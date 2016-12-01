Окей. Давайте посчитаем.Высота князя Владимира на памятнике - 12 метров. Высота креста князя Владимира - 17,75 метра.Рост самого Владимира нам не известен. Есть упоминание то ли о Ярославе Владимировиче, с его ростом 175 см., то ли о Владимире Ярославиче все с теми же 175 см. Но,как бы то ни было, ни для фигуры такого масштаба, ни для такого политического события метр с кепкой чуть выше среднего - явно маловато. Судя по памятнку, монумент установлен мужчине ростом явно за метр девяносто. Для простоты округлим до двух. Стало быть, крест Владимира - 2 метра 28 сантиметов. И еще сантиметров шестдесят перекладина.Судя по тому, как рука такого крупного мужчины сжимает крест, я бы предположил, что это брус примерно на соточку. А внизу он почему-то расширяется до ста пятидсяти. Ну, судя по фотографиям, живьем я его пока еще не видел, лежу тут со сломанными ножками в одной там больнице.Примем расширение плавым и одинаково равномерным во все стороны и упростим брус до размеров 100/150/2800В один кубический метр влезает 11.1 брусев размером 100/150/6000.Я категорически далек от мысли, что Святую Русь Владимир крестил крестом из какой-нить галимой сосны. На Руси самым царственным, самым сакральным, самым волшебным -вспомните хоть кота ученого, хоть ларец на дубе том (ой, проговорился) - и самым дорогим было только одно дерево. Дуб.Помните, как Пьер Безухов дубовые рамы на графских балах рвал? То-то же.В один кубический метр, как я уже и говорил, влезает 11.1 брусьев сечением 100/150 и длиной шесть метров. При влажности 15 процентов - самая сухая древисина - один кубометр дуба весит 700 кг. Семьсот разделить на одиннадцать - получается 63 и еще напополам (наш крест два восемдесят, как вы помните, но не будем мелочиться из-за двадцати сантиметров) - тридцать один килограм. Ну, пять кило накинем на шестидесятисантиметровую перекладину. Итого - 36 кг.Но это при самой минимальной влажности, 15 процентов, которая достижима только в закрытом помещении и называется комнатно-сухой.Допустим, что крест сушили вручную, сразу покрыли лаком и хранят в сухом темном месте - патриаршья вещь все же, не ширпотреб - а шляются с ней по Руси-Матушки только крещения для. Но все равно и в этом случае влажность придется довести до более адекватных 20-25 процентов. Такая влажность называется воздушно-сухой. Ну, под дождик же он попадал. На стругах в Царьград чай ходил. Или не ходил? Ну, не важно. Под Херсонес всяко катался. Иначе зачем мы Крым-то отжали?Плотность дуба при влажности 25 процентов - уже 740.Таким образом наш крест весит уже тридцать шесть килограм, плюс перекладинка - итого сорок два.Это только дерево, без всяких накладок. А накладки могут быть только золотые. Златая ж цепь на дубе том. Это еще килограм десять можно навесить спокойно, к бабке не ходи.Таким образом наш товарищ придерживает одной рукой - он не плотно держит, придерживает - конструкцию весом в пятьдесят килограммов да еще и обладающую неслабой парусностью.Судя по сюжету памятника, крест это Владимир водрузил в одиночестве - во всяком случае, ничто не говорит нам об обратном. И, видимо, также одной рукой.Судя по расположению пальцев, повторюсь, наброшенных весьма небрежно, это не составлят для Владимира никакого труда. Хоть он и строен, как осинка.Видео жима из-за головы (а работать в этом случае будет именно плечевой пояс) стокилограммовой штанги (две руки) можете посмотреть сами. Это совсем не похоже на данную расслабленную картинку.Я вам так скажу - этот парень был бодибилдерского десятка. Не иначе.А еще одежда, меха, меч, кольчуга, золото. Складывающийся крестик на шапке Мономаха, которого, как известно, тогда еще не было.Силен мужик был. Очень силен.Но при этом как изящно и тонко скроен!Ребят, скульпторы, вы бы в спортзал иногда заглядывали, чтобы представлять, что такое держать на попа (сорри за каламбур) пятидесятикилограммовую штангу одной рукой двумя пальчиками с приличной парусностью, что ли.Попробуйте, как долго вы сможете регулировать такой вес в такой позе.В рамках проекта "Журналистика без посредников"Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужнымЯндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.Для банковских переводов из-за границы реквизиты:SWIFT: SABRRUMMSBERBANK, MOSCOWMOSCOW, RUSSIAAcc: 423 07 978 1 38064300125IBAN не требуетсяЛибо просто кинуть на телефонМТС: +7 915 237 41 78.Мегафон: +7 926 558 57 89Спасибо