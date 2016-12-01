starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
57 comments :
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shchipok
2016-12-01 11:27 am (UTC)
"Все памятники Владимиру Киевскому всегда изображают «крестителя Руси» в торжественной статике, хотя князю больше подошла бы совсем другая поза. Дело в том, что он был крупнейшим мастером сексуального насилия. Чем, собственно, и прославился. Конечно, помимо этого князь широко практиковал серийные и массовые убийства. Но, как правило, они служили лишь фоном для бесконечной череды изнасилований.
12-летнюю Рогнеду Владимир насиловал в присутствии её родителей и родственников. Разумеется, крепко связанных. Вероятно, в какой-то момент ситуация показалась князю недостаточно пикантной, и он распорядился тут же, на глазах насилуемой девочки зарезать её отца и братьев. Что и было исполнено.
Не менее живописно было обставлено крестителем Руси и изнасилование беременной жены своего брата Ярополка. Оно тоже производилось на глазах у её мужа и тоже сопровождалось зарезыванием наблюдателя. Вообще, Владимир умел и любил создавать причудливые смеси из деяний, прямо подпадающих под 131, 105, 134 и 132 статьи УК РФ, совмещая изнасилования «совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей и другим лицам» с убийствами «сопряженными с разбоем, вымогательством и бандитизмом».
Примерно по такому же принципу князь формировал и свои «похотные дворы». Туда силой и побоями сгонялись «жёны и девицы» с окрестных городков и сел. По подсчётам летописцев, только в Вышгороде, Белгороде и Берестове, в сексуальном рабстве у крестителя единовременно содержалось не менее 800 лиц женского пола. Разумеется, в «похотных дворах» Владимир имел возможность насиловать чужих жён и дочерей вдумчиво и почти «без всякой помехи», так как уни́женные и избитые мужья и отцы рыдали «за тыном», т. е. за оградой.
Отметим, что весь этот компромат никогда не вымарывался, а исправно и гордо кочевал из одного летописного списка в другой. Вероятно, по той причине, что именно эти свойства Владимира были наиболее симпатичны народу-богоносцу.
Как бы то ни было, но сегодняшняя правовая система РФ могла бы предложить Владимиру Святославичу только пожизненное заключение, а также титул особо опасного рецидивиста, сексуального маньяка и серийного убийцы, место которого рядом с Гейси, Чикатило и Джеком-Потрошителем."©
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и моментально (!) вспомнилось, хоть читал 12 лет назад

uglofff
2016-12-01 01:00 pm (UTC)
Тут еще возникло праведное возмущение простого народа на ханжеские ограничения естественных желаний, которые непорочная вдова Ольга хотела насадить вместе с христианством, - не допускать многоженства. Виновник языческого торжества - молодой наш князь, к восторгу славян "предался необузданному женолюбию", - брызгая чернилами, скабрезно хихикал Писец.
- Кроме пяти "законных" жен было у Владимира в Вышгороде 300 ...э ... блудей..., - пытался на ходу придумать подходящее слово Писец.
- Наложниц! - пришел ему на помощь деликатный Историк.
- Ага, - обрадовался Писец, - значит 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 - поменьше - в селе Берестове - село ведь; но, однако, большое село!
Всего 800... э... подложниц получается! Двадцать сороков! - радостно подбил Писец! Велик, молод, здоров был князь Владимир! "Женолюбив, аки Соломон!".
Мало ему было этих двадцати сороков, так он еще таскал к себе всех подряд замужних женщин и девиц на растление (видимо, - благородных особ; с
деревенскими дурами из Берестова какое ж растление? - они и слова такого не знают!).
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kain191
2016-12-01 11:30 am (UTC)
Меня волнует другой вопрос - почему крест без перекладинки?
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govnische
2016-12-01 11:31 am (UTC)
ну не 100-ка, а 60, макс 70
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Он же его в землю упирает.

