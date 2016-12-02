А вот еще случай в нашей больнице был. Приехали зимой родственники забирать одного мальчонку, да забыли привезти ему штаны
starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
Двойной незачёт!
Быстро тебя однако:) давай поправляйся!
Ты походи на них пол годика:) потом скажи что они симпатично выглядят
Выздоравливайте!!
Не прикажешь организму, чтобы он кальций направлял только в кости, ибо он может направить кальций на стенки сосудов..
С выпиской!
Немного в сторону:
\Старшине сочувствия лучи)
для быстрого восстановления после переломов.