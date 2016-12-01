starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Крест богатырский
Окей. Давайте посчитаем.
Высота князя Владимира на памятнике - 12 метров. Высота креста князя Владимира - 17,75 метра.
Рост самого Владимира нам не известен. Есть упоминание то ли о Ярославе Владимировиче, с его ростом 175 см., то ли о Владимире Ярославиче все с теми же 175 см. Но,как бы то ни было, ни для фигуры такого масштаба, ни для такого политического события метр с кепкой чуть выше среднего - явно маловато. Судя по памятнку, монумент установлен мужчине ростом явно за метр девяносто. Для простоты округлим до двух. Стало быть, крест Владимира - 2 метра 28 сантиметов. И еще сантиметров шестдесят перекладина.
Судя по тому, как рука такого крупного мужчины сжимает крест, я бы предположил, что это брус примерно на соточку. А внизу он почему-то расширяется до ста пятидсяти. Ну, судя по фотографиям, живьем я его пока еще не видел, лежу тут со сломанными ножками в одной там больнице.
Примем расширение плавым и одинаково равномерным во все стороны и упростим брус до размеров 100/150/2800
В один кубический метр влезает 11.1 брусев размером 100/150/6000.
Я категорически далек от мысли, что Святую Русь Владимир крестил крестом из какой-нить галимой сосны. На Руси самым царственным, самым сакральным, самым волшебным -вспомните хоть кота ученого, хоть ларец на дубе том (ой, проговорился) - и самым дорогим было только одно дерево. Дуб.
Помните, как Пьер Безухов дубовые рамы на графских балах рвал? То-то же.
В один кубический метр, как я уже и говорил, влезает 11.1 брусьев сечением 100/150 и длиной шесть метров. При влажности 15 процентов - самая сухая древисина - один кубометр дуба весит 700 кг. Семьсот разделить на одиннадцать - получается 63 и еще напополам (наш крест два восемдесят, как вы помните, но не будем мелочиться из-за двадцати сантиметров) - тридцать один килограм. Ну, пять кило накинем на шестидесятисантиметровую перекладину. Итого - 36 кг.
Но это при самой минимальной влажности, 15 процентов, которая достижима только в закрытом помещении и называется комнатно-сухой.
Допустим, что крест сушили вручную, сразу покрыли лаком и хранят в сухом темном месте - патриаршья вещь все же, не ширпотреб - а шляются с ней по Руси-Матушки только крещения для. Но все равно и в этом случае влажность придется довести до более адекватных 20-25 процентов. Такая влажность называется воздушно-сухой. Ну, под дождик же он попадал. На стругах в Царьград чай ходил. Или не ходил? Ну, не важно. Под Херсонес всяко катался. Иначе зачем мы Крым-то отжали?
Плотность дуба при влажности 25 процентов - уже 740.
Таким образом наш крест весит уже тридцать шесть килограм, плюс перекладинка - итого сорок два.
Это только дерево, без всяких накладок. А накладки могут быть только золотые. Златая ж цепь на дубе том. Это еще килограм десять можно навесить спокойно, к бабке не ходи.
Таким образом наш товарищ придерживает одной рукой - он не плотно держит, придерживает - конструкцию весом в пятьдесят килограммов да еще и обладающую неслабой парусностью.
Судя по сюжету памятника, крест это Владимир водрузил в одиночестве - во всяком случае, ничто не говорит нам об обратном. И, видимо, также одной рукой.
Судя по расположению пальцев, повторюсь, наброшенных весьма небрежно, это не составлят для Владимира никакого труда. Хоть он и строен, как осинка.
Видео жима из-за головы (а работать в этом случае будет именно плечевой пояс) стокилограммовой штанги (две руки) можете посмотреть сами. Это совсем не похоже на данную расслабленную картинку.
Я вам так скажу - этот парень был бодибилдерского десятка. Не иначе.
А еще одежда, меха, меч, кольчуга, золото. Складывающийся крестик на шапке Мономаха, которого, как известно, тогда еще не было.
Силен мужик был. Очень силен.
Но при этом как изящно и тонко скроен!
Ребят, скульпторы, вы бы в спортзал иногда заглядывали, чтобы представлять, что такое держать на попа (сорри за каламбур) пятидесятикилограммовую штангу одной рукой двумя пальчиками с приличной парусностью, что ли.
