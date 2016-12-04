Удивительно раздражают появившиеся в последнее время разговоры об успешности. Вот, например, верхом успешности в этой стране считается почему-то Игорь Иванович Сечин. Не, ну правда, даже в мире адекватных людей Игорь Сечин действительно является примером успешного руководителя. Бог ты мой, ребята... Зачем вы растеряли смысл слов? Зачем вы подменили изначальные тяжелые настоящие смыслы идиотским картоном? Зачем вы множите пластмассовую глупость? Сечин - успешный человек... Да что ты будешь делать....Запомните раз и навсегда, друзья мои. На данный момент самым успешным человеком в России из ныне живущих - является Владимир Буковский. Хотя у него даже нет российского гражданства, так и не получилось ни создать семью, ни построить дом, и я не уверен, что к концу месяца у него остаются деньги, чтобы купить себе пачку сигарет. Но когда будут говорить о России конца двадцатого - начала двадцать первого века, это имя будет всплывать в числе первых. Вот что такое настоящее значение этого слова.А потом к нему, к этому имени, подтянутся имена Ильдара Дадина. Мустафы Джемилева. Олега Сенцова. Игоря Каляпина. Льва Рубинштейна. И многих - многих - многих других.Тех, кто все-таки найдет в себе сил и мужества так и не испортить себе некролог. Как живых, так и погибших.А Сечин ваш и все остальное подобное "успешное" исчезнет из книги бытия вместе со своим успехом быстрее, чем успеет развеяться запах их говна.Понимайте значение слов правильно.В рамках проекта "Журналистика без посредников"Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужнымЯндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.Для банковских переводов из-за границы реквизиты:SWIFT: SABRRUMMSBERBANK, MOSCOWMOSCOW, RUSSIAAcc: 423 07 978 1 38064300125IBAN не требуетсяЛибо просто кинуть на телефонМТС: +7 915 237 41 78.Мегафон: +7 926 558 57 89Спасибо