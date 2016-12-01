starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
114 comments :
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gopnikov
2016-12-01 08:09 am (UTC)
сильная зарисовка
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Сергей Буевич
2016-12-01 10:24 am (UTC)

русским не нужны костыли, пусть ползают по грязи

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kain191
2016-12-01 08:15 am (UTC)
Зато теперь у нас есть Крым...
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katin_andrey
2016-12-02 04:50 am (UTC)
Крым есть, ума не надо.
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smok044
2016-12-01 08:15 am (UTC)
Что бы, блять, заебать, без ЖЖ, блядь, мог бы , блядь, ещё блядь, поматериться))
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ЖЖ

Александр Салов
2016-12-01 09:25 am (UTC)
Интернетов бы тоже не было без подлых американцев.
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дмитрий фигель
2016-12-01 08:19 am (UTC)
Founded in 1991, Amrus Enterprises Ltd. is a small medical equipment & supply store in Fords, New Jersey. It has 3 full time employees and generates an estimated $290,000 in annual revenue. ))))))
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vels
2016-12-01 09:16 am (UTC)

3 !!! Три ! Т Р И !
Браво.
Здоровья им, счастья, пусть держатся там...
Ну и Аркадию того же, конечно.

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thunderozzz
2016-12-01 08:40 am (UTC)
Проклятые империалисты! :)

А вообще, ай-йай-ай! Где импортозамещение? Почему юзаем девайсы потенциального противника заокеанского партнёра? Где наши деревянные, тяжелые костыли на болтах?!



Edited at 2016-12-01 08:40 am (UTC)
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Кроме того

Александр Салов
2016-12-01 09:23 am (UTC)
Америка является еще и крупнейшим в мире производителем балалаек. Это у них такой посконно народный инструмент.

Edited at 2016-12-01 09:27 am (UTC)
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paukoph
2016-12-01 08:51 am (UTC)
Деды на деревянных костылях воевали и не жаловались, и немца побили.
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staryj_kon
2016-12-01 12:18 pm (UTC)
А то ещё можно тележку на подшипниках...
"...и не виноват я, граждАне, шо в землю сырую не лёг..."
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apestalmenos
2016-12-01 08:53 am (UTC)
Нью-джерси... это офшор..
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dimmoff
2016-12-01 10:51 am (UTC)
Да весь США - оффшор и хуле?
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mr_quietest
2016-12-01 08:55 am (UTC)
Ахахахааа!!!
Рад, что чувство юмора к тебе вернулось :)))
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al_dyn
2016-12-01 09:05 am (UTC)
С обновкой!

Но смотрю, у Вас душевные метания между "ть" и "дь". Надо бы уже определиться, как писать самое скрепное русское слово.
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staryj_kon
2016-12-01 12:21 pm (UTC)
С "дь" - это падшая женщина, с "ть" - это вводное слово, служащее для усиления эмоциональной составляющей повествования.
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negzd
2016-12-01 09:30 am (UTC)
Быть в глубоком анусе - неизбежная судьба страны, обитатели которой не только забыли, что слово "алюминий" пишется с одной "л", но и напрочь игнорируют подсказки здравого смысла, гугеля и спеллчекера.

Ибо накипело.
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twincat
2016-12-01 11:36 am (UTC)
что поделать, расса такая ))
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livejournal
2016-12-01 09:34 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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livejournal
2016-12-01 09:34 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
penta_jazz
2016-12-01 09:37 am (UTC)
Вроде взрослый человек. Сырьевым придаткам не положено производить. Да и не умеют. Десятилетиями умные покидают сколенвстающюю, а остаются дураки и мудаки.
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wk15
2016-12-01 10:13 am (UTC)
АЛЮМИИЙ С ОДНОЙ "Л", КАКЛОФИЛ ТУПОЙ.

АМЕРИКА - НАША! КАКЛИИ - СМЕРТЬ!
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gopnikov
2016-12-01 10:35 am (UTC)
постучи себе деревянным костылем пабашке
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in fiocci
2016-12-01 10:14 am (UTC)
у нас есть советские костыли. настоящие деревянные или чугуниевые. чтобы каждый день заново всё ломать
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mikewaz0wski
2016-12-01 10:20 am (UTC)
Ну прям с утра не тявкнул на страну, так весь день не свой.
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gopnikov
2016-12-01 10:36 am (UTC)
согласен, абидна что в великой срашке даже костыли не делают )))
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derik_536
2016-12-01 10:25 am (UTC)

Феерично! Один ход и мат!

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sergeeva777
2016-12-01 11:04 am (UTC)
Каждое государство (!) я глубоко убеждена в этом, независимо от того, чем занимается и зарабатывает в системе международного торгового оборота, ОБЯЗАНО организовать жизнь народа таким образом, чтобы первичные жизненные потребности в еде, одежде, медицине, образовании и жилье были удовлетворены за счет умений самих граждан этого государства.
Это просто смешно, что тряпки везут из Китая.
Это ужасно, что костыли, везут из Америки.
Это опасно, что своей еды не хватает...
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pavgodl
2016-12-01 11:18 am (UTC)
Кому - опасно ?
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rivvv
2016-12-01 11:06 am (UTC)
Америка - костыльный придаток, это всем известно.
Но есть нанс.. Года три назад двоюродная сестра заказывала небулайзер этой же самой Амрус. Девайс оказался собран в Китае. Так что есть шанс, что Старшина сейчас разгуливает на реальных китайских костылях. Можно стирать Америку, никто не пострадает.
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twincat
2016-12-01 11:38 am (UTC)
да я прям вижу, как несчастных три сотрудника Амруса, включая СЕО, день и ночь вкалывают на костыльной фабрике, все в поту
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pavgodl
2016-12-01 11:18 am (UTC)
Нефть в обмен на Ленд-лиз-2016...

Edited at 2016-12-01 11:19 am (UTC)
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glavsnab
2016-12-01 11:23 am (UTC)
автора хоть с завязанными глазами в темной комнате запри, найдет предлог обосрать ненавистную "эту страну"
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Сергей Хорошилов
2016-12-01 11:41 am (UTC)
Есть и нашего производства, пойди и купи. Какие проблемы?
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vedic_astrolog
2016-12-01 11:54 am (UTC)
Проблемы с качеством. Сыр в рашке тоже есть, только он из пальмового масла сделан с добавлением пластилине. Так что лучше его не покупать.
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rrookk
2016-12-01 12:28 pm (UTC)
Аркадий, успокойтесь. Костыли из Китая приехали, конечно, а в Нью-Джерси только фирма-продавец.
Хотя и китайские костыли в стране производящей такое количество алюминия это стыдно.
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dmitriykrilov
2016-12-02 01:05 pm (UTC)
Айфоны тоже из Китая приехали, а в Купертино только фирма-продавец?
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