25 pm (UTC)
В защиту Сечина - у него выразительное лицо.
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Сифизов труд...

alexboev51
2016-12-04 12:56 pm (UTC)
Безапелляционное,не требующее доказательств изречение "истины в последней инстанции"_как это свойственно либералу,изрекающему единственную,равную божественной ИСТИНУ!Замолкните все другие недочеловеки,узрившие успешность в другом,хотя бы в служении собственному государству,отстаиванию его интересов. Если успехом является способность обосрать собственный страну,свой народ,не принеся при этом абсолютно ни какой пользы ни себе,ни людям - то действительно,вся названная комарилья - самые успешные!А вот ,что о них будут помнить - глупость...большинство юродивых забывают сразу после славы Герострата,а вот правителей,даже сволочных - история хранит!
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Re: Сифизов труд...

morfui
2016-12-04 01:08 pm (UTC)
Немножко ядера - и никакой истории. Всё по новой. Никаких хвамилий. Хто там чаво хранит?
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yury_nesterenko
2016-12-04 01:00 pm (UTC)
Буковский, вообще-то, в Британии. Где стал жертвой провокации русской гебни. Так что "успешным в России" его можно считать разве что по принципу "если русская гебня тебя ненавидит, то..."
А по-настояшему успешны в ращке действительно всякие сечины, начиная с главного хйла. Что совершенно логично - в стране, являющейся Абсолютным Злом, успешной может быть только абсолютная мразь. Причем не только в плане власти и денег, но и в плане отношения благодарных соотечественников. 97% населения рашки хотели бы быть на месте Сечина, а никак не на месте Буковского, не говоря уже о Дадине и прочих жертвах и мучениках.
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krokoeg
2016-12-04 03:51 pm (UTC)
Бххх.. страна Абсолютного Зла(с) Фожизд? Или просто вовремя таблеток не дали?
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morfui
2016-12-04 01:13 pm (UTC)
Бред какой-то коромыслом. У народа память коротка. Оне наплевали, ну дык, спасибо, ежели по телеку напомнят, можа и фамилию какую припомнят, а то и вообще нах пошлют всех "успешных". Кому интересны все эти тупые детские игры в песочнице, гелентвагены там всякие, "дворцы там, нефть, президенты, тот и будет помнить всю эту хуетрень. Народа много, ему есть чем заняться, поскоку прекрасно понимат, что денег на всех нет и не будет, а сидеть и смотреть на эту хуетрень безмозглую, желания ни у кого нет и не будет, тем более отслеживать их "судьбы", могилы и прочая дерьмо. Всем ужо давно всё до пизды, окромя определенного круга лиц. У них холокост праздник)
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