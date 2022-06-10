starshinazapasa

Друзья мои. Спасибо вам всем за поддержку. Я физически не могу ответить каждому - так много писем и комментариев со словами поддержки пришло за эти дни - а в такие моменты это важно, это и вправду очень важно - но я стараюсь по крайней мере прочитать все комментарии и все письма. Их, по-моему, не меньше, чем угроз. Хотя угрозы в этот раз шли ну просто сплошным потоком, давненько такого не было. Спасибо вам всем. С наступающим!
В общем, продолжаем продолжать злые песни сочинять, бренчать бренчать и с майором воевать.
Шведский ПЕН глубоко обеспокоен ситуацией вокруг российского журналиста, автора и лауреата премии Тухольского Аркадия Бабченко.
Мы протестуем против клеветнической кампании со стороны некоторых российских государственных СМИ и отдельных политиков, которая ведется прямо сейчас против него и его коллеги журналиста Божена Рынска (Bozhena Rynska), после того, как журналист написал пост на Facebook об авиакатастрофе, в котором напомнил, что хор приезжал петь для русских летчиков, бомбивших Алеппо.
С тех пор разразился ураган с призывами лишить Бабченко и Рынска российского гражданства, начались угрозы и преследования, которые напоминают о самых мрачных днях в истории России.
Шведский PEN требует, чтобы российские власти соблюдали закон и гарантировали свободу выражения и личной безопасности Аркадию Бабченко и Божене Рынска, равно как и всем гражданам Российской Федерации.
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Ок, друзья мои. Я гляжу, все-таки осознание того, что вчера произошло, еще пришло не до конца. Это не просто "очередной холивар в ФБ". Это была очередная точка бифуркации. И направление вектора развития в ней выбрано опять не туда. Давайте на пальцах.
Теперь, начиная со вчерашнего дня, чтобы иметь хоть какие-то остатки электората или аудитории, политикам, журналистам, лидерам общественного мнения да и вообще сколь-нибудь заметным людям придется писать только вот такие посты. Не понимая ужаса того, что здесь написано. Не понимая, возможно, искренне, из-за того, что в искривленном пространстве искривление мышления - норма. Ну или стараясь уговорить себя, что искренне. А это получится. Это всегда получается. Просто по той элементарной причине, что в противном случае вы не получите даже тех ноль трех процентов поддержки, и той малой аудитории, что есть сейчас. А получите тонны дерьма, травлю, уголовные дела и фантастические потоки угроз.
Потому что вчера - пластмассовый мир победил. Лайфньюз оказался сильней. Все, привет семье. Вчера состоялась его окончательная победа в финальной битве при Божене. Война началась четырнадцать лет назад разгоном НТВ, и вот вчера она закончилась окончательно - победой НТВ же.
Эти люди последовательны, да. Они умеют выжидать. И отвоевывать пространство шажок за шажком. По крупинке.
Хотите вы, не хотите, нравится вам, не нравится, но теперь вы вынуждены будете выражать скорбь по любой первой указке. Как все. Потому что в стране теперь так принято. Плевать, скольким сирийским детям мы дали статус беженца. Трем с половиной? Ну и что. Скорби, сука. А не будешь - ты враг. Сжечь его.
О, вы даже не представляете, по каким удивительным людям вам придется теперь скорбеть.