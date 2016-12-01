starshinazapasa
Журнал Аркадия Бабченко
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- Чудо костыли
Купил костыли. Хорошие, легкие, удобные, продуманные. Ну, думаю, хоть что-то научились делать. Наверняка, правда, разработку у китайцев сперли, ну да фиг с ним.
Сел настраивать. Черт. Удобно. Даже гаечный ключ не понадобился. Все как у лютей. На кнопочку нажал - что нужно выехало. На бабочку поднадавил, что нужно зафиксировалось. А потом что-то смотрю, не могу понять, как рост выставлять. Что за на фиг... Маркировка в футах.
Полез смотреть страну производителя.
Амрус Ентерпрайзис ЛТД, Нью- Джерси, США.
Костыли. Аллюминиевые. В страну, блядь, где аллюминия больше, чем мозгов, блядь. Где Красноярский аллюминиевый на первом, блять, месте, блять, в мире, блять. Где "Искандеры", блять. И танки, блять, "Армата". Блять. В радиоактивный пепел, блять.
Костыли, блять. В Россию, блять. Из США,блять. Из Нью-Джерси!
БЛЯДЬ!!!
Киселев. Димулечка. Разреши один вопрос? Вот когда ты всю Америку в радиоактивный пепел сотрешь - ты на чьи костыли с колен вставать будешь, ебанатище?
Доброе утро.
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Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89
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Мегафон: +7 926 558 57 89
Спасибо
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
русским не нужны костыли, пусть ползают по грязи
ЖЖ
3 !!! Три ! Т Р И !
Браво.
Здоровья им, счастья, пусть держатся там...
Ну и Аркадию того же, конечно.
А вообще, ай-йай-ай! Где импортозамещение? Почему юзаем девайсы
потенциального противниказаокеанского партнёра? Где наши деревянные, тяжелые костыли на болтах?!
Edited at 2016-12-01 08:40 am (UTC)
Кроме того
Edited at 2016-12-01 09:27 am (UTC)
"...и не виноват я, граждАне, шо в землю сырую не лёг..."
Рад, что чувство юмора к тебе вернулось :)))
Но смотрю, у Вас душевные метания между "ть" и "дь". Надо бы уже определиться, как писать самое скрепное русское слово.
Ибо накипело.
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АМЕРИКА - НАША! КАКЛИИ - СМЕРТЬ!
Феерично! Один ход и мат!
Это просто смешно, что тряпки везут из Китая.
Это ужасно, что костыли, везут из Америки.
Это опасно, что своей еды не хватает...
Но есть нанс.. Года три назад двоюродная сестра заказывала небулайзер этой же самой Амрус. Девайс оказался собран в Китае. Так что есть шанс, что Старшина сейчас разгуливает на реальных китайских костылях. Можно стирать Америку, никто не пострадает.
Edited at 2016-12-01 11:19 am (UTC)
Хотя и китайские костыли в стране производящей такое количество алюминия это стыдно.