Ну, чего. Проткнули меня иголкой в спину, увешали датчиками, давление, пульс на палец, маску на лицо, операционное поле отгородили экраном, но краем глазая я все равно происходящее на мониторе видел - в общем, как в докторе Хаусе, вполне на уровне - после чего ножки приобрели приятное такое киселеобразное состояние, сказали привет семье и обвисли.Доктора вскрыли коленку, вогнали туда медицинской кувалдой штырь до самой пятки, присверлили шурупами, чота там подрезали, чота подправили, "никита, это маленький, неси на шесть!", ты лежишь, как старое корыто на автосервисе, лишь механики звенят металлическим инструментом и тушку твою время отвремени дергает в разные стороны в зависимости от направлений удара - но совсем не больно, это главное! - и смотришь на мониторе, как Никита закручивает в тебя шурупы на шесть. Потом шить, "какова кровопотеря? пульс? давление?", поздравляю, коллеги, операция прошла успешно, поздравляю, Аркадий, ногу мы вам спасли, спасибо доктор, пожалуйста, будте аккуратнее.Так что я опять теперь новенький, живой и даже проапгрейжен дополнительными хай-тек девайсами.А наркота у докторов хорошая. Врать не буду. Ручки у меня точно есть, а все, что ниже - пока не Известно. Кажется, в тазу появилось пяток дополнительных суставов. На колесиках такие, знаете. Во всяком случае, я теперь и без этой палочки во что хошь превратиться могу. В теле такая приятная гибкость образовалась. Хе-хе. Чувствую себя сейчас просто офигительно. Вот только сесть не получается...Впрочем, есть у меня еще часа четыре, пока не отпустит. Потом, когда придет боль, я с вами распрощаюсь суток на полтора, потому что буду занят - буду играть в интересные игры: "пятый угол", "вырви глаз" и "залезь на стенку".А в пятницу расскажу вам умопомрачительную историю про Анну Аркадьевну и Огромную Клизму. Одну на двоих.А пока обнаженки вам в ленту.ЗЫ: "Вот он, символ независимой российской журналистики! без трусов, с перебитыми ногами и лыбится" - сообщает нам Юрий Юхман из комментов. А отличная аллегория, а?Ох, черти б коляску иху драли.... Не обманули врачи-то. Колдовское отродье. Закончился наркоз. Ой, бляяяятттттьь... Спица в пятке это еще так, тренировочнЫй забег был. Жжет и дергает как адово пламя. Полез искать пятый угол. Ну,хоть промедолу по мышце куба полтора пустили. Промедол это вещь. Был у нас во взводе Аркаша-сеайпер, тезка да еще и земеля, для москвичей редчайшее сочетание, так он промедол научился распаивать, выливат поод язык и запативатт обрато. Гурман. Говорил, что в мышму прромедол колят только мазута неумытая.А гурманы льют под язык. Опером был, взяток набрал столько, что всю Чечню скупить мог. Но на него собственная безопасность наезала. Говно был мой зема и тезка, что там говорить. Ему орден для амнистии нужен был. Но растяжки и прот ивопехотные мины под од долбанным состоянием ставить любил. И умел. А посколько укурот он был постоянно...Ух, что-то накрыло меня промедолом завтрА. Знатно. Доктор пришел, а я в планшете и укуренный. Хе)!Ох, бляяяя....оставьте меня такЭТО ПОТОЛОК???Доклад о правах человека подготовит фирма по пошиву одежды (с)Промедол. Отпускай.Только я осознал себя в белой комнате без стен, но, впрочем, вполне осязаемой и похожей на реальную, и попробовал решить сложную задачку "а не закончился ли этот бредовый бэд - трип и я снова в своей Вселенной", как даерь незамедлительно распахнулась и прикидывающееся медсестрой дитя Тьмы со словами "А, вот вы где, ну, получите еще полтора куба кетамину в предплечье" засадило мне новый свой адский шприц По самую гарду.Выхода нет.Большо брат следит за нами.Нам нужна ванная, мескалин и песня про черного кролика.У нас были несколько ампул промедола, кетарол, кетанов, калипсол, двадцать таблеток ибупрофена, утка, котлетки с пюрешкой, Анна Аркадьевна, гиря для вытяжки, плодово-ягодный кисель, титановый штырь и Огромная Клизма Одна На Двоих. На голове у меня была зимняя шапка, хотя трусов мы лишились еще вчера. Это было ошибкой, потому что такие труселя больше нигде не купить. Старая школа. Не то, чтоб это был необходимый минимум, но раз уж начал валяться в больнице, становится тяжело остановиться. Единтсвенное опасение вызывал общий наркоз с титановым штырем, нет ничего более беспомощного и безответсвенного, чем голый мужик под общим наркозом с титановым штырем, но я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.Доброе утро.В рамках проекта "Журналистика без посредников"Теперь можно перевести и на номер МЕГАФОН: +7 926 558 57 89Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужнымЯндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462.В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359.Для пользователей WebMoney рублевый кошелек номер R361089635093.Для пользователей WebMoney долларовый кошелек номер: Z525692199692Для пользователей MasterCard, VISA и Maestro карта номер 4276 3800 8339 8359.Мультивалютная карта "Приватбанка" номер: 5168 7423 3613 0608.Для банковских переводов из-за границы реквизиты:SWIFT: SABRRUMMSBERBANK, MOSCOWMOSCOW, RUSSIAAcc: 423 07 978 1 38064300125IBAN не требуетсяЛибо просто кинуть на телефонМТС: +7 915 237 41 78.Мегафон: +7 926 558 57 89Спасибо