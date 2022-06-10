starshinazapasa





Ок, друзья мои. Я гляжу, все-таки осознание того, что вчера произошло, еще пришло не до конца. Это не просто "очередной холивар в ФБ". Это была очередная точка бифуркации. И направление вектора развития в ней выбрано опять не туда. Давайте на пальцах.

Теперь, начиная со вчерашнего дня, чтобы иметь хоть какие-то остатки электората или аудитории, политикам, журналистам, лидерам общественного мнения да и вообще сколь-нибудь заметным людям придется писать только вот такие посты. Не понимая ужаса того, что здесь написано. Не понимая, возможно, искренне, из-за того, что в искривленном пространстве искривление мышления - норма. Ну или стараясь уговорить себя, что искренне. А это получится. Это всегда получается. Просто по той элементарной причине, что в противном случае вы не получите даже тех ноль трех процентов поддержки, и той малой аудитории, что есть сейчас. А получите тонны дерьма, травлю, уголовные дела и фантастические потоки угроз.

Потому что вчера - пластмассовый мир победил. Лайфньюз оказался сильней. Все, привет семье. Вчера состоялась его окончательная победа в финальной битве при Божене. Война началась четырнадцать лет назад разгоном НТВ, и вот вчера она закончилась окончательно - победой НТВ же.

Эти люди последовательны, да. Они умеют выжидать. И отвоевывать пространство шажок за шажком. По крупинке.

Хотите вы, не хотите, нравится вам, не нравится, но теперь вы вынуждены будете выражать скорбь по любой первой указке. Как все. Потому что в стране теперь так принято. Плевать, скольким сирийским детям мы дали статус беженца. Трем с половиной? Ну и что. Скорби, сука. А не будешь - ты враг. Сжечь его.

О, вы даже не представляете, по каким удивительным людям вам придется теперь скорбеть.







