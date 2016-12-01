Купил костыли. Хорошие, легкие, удобные, продуманные. Ну, думаю, хоть что-то научились делать. Наверняка, правда, разработку у китайцев сперли, ну да фиг с ним.Сел настраивать. Черт. Удобно. Даже гаечный ключ не понадобился. Все как у лютей. На кнопочку нажал - что нужно выехало. На бабочку поднадавил, что нужно зафиксировалось. А потом что-то смотрю, не могу понять, как рост выставлять. Что за на фиг... Маркировка в футах.Полез смотреть страну производителя.Амрус Ентерпрайзис ЛТД, Нью- Джерси, США.Костыли. Аллюминиевые. В страну, блядь, где аллюминия больше, чем мозгов, блядь. Где Красноярский аллюминиевый на первом, блять, месте, блять, в мире, блять. Где "Искандеры", блять. И танки, блять, "Армата". Блять. В радиоактивный пепел, блять.Костыли, блять. В Россию, блять. Из США,блять. Из Нью-Джерси!БЛЯДЬ!!!Киселев. Димулечка. Разреши один вопрос? Вот когда ты всю Америку в радиоактивный пепел сотрешь - ты на чьи костыли с колен вставать будешь, ебанатище?Доброе утро.В рамках проекта "Журналистика без посредников"Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужнымЯндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.Для банковских переводов из-за границы реквизиты:SWIFT: SABRRUMMSBERBANK, MOSCOWMOSCOW, RUSSIAAcc: 423 07 978 1 38064300125IBAN не требуетсяЛибо просто кинуть на телефонМТС: +7 915 237 41 78.Мегафон: +7 926 558 57 89Спасибо