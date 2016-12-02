starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
51 comments :
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mikewaz0wski
2016-12-02 09:26 am (UTC)
Тема отсталости России и вины кровавого режыма не раскрыта. Низачот.
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alykel_hater
2016-12-03 07:32 am (UTC)
Тема сисек - так же!
Двойной незачёт!
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govnische
2016-12-02 09:26 am (UTC)
Старшина, а штырь титановый потом вынимают или он остается?
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kain191
2016-12-02 09:31 am (UTC)
Вынимают через год, но можно оставить. Только он ток проводит, поэтому во время грозы будут адские боли.
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rivvv
2016-12-02 09:28 am (UTC)
Фатально. И подвороты теперь не сделать.
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kyl_tiras
2016-12-02 09:32 am (UTC)

Быстро тебя однако:) давай поправляйся!

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max_andriyahov
2016-12-02 09:35 am (UTC)
а костыли и правда симпатично сделаны
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kyl_tiras
2016-12-02 09:55 am (UTC)

Ты походи на них пол годика:) потом скажи что они симпатично выглядят

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skif_tag
2016-12-02 09:44 am (UTC)
А что со второй ногой? Для симметрии?
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poulsam
2016-12-04 02:06 pm (UTC)
Походу, на всякий случай тоже зацементировали
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zigmund_balash
2016-12-02 09:46 am (UTC)
Штаны для девчонок.
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thunderozzz
2016-12-02 10:26 am (UTC)
Теперь на футбол! :))
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maximilianus_ve
2016-12-02 10:28 am (UTC)
Зато теперь старшина принял участие во флешмобе, в котором без штанов ездять
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aucubagold
2016-12-02 10:32 am (UTC)
скоро все благополучно заживет и снова бегать будете:)
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acat
2016-12-02 10:42 am (UTC)
Быстро тебя выпнули... %)) Тьфу-тьфу-тьфу, сращивай кости, лопай побольше творога, в ём, мать его ети, кальций водится.. %)))
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Выздоравливайте!!

rostovdon
2016-12-02 10:49 am (UTC)
Много кальция - тоже не айс.
Не прикажешь организму, чтобы он кальций направлял только в кости, ибо он может направить кальций на стенки сосудов..
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guragun
2016-12-02 10:49 am (UTC)
Без штанов,зато живой.
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paukoph
2016-12-02 11:18 am (UTC)
Скоро все русофобы без штанов скакать будут.
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drug99
2016-12-02 11:23 am (UTC)
а кто НЕ русофоб?
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abmtm001
2016-12-02 11:38 am (UTC)
А Вам удобней на костылях или на ходунках перемещаться?
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davenda75
2016-12-02 12:06 pm (UTC)
Ну холодно же! Скорей домой. Только аккуратнее.
С выпиской!
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Немного в сторону:

dith_2009
2016-12-02 01:16 pm (UTC)
выделенные буквы в вывеске складываются в почти осмысленную фразу: "Как не або..." - это что администрация имела ввиду?

\Старшине сочувствия лучи)
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Андрей Атеист
2016-12-02 02:37 pm (UTC)
За пивом выгнали? А как понесешь?
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infalivel
2016-12-02 02:39 pm (UTC)
Быстренько это Вас. А я когда-то только на вытяжке пролежал 3-4 недели, прежде чем решили, что можно вставлять штырь.
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dimintc
2016-12-02 02:57 pm (UTC)
а чо норм видок, бодрячком держишься
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для быстрого восстановления после переломов.

iris_flower0802
2016-12-02 04:24 pm (UTC)
Про холодец писали уже, так же полезны продукты кот. содержат желатин: любые заливные и желе.
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vital_sol
2016-12-02 04:47 pm (UTC)
Welcome back! Get well soon.
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kadet734
2016-12-02 04:58 pm (UTC)
Проклятые ватники,операции делают бесплатно.Но ни чего ни чего,майдан не избежен...
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apestalmenos
2016-12-03 05:26 am (UTC)
С какого перепуга операции стали бесплатны?
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ljubush
2016-12-02 10:15 pm (UTC)
" Всюду жизнь":) Выздоравливайте, Аркадий!!!
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