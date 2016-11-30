starshinazapasa

Журнал Аркадия Бабченко

promo starshinazapasa june 10, 2022 09:45 292
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Журналистика без посредников
Продолжаем проект "Журналистика без посредников". Новоприбывшим френдам пару слов о сути. Предлагаю простую схему, работающую уже во всем мире. Которую вкратце можно охарактеризовать так: "я пишу что вижу, вы переводите, сколько считаете нужным", То есть, я пишу свои…
72 comments :
( 72 comments Leave a comment )
freken_magda
2016-11-30 09:17 am (UTC)
Щас эпидуралка отойдет и на стенку полезешь.
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paukoph
2016-11-30 09:32 am (UTC)
Иди к малдеру, ведь прокисла уже. Он тебя модератором сделал, а ты даже не отсосала.
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stringbasso
2016-11-30 09:18 am (UTC)
выздоравливайте! всё будет ок
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grujdanin
2016-11-30 12:49 pm (UTC)
Надо было в Гейропку ехать, а то наши залечат
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koka_lermont
2016-11-30 09:19 am (UTC)
Если у тебя такой весёлый репортаж, жить будешь. С таким и докторам удобно, жизнерадостный. Выздоравливай.
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oz_convict
2016-11-30 12:08 pm (UTC)
Согласен.
СтаршинаЗапаса ...

Главное,чтобы о проблемах говорил.

Когда очень плохо, надо найти повод для смеха.
Веселья не будет.
Сегодня весельем заменяют смех.

Edited at 2016-11-30 12:11 pm (UTC)
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thunderozzz
2016-11-30 09:21 am (UTC)
А чо теперь под местным делают такие адовы операции?
Мне ерундовую биопсию на бедре делали под общим.
Крым еще был не наш...
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hisredeyes
2016-11-30 09:50 am (UTC)
"Под эпидуралкой" сегодня делают даже кесарево сечение.
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davenda75
2016-11-30 09:23 am (UTC)
Сил вам и терпенья!
Всё когда-нибудь кончается.
И ЭТО пройдёт...
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nailhosny
2016-11-30 09:23 am (UTC)
чо я щас подумал, надо было ехать, когда дилемма была уезжать - остаться. впрочем, это я так, от удивления, до чего может довести обычное "поскользнулся, упал".
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moshkow
2016-11-30 09:26 am (UTC)
С такой ногой далеко не залезешь.
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paukoph
2016-11-30 09:33 am (UTC)
И так будет с каждым русофобом.
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oz_convict
2016-11-30 10:36 am (UTC)
Дядя, ты дурак?
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gemar68
2016-11-30 09:35 am (UTC)
бабченко. пиши и дальше про больницу. не лезь в политику. у тебя так лучше получается.
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little_huilo
2016-11-30 09:43 am (UTC)
Не говори Бабченке, что ему делать и он не скажет куда тебе идти.
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"Варвары + звери почти!" - сказал глава РПЦ не зря!

pravdoiskanie
2016-11-30 09:46 am (UTC)
"Лечение - свет, а нелечённых в России - аж тьма!"
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oz_convict
2016-11-30 09:52 am (UTC)
Про юмор.
Фото - это сэлфи?

Не гневи главврача земной психбольницы.
Нога есть. Голова видна. Можешь говорить.
Остальное - следить за ест.отправлениями и контролировать либидо!
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oz_convict
2016-11-30 09:54 am (UTC)
Есть gorkylook.
Мне помогает.
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guragun
2016-11-30 10:00 am (UTC)
Чего это они вам столько металла фигачат? А вдруг потом будете звенеть? И кто это вас снимает? Анна Аркадьевна? ("снимает" - ну, в этом, приличном смысле).

Edited at 2016-11-30 10:02 am (UTC)
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oz_convict
2016-11-30 10:37 am (UTC)
Это для укрепления ноги и духа
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Margarita Seredenko
2016-11-30 10:18 am (UTC)
Перефразируя одну известную личность, "Счастья, здоровья, держитесь там".
В общем, выздоравливай. И пиши, замечательно получается
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oz_convict
2016-11-30 10:43 am (UTC)
Лягте рядом. И у вас тоже - получиться.
Got know
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mempo
2016-11-30 10:27 am (UTC)
а Вы в платном отделении ?
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oz_convict
2016-11-30 10:39 am (UTC)
А в травме есть платные отделения?
Вы, лично, там бывали?

В любое ест.отправление должна влезть обезьяна.
Природа

Edited at 2016-11-30 10:40 am (UTC)
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try_out
2016-11-30 10:31 am (UTC)
Горизонт же завален!
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livejournal
2016-11-30 10:35 am (UTC)
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
livejournal
2016-11-30 10:35 am (UTC)
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
(Reply) (Thread)
alicecoo
2016-11-30 10:40 am (UTC)
пока в больнице лежишь, пусть тебе старые хронические болячки заодно вылечат.
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Alex Tsikavyi
2016-12-01 12:58 pm (UTC)
Хронические на то и хронические, что плохо лечатся.
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kamushkinpisya
2016-11-30 10:56 am (UTC)

Ну чего, попрошай, теперь наша страна не такое дерьмо?

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Viktor Boiko
2016-11-30 11:07 am (UTC)
Как же ему, бедолаге, денег-то хочется!
В сл. раз и ягодицы раздвинет..
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glavsnab
2016-11-30 01:00 pm (UTC)
и главное, здешней публике и это понравится.
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Аркадий!

uglofff
2016-11-30 11:20 am (UTC)
За Вашу позицию по Украине и за постоянное об/подсирание России я Вас чем дальше, тем больше ... терпеть не могу, но вот щас
БЛЯ, КАК ЖЕ Я ВАМ СОЧУВСТВУЮ! :-( не дай Бог и врагу, как говорится!
Желаю скорейшего окончания этого пиздецового ада.

Такого никто не заслуживает ... разве что, гнусная свидомитская мразь горки_лук - ну вот почему все это происходит не с ним?!
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dynamo
2016-11-30 12:06 pm (UTC)
наверное твои колдуны слабее его колдунов
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dynamo
2016-11-30 12:11 pm (UTC)
говорят, на последних концертах Петросян в отчаянии выбегал в зрительный зал и щекотал первые ряды.

выздоравливай, береги ногу, пиши актуальное про политику.
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bitter_cucumber
2016-11-30 12:54 pm (UTC)
При всем уважении, Аркадий, нахера?
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glavsnab
2016-11-30 01:04 pm (UTC)
Если борец с режимом сфоткает свою голую жопу и выложит, то здешняя тусовка и это сглотнет.
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