Попробуйте, как долго вы сможете регулировать такой вес в такой позе.
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Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
12-летнюю Рогнеду Владимир насиловал в присутствии её родителей и родственников. Разумеется, крепко связанных. Вероятно, в какой-то момент ситуация показалась князю недостаточно пикантной, и он распорядился тут же, на глазах насилуемой девочки зарезать её отца и братьев. Что и было исполнено.
Не менее живописно было обставлено крестителем Руси и изнасилование беременной жены своего брата Ярополка. Оно тоже производилось на глазах у её мужа и тоже сопровождалось зарезыванием наблюдателя. Вообще, Владимир умел и любил создавать причудливые смеси из деяний, прямо подпадающих под 131, 105, 134 и 132 статьи УК РФ, совмещая изнасилования «совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей и другим лицам» с убийствами «сопряженными с разбоем, вымогательством и бандитизмом».
Примерно по такому же принципу князь формировал и свои «похотные дворы». Туда силой и побоями сгонялись «жёны и девицы» с окрестных городков и сел. По подсчётам летописцев, только в Вышгороде, Белгороде и Берестове, в сексуальном рабстве у крестителя единовременно содержалось не менее 800 лиц женского пола. Разумеется, в «похотных дворах» Владимир имел возможность насиловать чужих жён и дочерей вдумчиво и почти «без всякой помехи», так как уни́женные и избитые мужья и отцы рыдали «за тыном», т. е. за оградой.
Отметим, что весь этот компромат никогда не вымарывался, а исправно и гордо кочевал из одного летописного списка в другой. Вероятно, по той причине, что именно эти свойства Владимира были наиболее симпатичны народу-богоносцу.
Как бы то ни было, но сегодняшняя правовая система РФ могла бы предложить Владимиру Святославичу только пожизненное заключение, а также титул особо опасного рецидивиста, сексуального маньяка и серийного убийцы, место которого рядом с Гейси, Чикатило и Джеком-Потрошителем."©
и моментально (!) вспомнилось, хоть читал 12 лет назад
- Кроме пяти "законных" жен было у Владимира в Вышгороде 300 ...э ... блудей..., - пытался на ходу придумать подходящее слово Писец.
- Наложниц! - пришел ему на помощь деликатный Историк.
- Ага, - обрадовался Писец, - значит 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 - поменьше - в селе Берестове - село ведь; но, однако, большое село!
Всего 800... э... подложниц получается! Двадцать сороков! - радостно подбил Писец! Велик, молод, здоров был князь Владимир! "Женолюбив, аки Соломон!".
Мало ему было этих двадцати сороков, так он еще таскал к себе всех подряд замужних женщин и девиц на растление (видимо, - благородных особ; с
деревенскими дурами из Берестова какое ж растление? - они и слова такого не знают!).
Он же его в землю упирает.
Но, дело ж не в этом.
Просто художник (скульптор) липовый оказался.
Складки одежды - идеальны, а фигура, лицо, руки - подмастерье лучше вылепит.(((
Потому что веселье на Руси питие есть.
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Итого положим 9 см.
(9*9*(230+60) )*0.75г/см = 18 кг.
Проблема 20 кг выжать одной рукой?
Тогда ой. Срочно в спортзал. Или дрова рубить, сено ворошить, мечом махать, веслом грести.
И школьную арифметику вспоминать
Скульптор его так видит!
Купи себе карту, деревня!©
Крещение Киевской Руси совершено в людской крови!
Но что упрекать эту дешевую кремлевскую поделку, если даже на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде он трясет иудейской бородищщей...
Я тоже. Во-первых, людей крестят не крестом, во-вторых, крестил не лично Владимир - он же не священник, не может осуществлять таинства.
"Таким образом наш товарищ придерживает одной рукой - он не плотно держит, придерживает - конструкцию весом в пятьдесят килограммов да еще и обладающую неслабой парусностью."
Неслабая парусность от перекладины креста? Ерундовая там парусность. Ну, и придерживать одной рукой пятидесятикилограммовую (это если поверить в версию дуба+золота) конструкцию, упертую в землю, достаточно несложно. Ни в какой спортзал для этого ходить не надо.