a7b
2016-12-01 11:37 am (UTC)
Соответственно потребное усилие будет вес умноженный на ЕМНИП синус отклонения от вертикали. А держит он его практически вертикально.
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apestalmenos
2016-12-01 11:41 am (UTC)
Это еще одно доказательство, что америку русь открыла... крест из трофейной бальзы...
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i_p_2008
2016-12-01 11:50 am (UTC)
Может быть, что всё что Вы написали имеет место.
Но, дело ж не в этом.
Просто художник (скульптор) липовый оказался.
Складки одежды - идеальны, а фигура, лицо, руки - подмастерье лучше вылепит.(((
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zigmund_balash
2016-12-01 11:52 am (UTC)
Все не то, чем кажется. Владимир не держит крест, это крест держит Владимира.
Потому что веселье на Руси питие есть.
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aura_flare
2016-12-01 12:02 pm (UTC)
А может он из бамбука?
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ju_88
2016-12-01 12:23 pm (UTC)
алюминиевый же из профиля. И редко/дорого по тем временам, и таскать можно как хочешь.
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livejournal
2016-12-01 12:26 pm (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-12-01 12:26 pm (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
kovzanka
2016-12-01 12:34 pm (UTC)
Да и шапку мономаха зачем то ему надели
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muh2
2016-12-01 12:38 pm (UTC)
Точно подмечено. Не было никакого крещения руси. Это все Кривицкий придумал. И долг каждого честного журналиста - об этом кукарекнуть. Молодец. Я даже посмотрю за это на Ваш счет.
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rivvv
2016-12-01 02:05 pm (UTC)
Так ведь крещение-то откуда началось? С Киева. Ну значит "само всралося".
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borislarsson
2016-12-01 01:02 pm (UTC)
он его в землю воткнул. для постановочного фото
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moshkow
2016-12-01 01:03 pm (UTC)
Крест заметно уже ладони. Ширина ладони 10 см.
Итого положим 9 см.
(9*9*(230+60) )*0.75г/см = 18 кг.

Проблема 20 кг выжать одной рукой?
Тогда ой. Срочно в спортзал. Или дрова рубить, сено ворошить, мечом махать, веслом грести.
И школьную арифметику вспоминать
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jack88merkin
2016-12-01 03:20 pm (UTC)
Да даже и выжимать не надо. Одно дело выжать 20 кг (да пусть 50), а другое дело - придержать их же, стоящие на земле, чтобы не упали.
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Иван Петров
2016-12-01 01:04 pm (UTC)
До чего ж тупая либерастня. Это же па-мят-ник.
Скульптор его так видит!
Купи себе карту, деревня!©
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kartoshkin_nos
2016-12-01 01:11 pm (UTC)
Промедол, отпусти!
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junebenjelly
2016-12-01 01:45 pm (UTC)
Мне кажется, если он опустит и выпрямит правую руку, кончики пальцев окажутся ниже колена.
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rivvv
2016-12-01 02:02 pm (UTC)
Ну тут Старшина загнул. Чтобы полсотни килограммов от земли оторвать - не надо быть богатырем. У меня дочь в четвером классе учится, так она на тренировках бросает девченок старше себя. Те на вид килограммов под сорок. Бревнышко дубовое того же веса стоймя поставить ей точно проблемы не составит, разве что оно длинновато и ей не по росту.
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kommentatorru
2016-12-01 02:03 pm (UTC)
Твоё то какое дело. Кто и как крестил. Запрети своим дочерям праздновать Новый год. Ведь там будет выступать с обращением Путин. Уродец.
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motorheadov
2016-12-01 06:50 pm (UTC)
А что, у всех кто празднует Новый год выступает уродец Путин?
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Крещение Киевской Руси совершено в людской крови!

pravdoiskanie
2016-12-01 02:05 pm (UTC)
Об этом помнить надо было бы, но головы - пусты?
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sweiksolder
2016-12-01 02:12 pm (UTC)
настоящая история это долгое и нудное описание пороков человека повторяющихся из века в век .нет никакого идеализма зато есть кровь насилие и жадность .марать бумагу шо какой то вовка хз когда решил принести благодать и сделать доброе дело для хз кого ...этож как надо себя не уважать каким быть инфантильным что бы верить в эту чушь
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kolyvanski
2016-12-01 02:34 pm (UTC)
Можно было не вычислять скучные кубатуры дров у бездарного памятника людоеду и рабиничу, а заметить, что бороду и космы такой длины, Вальдамар-креститель не мог носить в принципе, ибо носил оселедец на бритой голове и брил лицо, оставляя усы...
Но что упрекать эту дешевую кремлевскую поделку, если даже на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде он трясет иудейской бородищщей...
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jack88merkin
2016-12-01 03:17 pm (UTC)
"Я категорически далек от мысли, что Святую Русь Владимир крестил крестом"

Я тоже. Во-первых, людей крестят не крестом, во-вторых, крестил не лично Владимир - он же не священник, не может осуществлять таинства.

"Таким образом наш товарищ придерживает одной рукой - он не плотно держит, придерживает - конструкцию весом в пятьдесят килограммов да еще и обладающую неслабой парусностью."

Неслабая парусность от перекладины креста? Ерундовая там парусность. Ну, и придерживать одной рукой пятидесятикилограммовую (это если поверить в версию дуба+золота) конструкцию, упертую в землю, достаточно несложно. Ни в какой спортзал для этого ходить не надо.
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iv_an_ru
2016-12-01 03:52 pm (UTC)
Креста подходящего размера у меня нет, есть жена. Проверил --- в вертикальном положении удерживается без проблем.
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